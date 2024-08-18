ألمانيا- مئات الهجمات بالسكاكين في محطات القطارات

بعد زيادة الجرائم المرتكبة بالسكاكين، تعتزم ألمانيا تشديد القوانين المتعلقة بحمل السلاح . وفي النصف الأول من عام 2024، وقعت أغلب هذه الجرائم في محطة القطار بهامبورغ ثم هانوفر، في مقابل دورتموند ودوسلدورف العام الماضي.

أحصت الشرطة الاتحادية الألمانية 373 جريمة باستخدام سكاكين في محطات القطارات الألمانية خلال النصف الأول من العام حتى الآن، مقابل إجمالي 639 جريمة من هذا النوع في العام الماضي 2023، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 7 مخالفات متعلقة بالسكاكين في النصف الأول من العام الحالي فيما يعرف بنقاط التوقف، وهي محطات أصغر غير مدرجة كمحطات قطار في الإحصائيات، وذلك مقابل 11 جريمة في عام 2023 .

كما جاء عدد مثل هذه المخالفات على الطرق الحديدية أعلى بكثير من عددها في نقاط التوقف، حيث سجلت الشرطة الاتحادية 84 جريمة بالسكاكين بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو الماضيين مقابل 196 جريمة في العام السابق بأكمله.

وقالت الشرطة الاتحادية إن إحصاءات هذه المخالفات تشمل الحالتين إما حمل السكين أو استخدامها. وأضافت الشرطة أن من الممكن إدخال تغييرات على هذه الأعداد لاحقا.

أخطر محطات القطارات في ألمانيا

ووقعت معظم جرائم السكاكين في عام 2023 في محطتي القطار في دورتموند ودوسلدورف (33 جريمة لكل منهما)، تلتها محطة القطار في مدينة فرانكفورت (29 جريمة). أما في النصف الأول من عام 2024، فإن أغلب هذه الجرائم وقعت في محطة القطار في مدينة هامبورغ (21 جريمة) ثم في هانوفر (19 جريمة) ثم كولونيا (15 جريمة).

وبالتالي فإن أغلب هذه الجرائم تقع في المحطات الكبيرة، ولكن يبدو أن كثافة الركاب وحدها ليست العامل المحدد إذ تفيد بيانات شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" إلى أن محطة القطار الرئيسية في مدينة هامبورغ هي أكثر المحطات ازدحاما في ألمانيا، حيث يمر بها ما يقرب من 550 ألف مسافر وزائر يوميا، تليها محطة فرانكفورت الرئيسية بحوالي 500 ألف مسافر وزائر يوميا. وتأتي محطة ميونيخ الرئيسية في المركز الثالث بحوالي 400 ألف مسافر يوميا، ثم المحطة الرئيسية في العاصمة برلين ثم المحطة الرئيسية في كولونيا.

من المسؤول عن أمن المحطات؟

وتختص شركة "دويتشه بان" والشرطة الاتحادية بالمسؤولية عن الأمن في محطات القطارات التابعة لـ "دويتشه بان" وقطارات الضواحي "إس بان". أما في محطات مترو الأنفاق ومحطات الحافلات، فتقع مسؤولية الأمن على عاتق الشركات المشغلة والشرطة المحلية في كل ولاية.

"تشديد قوانين حمل السكاكين"

وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر أن الحكومة تعتزم إصدار تشريع، يشدد القوانين المتعلقة بحمل السلاح، بعد زيادة الجرائم بالسكاكين. وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد" أن القانون الجديد سيفرض "قيودا أكثر على حمل السكاكين، في الأماكن العامة". وتابعت أنه في المستقبل، سيتم الحد من طول شفرات السكاكين المسموح بحملها من 12 سنتيمترا حاليا إلى 6 سنتيمتر كما سيكون هناك حظر كامل على السكاكين القابلة للطي (المطواة).

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)