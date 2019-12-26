خبير ألماني يحذر من ممارسة الجري في الجو البارد

من الممكن أن يجعل البرد القارص والعناصر الضارة الموجودة في الهواء، الرياضة أمرا غير صحي، وذلك حسبما أوضح الطبيب الألماني، أندرياس ماتسارساكيس، الخبير في شؤون الأرصاد الطبية، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
وشدد رئيس مركز أبحاث طب الأرصاد، التابع لجامعة فرايبورغ، على أن "ممارسة الرياضة في درجات الحرارة التي تقل عن الصفر لا يصلح إلا لأصحاب اللياقة البدنية العالية، الذين يستطيعون التكيف جيدا مع درجات الحرارة المنخفضة".
ورغم أن باستطاعة الجسم التكيف مع البرد، خلافا للحر، إلا أن ماتسارساكيس يوصي من يريد أن يجري أو يلعب كرة القدم في مساحات مفتوحة أن يرتدي ملابس تدفئه وأن يكفي تدريبه ببطء مع درجات الحرارة المنخفضة.
وأوضح الخبير الألماني على أن هناك تفاوتا بين الأشخاص في قدرة تحملهم التدريب في الأماكن المفتوحة، "فهذا أمر يتوقف على اللياقة البدينة والحالة الصحية لكل شخص... وكلما قلت درجة حرارة الجو كلما كان الفارق أكبر بينها وبين درجة حرارة التنفس وبذلك يزداد إجهاد الجسم".
وحيث إن الهواء "يتوقف" غالبا عند ارتفاع درجة الرطوبة مما يؤدي لتراكم العناصر الضارة به، مثل جسيمات التراب وأكاسيد النتروجين أو الكبريت بالقرب من الأرض، فإن ذلك يرهق الشُعب الهوائية بشكل إضافي، "لذلك فعلى الإنسان أن يتخلى عن ممارسة الرياضة في العراء إذا لم يكن يتمتع بلياقة بدينة كافية... خاصة إذا كان مصابا بالربو".
ر.م/ط.أ ( د ب أ)
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الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!
الجري للأصحاء فقط
تساعد الرياضة على تجنب الإصابة بالبرد، إلا أن الأطباء المختصين ينصحون بعدم ممارستها مباشرة بعد الشفاء من نزلة البرد، فإرهاق الجسم يسهل لفيروسات البرد مهاجمة عضلة القلب.
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الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!
لا بد من توخي الحذر
تعد رياضة الجري من أكثر أنواع الرياضة التي يمارسها الألمان للحفاظ على لياقتهم البدنية، وقد تبدو هذه الرياضة بسيطة إلا أن الأطباء يشددون على ضرورة توخي الحذر لدى ممارستها.
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الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!
في الهواء الطلق ... لزيادة المتعة
ينصح خبراء الرياضة بممارسة الجري لمسافات طويلة في الطبيعة فوق الحجارة والأغصان المتساقطة من الأشجار. فالجري في الطبيعة ممتع أكثر من الجري في القاعات الرياضية، لأنه يساعد على تحسين القدرة على التوازن، ويفعل جميع حواس الجسم. أما بالنسبة للمبتدئين فمن الأفضل لهم الجري على أرض منبسطة.
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الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!
لا تبذل جهدا أكثر من اللازم
يتوجب على المبتدئين تعويد أجسامهم على الأعباء غير المألوفة. فكثيرون يبذلون جهدا أكثر من اللازم، ويرغبون في تحقيق الكثير بسرعة. وهو ما لا ينصح به خبراء الرياضة. إذ يتوجب أن تكون اللياقة البدنية للمرء كافية حتى يتمكن من الجري بدون مشاكل.
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الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!
شروط البدء
الشرط الأساسي للجري بدون مشاكل هو تهيئة الجهاز الحركي، وهنا ينصح خبراء الرياضة بإجراء اختباران حركيان للتأكد من مدى استعداد الجسم. الأول هو اختبار الانحناء للأمام، لاحتبار مدى مرونة المفاصل والأربطة، أما الثاني فهو اختبار القرفصة التي تظهر مدى القدرة على التوازن والتنسيق.
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الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!
حذار من إجهاد العضلات
يشدد خبراء الرياضة على ضرورة أن تكون رؤوس أصابع القدم بالاتجاه الصحيح، والجذع مستقيم. فإنحناء المرء بشدة نحو الأمام أو الخلف يجهد عضلات الجذع.
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الجري مفيد...لكن بالشكل الصحيح!
الحذاء المناسب
ولاختيار الحذاء الرياضي المناسب دور مهم أيضا. إذ يساعد على امتصاص الصدمة التي تصيب القدم عند كل خطوة، كما أن الحذاء الرياضي المناسب له تأثير على المعلومات القادمة عبر باطن القدم وعضلاته إلى الجهاز العصبي والعضلات الأخرى ما يساعد على الجري بشكل متوازن ومريح.
الكاتب: DW/دالين صلاحية