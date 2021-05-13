لوفتهانزا الألمانية وشركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها لتل أبيب

علقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى مدينة تل أبيب في إسرائيل اليوم الخميس (13 مايو/ أيار 2013) وغداً الجمعة. وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية أنها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل اعتباراً من بعد غد السبت، مشيرة إلى أنها تراقب باهتمام الوضع الراهن في إسرائيل وأنها لا تزال تتبادل وجهات النظر بشكل وثيق مع السلطات ومقدمي الخدمات الأمنية وموظفيها في إسرائيل.

كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) وشركة فيرجن أتلانتيك وشركة ايبيريا للطيران رحلاتها من وإلى تل أبيب اليوم الخميس لتنضم الناقلات الأوروبية لنظيراتها الأمريكية في تجنب السفر إلى إسرائيل وسط تصاعد الصراع هناك.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية "سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب".

وتتعرض البلدات والمدن الإسرائيلية لوابل من الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة وردّ الجيش الإسرائيلي بشنّ هجمات على أهداف داخل القطاع وركز فيها الجيش الإسرائيلي على استخدام سلاح الجو.

وأمس الأربعاء، ألغت شركات الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز جميع رحلاتها بين الولايات المتحدة وتل أبيب.

من جانب آخر أكد مسؤول إسرائيلي إن مطار رامون في الجنوب لم يتم استهدافه بصاروخ فلسطيني ويعمل كالمعتاد وذلك بعد أن أعلنت حركة حماس الخميس إنها أطلقت صاروخاً صوبه. وأعادت إسرائيل توجيه بعض الرحلات لمطار رامون، القريب من منتجع إيلات على البحر الأحمر، من مطار بن غوريون الرئيسي في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.

وكانت كتائب القسام، وهي الجناح العسكري لحركة حماس، قد دعت جميع شركات الطيران إلى وقف رحلاتها إلى جميع المطارات الإسرائيلية. وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة في تصريحات بثتها قناة فلسطينية محلية: "يدعو قائد الأركان (محمد الضيف) شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافي لفلسطين المحتلة".

ع.غ/ و.ب (رويترز، د ب أ، آ ف ب)