ليبيا- مقتل موظفَين أممين وحفتر يوقف العمليات الحربية في العيد

أعلنت قوات الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) اليوم السبت (10 آب/ أغسطس 2019) وقف كل العمليات الحربية في منطقة طرابلس، بعدما كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت إلى هدنة إنسانية بمناسبة حلول عيد الاضحى.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحافي من بنغازي (شرق) نقلت وقائعه عبر التلفزيون "تقديراً لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاما بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة (الجنرال حفتر) وقف جميع العمليات الحربية، التي يخوضها الجيش في ضواحي طرابلس وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت... حتى يوم الاثنين 12 أغسطس/ آب".

مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة

ومن جهة أخرى قالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا اليوم السبت مما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة. واطلع صحفي من رويترز موجود في مستشفى ببنغازي على قائمة باسمي القتيلين اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. ولم يرد المتحدث باسم البعثة على اتصالات هاتفية لرويترز أو رسائل بالبريد الإلكتروني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول 8 جرحى بينهم طفل إثر الانفجار، الذي حدث أمام مول أركان في منطقة الهواري، حيث يخرج المواطنون للتسوق بمناسبة عيد الأضحى.

ولم يفصح المصدر عن أعداد القتلى ولا الجرحى. ورجح شهود عيان أن يكون التفجير ناجم عن سيارة مفخخة بحسب ما أوردت "بوابة أفريقيا" الليبية اليوم السبت. ولم تصدر أي جهة رسمية أي بيان عن الحادث كما لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)