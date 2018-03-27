 لهذا السبب يكره هؤلاء فصل الربيع! | عالم المنوعات | DW | 30.03.2019

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منوعات

لهذا السبب يكره هؤلاء فصل الربيع!

يربط البعض فصل الربيع بالفرح والإقبال على الحياة، إذ تخضر المروج وتتفتح الأزهار. لكن كثيرين يستعدون لهذا الفصل بالخوف من أعراض الحساسية الموسمية التي يعانون منها خلال هذا الفصل.

Gesundheit Frau mit Heuschnupfen Symbolbild (Fotolia/Patrizia Tilly)

فصل الربيع هو "موسم الحساسية" بامتياز. فملايين الناس عبر العالم يصابون بأنواع مختلفة من الحساسية. وبحسب موقع "ويب ميد" المعني بالشؤون الطبية، فإن السبب الرئيسي لانتشار الحساسية خلال الربيع بالذات هي حبوب اللقاح التي تنتجها الأشجار والأعشاب والحشائش وتنطلق في الهواء لتخصيب النباتات الأخرى. وحين تصطدم بالجسم ولا يتعرّف عليها يعتبرها مؤذية وبالتالي يتحرك لمحاربتها وتكون ردة فعله عبارة عن عطس واحمرار  في العيون وسعال ووخز في الجسم وسيولة في الأنف.

أنواع الحساسية

مختارات

يتغنى الكثير من الناس بالربيع ويحتفلون بقدومه، أما الذين يعانون من داء الحساسية الربيعية والتهاب الأنف التحسسي، فيمرون غالبا بأسوأ فترة خلال فصل الربيع. فما هي أسباب هذا المرض وكيف يمكن علاجه؟ (13.04.2016)

سيلان الأنف واحتقانه وعطس لا يتوقف، أعراض لا تدل فقط على الإصابة بنزلة برد، فربما تكون نتيجة حساسية الربيع التي غالبا ما تفسد متعة الاستمتاع بهذا الفصل الجميل، فما سسبب هذه الحساسية وكيف تحمين طفلك من الإصابة بها؟ (10.04.2015)

وتعتبر "حمى القش" من أشهر أنواع الحساسية التي تصيب الأشخاص في الربيع، وهي الحساسية المرتبطة بالأنف، إذ يلتهب الغشاء المخاطي للأنف، كما يشرح البروفيسور كارستن شميت فيبر، رئيس مركز الحساسية والبيئة في ألمانيا. ووفقاً لموقع "إي بي سي" الإخباري، فإن الحساسية لا تختلف عن نزلة البرد وتتسبب في سيلان الأنف والعينين.

أما النوع الثاني من الحساسية فهو الذي يصيب الجلد، ويسمى في الغالب "إكزيما"، ومن أعراضها حكة في الجلد واحمراره وتقشره.

أما النوع الثالث وهو ما يحرم كثيرين من الاستمتاع بأكلاتهم المفضلة خاصة في الربيع، فيسمى حساسية الطعام. هذه الحساسية تجعل الشخص مجبراً على تفادي أطعمة معينة نظراً للأعراض التي تسببها. فيحس المصاب بوخز في الفم وتورم في مناطق مختلفة من الوجه، فضلاً على الاحمرار المصاحب لها.

طرق الوقاية!

لتجنب الحساسية وأعراضها المؤلمة، ينصح الخبراء - حسب ما جاء في موقع "إي بي سي" - بثلاث خطوات أساسية. أولى هذه الخطوات هي إبقاء النوافذ مغلقة حتى لا تدخل حبوب اللقاح بسهولة، خاصة في الصباح. كما يحبذ اتباع الوصفات الطبية التي يصفها الأطباء للمصابين، واللجوء إلى العلاج المناعي، إذ يحقن جسد المصاب بجرعات من المادة التي تكون لديه حساسية منها، مما يساعد جهاز المناعة لديه على تقبلها في المرة المقبلة.

م.م/ ي.أ

  • Deutschland Gesundheit Frau mit Heuschnupfen Symbolbild Pollen Pollenallergie

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    صديق للبعض وعدو للبعض

    يأتي الربيع ومعه الدفء والنور وتكتسي النباتات بالخضرة وتتفتح الأزهار إنه حقا فصل رائع! لكن ذلك لا ينطبق على أولئك الذين لديهم حساسية لحبوب اللقاح، التي تتطاير بشدة في الجو مع بداية العام. .

  • Flash-Galerie Frühlingsboten

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    الجينيات الذكورية

    حبوب اللقاح هي في الواقع الجينات الذكورية للنبات، وهي مسؤلة عن تكاثر النبات، وتنتقل عبر الريح، ويمكنها أن تطير حتى مسافة 200 كيلومتر. وعندما تكون الظروف الجوية والرياح مواتية بشكل خاص تصل حتى 400 كيلومتر. وحبوب اللقاح لا ترى بالعين المجردة.

  • Homöopathie - Die alternative Behandlungsmethode

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    عدد المرضى في زيادة

    وفقا لجمعية الحساسية والربو الألمانية فإن حوالي 16 في المئة من جميع المواطنين الألمان يعانون من حساسية حبوب اللقاح. وقد زاد العدد في السنوات الأخيرة إلى خمسة أضعاف. وما يقرب من 30 في المئة من هؤلاء المرضى تتطور الأمور لديهم ليصبح الربو مزمنا.

  • Flash-Galerie Frühlingsboten

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    تأتي أبكر مما كان

    قبل نحو 25 عاما كان يأتي موسم حبوب اللقاح عادة في شهر فبراير/ شباط. اليوم يأتي مبكرا من 10-11 يوما، ويستمر الموسم وقتا أطول. ويعتقد العلماء أن العوامل البيئية هي السبب في ذلك، فعوادم السيارات مثلا تجعل حبوب اللقاح أكثر شراسة.

  • Pollenflugkalender

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    تحذير عبر تطبيق على الهاتف

    تقويم حبوب اللقاح هو نظام إنذار مشترك لمرضى الحساسية. وعلى شكل جدول يبين التقويم أنواع حبوب اللقاح وأين ومتى توجد. ويوجد تقويم حبوب اللقاح حاليا في صورة تطبيق للهواتف الجوالة.

  • Bildergalerie Nahrungsmittelintoleranzen FLASH Galerie

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    اختبار الحساسية بالوخز

    يقوم الأطباء كثيرا بإجراء اختبار الحساسية بالوخز لمعرفة أنواع حبوب اللقاح التي تؤثر في مريض ما. وهنا على الذراع توضع كمية صغيرة من مسببات الحساسية المشتبه بها تحت الجلد لمعرفة رد فعل الجسم عليها. ومن ثم نتعرف على حبوب اللقاح المسببة للحساسية.

  • Bildergalerie nach Europa eingeschleppte Tiere und Pflanzen Beifuß Ambrosia Traubenkraut

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    أعداء شرسون

    52 في المئة من جميع المصابين بالحساسية في أوروبا يعانون من حساسية حبوب اللقاح الصادرة عن الحشائش، و33 في المئة لحبوب اللقاح التي تأتي من الأشجار و27 في المئة من حبوب اللقاح التي تأتي من أعشاب من بينها عشبة أمبروزيا (دمسيسة) وموطنها الأصلي أمريكا الشمالية، وقد نقلت إلى ألمانيا ويمكن أن تسبب الربو.

  • Platanenallee

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    لا مفر

    كما توجد في الدول السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الألمان نباتات أخرى يمكن أن تؤدي للإصابة بالحساسية. منها أشجار الدلب وأشجار الزيتون. وهذه الأشجار موجودة مثلا في فرنسا، وايطاليا، واسبانيا والبرتغال.

  • Markplatz Bonn Äpfel

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    احترس من تفاعلات الحساسية

    تفاعلات الحساسية مسألة ليست سهلة. فهنا يتفاعل المصاب بالحساسية مع حبوب اللقاح وفي نفس الوقت مع مواد غذائية معينة تسبب الحساسية. على سبيل المثال عند المزج بين البتيولا (تامول) والتفاح. تفاعلات الحساسية يمكن أن تؤدي إلى ضيق في التنفس في منتهى الخطورة.

  • Symbolbild Bergwandern

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    هيا إلى الجبال...

    الجبال هي مناطق خالية من حبوب اللقاح. وعلى ارتفاع ألفي متر فوق سطح البحر لا توجد حبوب لقاح خطيرة. لذلك فإن جبال الألب توفر ظروفا مثالية لمرضى الحساسية بحمى القش ، الذين يحتاجون إلى راحة من ردود فعلهم التي توجهها الحساسية.

  • Glückliche Frau

    عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

    أو إلى البحر...

    الهواء النقي عند شواطيء البحار لا يترك أي فرصة لحبوب اللقاح. ومن المعروف منذ وقت طويل أن بحر الشمال له تأثير علاجي بالنسبة للمرضى بالحساسية ومرضى الربو.

    الكاتب: غودرون هايزه/ صلاح شرارة


مختارات

عندما يحل موسم حبوب اللقاح من جديد

سيلان العينين وحكة في الأنف والعطس المفاجئ علامات مؤكدة لمن يعاني من الحساسية بأن موسم حبوب اللقاح قد عاد من جديد. وما تسمى بحمى القش هي رد فعل مبالغ فيه من قبل الجهاز المناعي للإنسان على حبوب اللقاح المتطايرة في الجو. (10.05.2014)  

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