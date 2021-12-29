لهذه الأسباب ينبغي ممارسة الرياضة في الجو البارد أيضاً!

الجو بارد في الخارج، وتود أن تتغطى ببطانية أو تجلس بجانب المدفأة وتحتسي كوباً من الشاي، أليس كذلك؟ أجواء لطيفة بالتأكيد، لكن تذكر أن عليك ألا تهمل ممارسة الرياضة مهما كان الجو! حسناً، تريد أن تمارس الرياضة في الداخل؟ رغم أن ذلك يبقى أفضل من عدم ممارسة الرياضة أبداً، إلا أن هناك العديد من المزايا لممارسة الرياضة في الهواء الطلق البارد، بحسب مجلة "فرويندن" الألمانية، وهي:
حرق المزيد من السعرات الحرارية
يخزن الجسم أنواعاً مختلفة من الدهون، ومنهما نوعان مهمان نستفيد منهما خلال ممارسة الرياضة في الجو البارد، وهما الدهون البيضاء والبنية.
وبينما تخزن الدهون البيضاء طاقة إضافية، تستخدم الدهون البنية الطاقة لتوليد الحرارة وتنظيم درجة حرارة الجسم. وبمساعدة الدهون البنية، يمكننا حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة في الأيام الباردة وحتى تنظيم شهيتنا بشكل أفضل.
زيادة القدرة على التحمل
أظهرت دراسات أن درجات الحرارة الأكثر دفئاً يمكن أن تقلل من القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة، في حين أن درجات الحرارة الأكثر برودة يمكن أن تحسن الأداء. ووجدت الدراسات أن درجات الحرارة التي تتراوح بين 10 و12 درجة هي الأفضل لممارسة التمارين الرياضية من أجل زيادة القدرة على التحمل.
جعل الدماغ يعمل بشكل أفضل
تشير دراسات إلى أن أدمغتنا تعمل بشكل أفضل في الطقس البارد، لأن انخفاض درجة حرارة الجسم يجعل الدماغ يحصل على مزيد من الطاقة على شكل غلوكوز، وهذا بدوره يحسن أداء المخ. كما ذهبت دراسات أخرى إلى أن أداء الذاكرة يكون أفضل في الطقس البارد.
لكن انتبه!
رغم فوائد ممارسة الرياضة في الجو البارد، ينصح بالابتعاد عن ذلك عندما يكون المرء مريضاً أو مصاباً بنزلة البرد. كما ينصح بتجنب ممارسة الرياضة في الأجواء القارسة (أقل من 10 درجات تحت الصفر). ومن المهم بالتأكيد ارتداء ملابس رياضية مناسبة مقاومة للبرد.
م.ع.ح/ أ.ح
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