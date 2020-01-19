 وجهة نظر: مؤتمر برلين حول ليبيا وجد المفتاح لكن الأبواب موصدة! | سياسة واقتصاد | DW | 24.01.2020

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سياسة واقتصاد

وجهة نظر: مؤتمر برلين حول ليبيا وجد المفتاح لكن الأبواب موصدة!

بعد أيام قليلة على نشوة نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا يظهر الواقع المجرد الذي يظهر بأنه رغم أن لا بديل للطريق الذي رسمه المؤتمر، لكن مخاطر الفشل تبقى كبيرة، كما يعتقد راينر زوليش في تعليقه التالي:

برلين تأمل في تنفيذ اتفاقها لحل الأزمة الليبية رغم أن مخاطر الفشل كبيرة للغاية

الدبلوماسية الألمانية تحقق نجاحا كبير في جمع الدولة المتورطة في الصراع الليبي في خلة سياسية في برلين

عندما وقف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمام الصحافة العالمية عقب انتهاء مؤتمر برلين يوم الأحد (19 كانون ثاني/يناير)، سعى إلى نثر التفاؤل في الجو واختار مصطلحا لغويا يرسم نتائج اللقاء وقال: المشاركون نجحوا في الوصول إلى "مفتاح" يمكن به حل أزمة ليبيا. والآن يتعلق الأمر فقط بوضع المفتاح في القفل وفتح باب الحل. ولكن الوزير لم يغفل ذكر أن العمل الحقيقي في هذا السياق قد بدأ الآن بعد المؤتمر. وكانت هذه الملاحظة ضرورية نظرا لتعقيدات الأزمة الليبية والعدد الكبير للقوى الضالعة فيها وتنوع مصالحها، لكن الملاحظة كانت ضرورية لهايكو ماس شخصيا، فقد منعت ظهور انطباع يدل على سذاجته في السياسة الخارجية.


إن ما سعى إليه ماس في زرع أجواء إيجابية بحكم الضرورة في نفس الوقت الذي حاول فيه التقليل من التوقعات بشأن نتائج مؤتمر برلين يشكل نموذجا بلاغيا مرغوبا به في الدبلوماسية الدولية. وكان يمكن لماس أن يقول دون أي تعقيدات لغوية: نعتقد أننا وجدنا أساسا لحل الأزمة والذي وافق عليه كل المشاركين ـ لكننا للأسف لا نعلم عما إذا كان كل الأطراف المعنية سيلتزمون به، كما لا نعلم ماذا سنفعل لو لم يلتزم الأطراف به. وهذا هو وضع الأزمة في ليبيا. فالبلد مازال بعيدا كل البعد عن خرق حقيقي أو توجه صادق نحو آفاق السلام.
لم يكن تحقيق المزيد ممكنا وتبقى حقيقة واحدة خارج إطار الجدل: فما حققته ألمانيا خلال مؤتمر برلين حول ليبيا من إنجازات كانت وما تزال تشكل عملا دبلوماسيا ضخما. فالحضور كان واسعا ومتنوعا بدءا من الرئيس الورسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إضافة إلى طرفي الصراع في ليبيا؛ خليفة حفتر وفايز السراج والذين لعبا دورا ثانويا في المؤتمر: كل هؤلاء جاءوا إلى برلين ليعبروا عن رغبتهم في التعاون وكانوا متفقين، كما يبدو، على أن الأزمة الليبية لا تحل بالطرق العسكرية. أكثر من ذلك لم تستطع ألمانيا بإمكاناتها المتواضعة عمل شيء. إلى ذلك، فإن لا بديل في الأفق لما تم التوصل إليه في برلين

لم يكن تحقيق المزيد ممكنا

راينر زوليش يأمل ان تنجح جهود ألماتنيا في حل أزمة ليبيا لكنه يعتقد أن المشاكل أكبر

المحرر السياسي راينر زوليش

ولكن تبقى أسئلة وقضايا محورية مع كل ما يجمل ذلك من مخاطر بعيدة عن التوضيح: ولنبدأ بالجنرال حفتر الذي يسيطر على قرابة 90% من مساحة ليبيا. وهذه النتيجة جاءت دون أدنى شك بفضل "الانتصارات" العسكرية لقواته وبفضل الدعم الذي تلقاه من داعميه في الخارج، بينهم فرنسا ولفترة وجيزة، إلى جانب روسيا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتعامل في الأزمة بدعم كامل من المملكة العربية السعودية وذلك بهدف منع تنامي النفوذ التركي في المنطقة. فكم هو واقعي أن نتوقع أن يتخلى حفتر وداعميه عن وصفة تحقق لهم النجاحات العسكرية؟ وما الذي سيربحونه عوضا ذلك؟ ومن يستطيع أن يراقب بشكل فعال عما إذا كان أردوغان سيرسل مزيدا من المرتزقة الإسلاموين من سوريا إلى ليبيا. أو مثلا تزويد أبو ظبي قوات حفتر بطائرات مسيرة قاتلة.

وأخيرا كيف يمكن مراقبة وقف إطلاق النار؟ أو كيف يمكن وبمصداقية عالية وقوة كافية تنفيذ حظر السلاح إلى ليبيا ومعاقبة المتورطين في ذلك، خصوصا عندما يقول المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه يرفض نشر قوات حفظ السلام في ليبيا؟ وفي إضافة إلى أن مصدري السلاح إلى ليبيا يجلسون في مجلس الأمن الدولي كأعضاء دائمين؟
 

المفتاح المناسب لكل الأبواب

  ولكن ورغم كل ذلك  يجب أن نؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا صامد بشكل ماـ رغم تعرض مطار طرابلس يوم الأربعاء(22 كانون ثاني /يناير) إلى هجوم. وهذا الأمر تحقق بفضل ألمانيا، ولكن بفضل تركيا وروسيا أيضا اللتان تمارسان نفوذهما في ليبيا وربما توسعان ذلك في المستقبل، ما يثير بعض المتاعب السياسية في أوروبا، لأن ذلك سيجعل من أوروبا قابلة للابتزاز أكثر من ذي قبل في ملف اللاجئين. يذكر في هذا السياق بأن مؤتمر برلين لم ينجح في رسم صورة لكيفية معالجة ملف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا والذين يتم استغلالهم وعبوديتهم من قبل الميليشيات الليبية.

إذن هناك شكوك عما إذا كان في برلين قد تم العثور على "مفتاح" مشترك لحل قضية السلطة في ليبيا، ولكي نبقى في لغة وزير الخارجية، وعما إذا كان كل المشاركين مستعدين للولوج بالمفتاح في باب جديد، باب يضمن ليبيا لليبيين، وباب آخر يضمن للمهاجرين الأفارقة، الذي يتم عبوديتهم بشكل إجرامي، السلامة والحرية والاستقرار. وكل من يتفحص بدقة الطموحات السلطوية للأطراف المشاركة في الصراع، لا يبقى أمامه في الواقع المجرد سوى أن يأمل أن يتم تحقيق كل ذلك.

راينر زوليش

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


 

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