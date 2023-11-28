لوثار ماتيوس: وضع مولر في بايرن ميونخ يبدو مثل "خروج تدريجي"

يرى لوثار ماتيوس النجم السابق للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ أن مستقبل النجم توماس مولر في بايرن ميونخ يبدو قاتماً، لكن رغم ذلك يرى ماتيوس أن مولر لا يزال يساهم مع الفريق عندما يشارك بشكل عام أو من مقعد البدلاء.

قال لوثار ماتيوس النجم السابق للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن مستقبل توماس مولر في بايرن ميونخ يبدو قاتماً وحاليا يبدو مثل "خروج تدريجي".

وجرى تفضيل مشاركة مكسيم تشوبو-موتينغ على مشاركة مولر (34 عاماً)، المتوج مع المنتخب بلقب كأس العالم، لأداء دور اللاعب رقم 10 خلال مباراة بايرن أمام كولون مطلع هذا الأسبوع، وذلك في ظل غياب جمال موسيالا للإصابة.

وقال ماتيوس في مقاله لشبكة "سكاي" :"لو كان واثقا من المشاركة أساسياً كما كان الحال قبل عامين، لكان قد انتقل إلى نادٍ آخر. يجب قول هذا صراحة." وأضاف :"وضع مولر يبدو مثل خروج تدريجي. كل ما يأتي من بايرن حول هذا الأمر لا يبدو متوافقاً مع ما نراه أسبوعا تلو الآخر."

ويرى ماتيوس أن مولر لا يزال يساهم مع الفريق عندما يشارك بشكل عام أو من مقعد البدلاء. وأضاف ماتيوس :"من الصعب التعامل مع هذا الوضع، ومن الصعب عليه أن يكون راضياً بهذا الوضع."

وكان مولر، الذي يلعب دوراً محدوداً مماثلاً مع المنتخب الألماني أيضاً، قد أعلن مؤخراً أنه يرغب في مواصلة مسيرته الاحترافية حتى عام 2025 على الأقل.

وينتهي عقد مولر مع بايرن ميونخ، النادي الوحيد الذي لعب له منذ بداية مسيرته، في حزيران/يونيو المقبل.

وقال كريستوف فروند مدير الكرة بنادي بايرن على هامش فوز الفريق على كولون 1 / صفر إن المحادثات مع مولر ستجرى في الأسابيع المقبلة.

وأضاف فروند :"الوضع بالنسبة لتوماس مختلف عما كان في الماضي. وهو يتعامل مع الأمر بشكل جيد. هو مهم للغاية بالنسبة للفريق وللنادي."

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)