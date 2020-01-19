 لييبا.. البعثة الأممية تتهم دولاً شاركت بمؤتمر برلين بخرق حظر التسليح | أخبار | DW | 25.01.2020

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أخبار

لييبا.. البعثة الأممية تتهم دولاً شاركت بمؤتمر برلين بخرق حظر التسليح

"الهدنة الهشة مهددة". نداء أطلقته بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مناشدة بوقف "نقل المقاتلين والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة" لأطراف الصراع. فهل ذهب التعهدات التي قطعتها الدول الداعمة في مؤتمر برلين أدراج الرياح؟

Libyen Tripoli 2019 | Kämpfer der GNA (picture-alliance/Xinhua News Agency)

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت (25 كانون الثاني/يناير 2020)، عن "أسفها الشديد وإدانتها للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا، حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية في هذا الصدد" خلال مؤتمر برلين الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير الجاري.

مختارات

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني/يناير الجاري، بموافقة حكومة الوفاق والقيادة العامة أفضت إلى انخفاض ملحوظ في الأعمال القتالية في طرابلس، وأعطت مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمس الحاجة إليها.

وأكدت البعثة الأممية أن "هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بسبب استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل بعض الدول بينها دول شاركت في مؤتمر برلين". وأشارت البعثة الأممية إلى أنه خلال الأيام العشرة الماضية، "شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين"، وعبرت عن إدانتها لهذه "الانتهاكات المستمرة التي تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال".

ودعت البعثة الأممية الدول المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها واحترام حظر التسليح في ليبيا الذي يفرضه قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 والقرارات اللاحقة احتراماً تاماً وتنفيذه بشكلٍ لا لبس فيه.

 م.م/خ.س (د ب أ)

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


مختارات

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

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