لهذا السبب يكره هؤلاء فصل الربيع!

فصل الربيع هو "موسم الحساسية" بامتياز. فملايين الناس عبر العالم يصابون بأنواع مختلفة من الحساسية. وبحسب موقع "ويب ميد" المعني بالشؤون الطبية، فإن السبب الرئيسي لانتشار الحساسية خلال الربيع بالذات هي حبوب اللقاح التي تنتجها الأشجار والأعشاب والحشائش وتنطلق في الهواء لتخصيب النباتات الأخرى. وحين تصطدم بالجسم ولا يتعرّف عليها يعتبرها مؤذية وبالتالي يتحرك لمحاربتها وتكون ردة فعله عبارة عن عطس واحمرار في العيون وسعال ووخز في الجسم وسيولة في الأنف.
أنواع الحساسية
وتعتبر "حمى القش" من أشهر أنواع الحساسية التي تصيب الأشخاص في الربيع، وهي الحساسية المرتبطة بالأنف، إذ يلتهب الغشاء المخاطي للأنف، كما يشرح البروفيسور كارستن شميت فيبر، رئيس مركز الحساسية والبيئة في ألمانيا. ووفقاً لموقع "إي بي سي" الإخباري، فإن الحساسية لا تختلف عن نزلة البرد وتتسبب في سيلان الأنف والعينين.
أما النوع الثاني من الحساسية فهو الذي يصيب الجلد، ويسمى في الغالب "إكزيما"، ومن أعراضها حكة في الجلد واحمراره وتقشره.
أما النوع الثالث وهو ما يحرم كثيرين من الاستمتاع بأكلاتهم المفضلة خاصة في الربيع، فيسمى حساسية الطعام. هذه الحساسية تجعل الشخص مجبراً على تفادي أطعمة معينة نظراً للأعراض التي تسببها. فيحس المصاب بوخز في الفم وتورم في مناطق مختلفة من الوجه، فضلاً على الاحمرار المصاحب لها.
طرق الوقاية!
لتجنب الحساسية وأعراضها المؤلمة، ينصح الخبراء - حسب ما جاء في موقع "إي بي سي" - بثلاث خطوات أساسية. أولى هذه الخطوات هي إبقاء النوافذ مغلقة حتى لا تدخل حبوب اللقاح بسهولة، خاصة في الصباح. كما يحبذ اتباع الوصفات الطبية التي يصفها الأطباء للمصابين، واللجوء إلى العلاج المناعي، إذ يحقن جسد المصاب بجرعات من المادة التي تكون لديه حساسية منها، مما يساعد جهاز المناعة لديه على تقبلها في المرة المقبلة.
م.م/ ي.أ
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
صديق للبعض وعدو للبعض
يأتي الربيع ومعه الدفء والنور وتكتسي النباتات بالخضرة وتتفتح الأزهار إنه حقا فصل رائع! لكن ذلك لا ينطبق على أولئك الذين لديهم حساسية لحبوب اللقاح، التي تتطاير بشدة في الجو مع بداية العام. .
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
الجينيات الذكورية
حبوب اللقاح هي في الواقع الجينات الذكورية للنبات، وهي مسؤلة عن تكاثر النبات، وتنتقل عبر الريح، ويمكنها أن تطير حتى مسافة 200 كيلومتر. وعندما تكون الظروف الجوية والرياح مواتية بشكل خاص تصل حتى 400 كيلومتر. وحبوب اللقاح لا ترى بالعين المجردة.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
عدد المرضى في زيادة
وفقا لجمعية الحساسية والربو الألمانية فإن حوالي 16 في المئة من جميع المواطنين الألمان يعانون من حساسية حبوب اللقاح. وقد زاد العدد في السنوات الأخيرة إلى خمسة أضعاف. وما يقرب من 30 في المئة من هؤلاء المرضى تتطور الأمور لديهم ليصبح الربو مزمنا.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
تأتي أبكر مما كان
قبل نحو 25 عاما كان يأتي موسم حبوب اللقاح عادة في شهر فبراير/ شباط. اليوم يأتي مبكرا من 10-11 يوما، ويستمر الموسم وقتا أطول. ويعتقد العلماء أن العوامل البيئية هي السبب في ذلك، فعوادم السيارات مثلا تجعل حبوب اللقاح أكثر شراسة.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
تحذير عبر تطبيق على الهاتف
تقويم حبوب اللقاح هو نظام إنذار مشترك لمرضى الحساسية. وعلى شكل جدول يبين التقويم أنواع حبوب اللقاح وأين ومتى توجد. ويوجد تقويم حبوب اللقاح حاليا في صورة تطبيق للهواتف الجوالة.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
اختبار الحساسية بالوخز
يقوم الأطباء كثيرا بإجراء اختبار الحساسية بالوخز لمعرفة أنواع حبوب اللقاح التي تؤثر في مريض ما. وهنا على الذراع توضع كمية صغيرة من مسببات الحساسية المشتبه بها تحت الجلد لمعرفة رد فعل الجسم عليها. ومن ثم نتعرف على حبوب اللقاح المسببة للحساسية.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
أعداء شرسون
52 في المئة من جميع المصابين بالحساسية في أوروبا يعانون من حساسية حبوب اللقاح الصادرة عن الحشائش، و33 في المئة لحبوب اللقاح التي تأتي من الأشجار و27 في المئة من حبوب اللقاح التي تأتي من أعشاب من بينها عشبة أمبروزيا (دمسيسة) وموطنها الأصلي أمريكا الشمالية، وقد نقلت إلى ألمانيا ويمكن أن تسبب الربو.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
لا مفر
كما توجد في الدول السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الألمان نباتات أخرى يمكن أن تؤدي للإصابة بالحساسية. منها أشجار الدلب وأشجار الزيتون. وهذه الأشجار موجودة مثلا في فرنسا، وايطاليا، واسبانيا والبرتغال.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
احترس من تفاعلات الحساسية
تفاعلات الحساسية مسألة ليست سهلة. فهنا يتفاعل المصاب بالحساسية مع حبوب اللقاح وفي نفس الوقت مع مواد غذائية معينة تسبب الحساسية. على سبيل المثال عند المزج بين البتيولا (تامول) والتفاح. تفاعلات الحساسية يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس في منتهى الخطورة.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
هيا إلى الجبال...
الجبال هي مناطق خالية من حبوب اللقاح. وعلى ارتفاع ألفي متر فوق سطح البحر لا توجد حبوب لقاح خطيرة. لذلك فإن جبال الألب توفر ظروفا مثالية لمرضى الحساسية بحمى القش ، الذين يحتاجون إلى راحة من ردود فعلهم التي توجهها الحساسية.
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عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد
أو إلى البحر...
الهواء النقي عند شواطيء البحار لا يترك أي فرصة لحبوب اللقاح. ومن المعروف منذ وقت طويل أن بحر الشمال له تأثير علاجي بالنسبة للمرضى بالحساسية ومرضى الربو.
الكاتب: غودرون هايزه/ صلاح شرارة