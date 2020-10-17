 لهذه الأسباب حرمت محكمة ألمانية طبيباً لبنانياً من نيل الجنسية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

لهذه الأسباب حرمت محكمة ألمانية طبيباً لبنانياً من نيل الجنسية

قضت محكمة ألمانية بصحة منع لبناني من الحصول على الجنسية الألمانية رغم اجتيازه كافة الاختبارات، وذلك لامتناعه عن مصافحة الموظفة المسؤولة عن ملفه. وعللت القرار بإضفاء الشرعية على "المنظور السلفي" للعلاقة بين الرجل والمرأة.

مشاهدة الفيديو 00:42

فيديو: أطول مصافحة في التاريخ؟

منعت السلطات الألمانية طبيباً لبنانياً من الحصول على جنسية البلاد بسبب رفضه  "مصافحة"  مسؤولة تسليم شهادة التجنيس، على الرغم من اجتيازه امتحان الحصول على الجنسية بدرجات عالية.
وبعد لجوء الطبيب المسلم (40 عاماً) إلى المحكمة الإدارية في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، قضت الأخيرة بعدم حصوله على الجنسية لأنه "يرفض مصافحة النساء لأسباب دينية".
رغم أن قرار المحكمة أُعلن عنه في فترة تتسم بجدية التوصيات الصحية بالتخلي عن  المصافحة في زمن فيروس كورونا. لكن المحكمة اعتبرت أن رفض المصافحة بسبب "المفاهيم الثقافية الأصولية"، والتعامل مع المرأة على أساس "خطر الإغراء الجنسي"، يعبر عن "رفض الاندماج في الحياة الألمانية".

Symbolbild, Wörter der Woche: mauscheln

صورة تعبيرية لمصافحة امرأة ورجل في العمل

ويعمل الطبيب اللبناني الذي وصل ألمانيا مهاجراً في عام 2002، الآن كطبيب أقدم، بعدما درس الطب في ألمانيا، وتقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية في عام 2012، ووقع على الالتزام بالولاء للدستور الألماني، والتعهدات الإلزامية الأخرى ضد التطرف.

وحجبت المسؤولة الألمانية شهادة الجنسية بعد رفض الطبيب مصافحتها، على الرغم من كون الطبيب قد قال للمحكمة لاحقاً أنه وعد زوجته بعدم مصافحة امرأة أخرى.
ووصفت المحكمة  المصافحة  بأنها من الطقوس المشتركة للترحيب والتوديع، وأنها مستقلة عن جنس الأطراف المعنية، مضيفة أن هذه الممارسة تعود إلى قرون مضت. ووجد القاضي أن للمصافحة أيضاً معنى قانونياً، إذ أنها ترمز إلى إبرام عقد، مضيفاً أنها "متجذرة في الحياة الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تشكل الأسلوب الذي نحيا به جميعاً" في ألمانيا.

وخلصت المحكمة إلى أن أي شخص يرفض المصافحة على أساس الجنس ينتهك المساواة المنصوص عليها في الدستور الألماني. وقالت المحكمة إنه لم يكن هناك فرق في أن الرجل أعلن الآن أنه لن يصافح الرجال أيضاً، واعتبرتها مجرد خطوة تكتيكية. ورأت أنه بالإضافة إلى ذلك كان لرفض الرجل في هذه الحالة تأثير إضفاء الشرعية على "المنظور السلفي" على التداعيات الاجتماعية للعلاقات بين الرجل والمرأة.

ولم تنجح دعوى الطبيب اللبناني ضد الحكم أمام محكمة شتوتغارت الإدارية، وأوضحت المحكمة حيثيات الحكم أنه يمكن للرجل الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية بسبب الأهمية الأساسية للقضية.


م.ب/ ع.غ (آ ف ب، د ب أ)


  • Symbolfoto Karriere mit Smartphone (fotolia/Minerva Studio)

    تعبيرات جسدية بسيطة تظهرك في أبهر صورة للآخرين

    ابتسم تُفتح لك الأبواب

    ليس هناك حركة يمكنها أن تفتح الأبواب الكثيرة مثلما تفعل الابتسامة الودودة، حسب موقع فوكوس الألماني. إن الابتسامة التي تظهر في حركة الفم والعين وعضلات الوجه تكون غالبا علامة على الرضى والنية الطيبة والسماحة. لذلك عندما تلتقي بشخص أو تدخل مكان عليك أن تبتسم بكل بساطة.

  • Deutschland Flüchtlinge kommen nach Tröglitz (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    تعبيرات جسدية بسيطة تظهرك في أبهر صورة للآخرين

    القاء التحية والسلام

    الشخص الذي يلقي التحية بشكل ودي على الآخرين يعطي الانطباع بالثقة في النفس، كما أنه غالبا ما يردون عليه أيضا التحية بشكل ودي وربما يأتي بعدها حديث بدون ترتيب. ومن خلال التحية والسلام يحافظ الشخص على علاقات ود طيبة مع جيرانه وزملائه في العمل على سبيل المثال.

  • Deutschland Hamburger SV vs. TSG Hoffenheim - Bundesliga (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    تعبيرات جسدية بسيطة تظهرك في أبهر صورة للآخرين

    المصافحة بشكل سليم

    عندما تصافح أحدا باليد عليك أن تختار الطريقة الصحيحة. فلا تسلم عليه ببرود ولا تضغط بشدة على يد من تصافحه وعليك أن تنظر في عينه وتهز يده برفق. وفي أثناء ذلك لا تنسى الابتسامة أيضا.

  • Eddy Hiariej, Jura-Professor an der Gadjah-Mada-Universität in Jogjakarta (Privat)

    تعبيرات جسدية بسيطة تظهرك في أبهر صورة للآخرين

    لا تعقد ذراعيك على صدرك

    عندما تتحدث مع شخص آخر لا تعقد ذراعيك على صدرك فهذه الوضعية تعطي الانطباع بأنك في موقف دفاعي ومنغلق. وعليك بدلا من ذلك أن تفرد ذراعيك بجوار جسدك براحة وبساطة وإذا كنت لا تعرف أين تضع يدك فأفضل مكان في هذه الحالة هو أن تضعها في جيب سروالك، حسب فوكوس.

  • Diskussion zwei Frauen und Mann (picture-alliance/Arco Images/Rudolf)

    تعبيرات جسدية بسيطة تظهرك في أبهر صورة للآخرين

    التواصل البصري

    قيامك بالنظر إلى محدثك (العين في العين) والانتباه إلى حركاته مسألتان تظهران الاحترام وأنك تستمع إلى هذا الشخص باهتمام. لكن عليك ألا تحدق في عينه لأن ذلك يأتي بتأثير عكسي.

  • Wochenrückblick KW 30/2011 Rentner Symbolbild (Fotolia/Sven_Vietense)

    تعبيرات جسدية بسيطة تظهرك في أبهر صورة للآخرين

    الاعتدال في الجلوس أو الوقوف

    إن تركك لكتفيك ليعودان للوراء قليلا يمنح جسمك مباشرة وضعا معتدلا، وهذا يعطي الانطباع لمن يراك بأنك شخص واثق من نفسك ومنفتح.

  • Studierende machen Pause (picture-alliance)

    تعبيرات جسدية بسيطة تظهرك في أبهر صورة للآخرين

    افرد صدرك

    الوقوف أو الجلوس معتدلا مع فرد الصدر. وشد الجزء العلوي من الجسم قليلا يعطي انطباعا بالحيوية والصدق. كما أن الوقوف أو الجلوس باستقامة يساعد أيضا على التنفس بشكل سليم ويقي من التوتر، حسب موقع فوكوس الألماني. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رفض مصافحة الجنس الآخر.. مشكلة اندماج أم اختلاف ثقافي؟  

ألمانيا .. تجدد حالات رفض مصافحة النساء لأسباب دينية

رفض مؤخرا ثلاثة مصارعين مسلمين بولاية هيسن الألمانية مصافحة الحكمة لتفادي لمس يديها، لأسباب دينية. ولكن هذه ليست المرة الأولى في ألمانيا، والأمر لم يقتصر على الرجال المسلمين فقط.  

جندي ألماني يلجأ للمحكمة للطعن في قرار تسريحه لرفضه مصافحة زميلته

لم يتخيل جندي ألماني أن عدم مصافحته لزميلاته سيؤدي إلى تسريحه من الجيش، وهو ما دفعه للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في هذا القرار. فكيف كان رد المحكمة وكيف كانت المبررات؟  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

فيديو: أطول مصافحة في التاريخ؟  

إعلان
Themenbild Facebook

 