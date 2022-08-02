 لمن تجاوز الـ40 من الرجال.. اذهب لفحص سرطان البروستاتا! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 04.08.2022

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صحة

لمن تجاوز الـ40 من الرجال.. اذهب لفحص سرطان البروستاتا!

بحسب الإحصائيات، فإن حوالي 15 إلى 20 في المائة فقط من الرجال يخضعون لفحص سرطان البروستاتا. يؤكد الأطباء أنه لا يوجد أساس علمي للخوف من الخضوع للفحص، وكلما تم الكشف عن السرطان مبكراً، زادت فرص الشفاء.

صورة توضيحية لمكان البروستاتا

تقع البروستاتا أسفل المثانة البولية

تقول جمعية مساعدة مصابي البروستاتا الألمانية Prostate Help Germany إنه يتم تشخيص إصابة أكثر من 62 ألف رجل بسرطان البروستاتا كل عام.

مختارات

تذكر بعض الدراسات عدة منافع للقهوة، فهي تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون ولها تأثير إيجابي على الكبد. بحث جديد يشير الآن إلى أن الاستهلاك اليومي للقهوة يمكن أن يؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

نجح عدد من العلماء في التوصل إلى اختبار جديد يمكن القيام به في المنزل للكشف عن الإصابة بسرطان البروستاتا. فما مميزات هذا الاختبار، وما هي أوجه الاختلاف بينه وبين الاختبارات التقليدية الأخرى؟

وبحسب الأطباء، فإن سرطان البروستاتا يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى الرجال. ومع ذلك، فإن الكثيرين يخجلون من الذهاب لإجراء للفحص الوقائي ويقومون بتأجيل الفحوص بسبب الطريقة التي يتم بها إجراء الفحص.

الأمر ليس بهذا السوء

يقول ماركوس غريفين من عيادة مارتيني بالمركز الطبي الجامعي هامبورغ إيبندورف: "الغرض من الفحص هو اكتشاف الورم مبكراً بما يكفي بحيث يمكن علاجه بلطف وبنجاح".

ويضيف غريفين: "يمكن أن تفوتك هذه الفرصة إذا لم تقم بإجراء الفحص ، لأن سرطان البروستاتا عادة وبصورة خبيثة لا يسبب أي أعراض في المراحل المبكرة. ولا تظهر الأعراض إلا عندما يكون السرطان أكثر تقدمًا وغالبًا ما يكون منتشراً بالفعل."

ويعرب غريفين عن اعتقاجه أن العديد من الرجال يخشون أن يكون الفحص مؤلمًا، أو على الأقل غير مريح، لكن هذا الأمر لا أساس له من الصحة. ويمكن أن يوفر الفحص الكثير من المتاعب لاحقاً.

ويوصى الأطباء بالفحص من سن 45، ولكن إذا كان لديك تاريخ عائلي للمرض، فمن المستحسن أن تبدأ في الذهاب بانتظام للطبيب من سن 40. تتم الاختبارات من خلال فحص المستقيم الرقمي (DRU)، حيث يقوم الطبيب بجس البروستاتا والكشف عليها خلال عشر ثوان على الأكثر. قد يشعر المريض بضغط خفيف فقط خلال هذه العملية.

يقول الدكتور غريفين: "بالإضافة إلى ملامسة البروستاتا ، يتم أخذ عينة من الدم لتحديد مستوى PSA (مستضد البروستات النوعي). هذا كل شيء. هذا هو الفحص ، وفي حوالي 90 بالمائة من الرجال، لا يشعر أحد بعمليتي الفحص وأخذ عينة الدماء".

نموذج ثلاثي الأبعاد لبروستاتا

يشير القلم إلى نموذج ثلاثي الأبعاد لمكان البروستاتا في عيادة مارتيني بالمركز الطبي الجامعي هامبورغ إيبندورف (UKE)

وبروتين PSA يتم إنتاجه فقط بواسطة خلايا غدة البروستاتا وهو مكون مهم في سائل البروستاتا، إذ يضمن حركة الحيوانات المنوية. لكن مع الإصابة بالسرطان تنتج الخلايا الخبيثة المزيد من PSA. نتيجة لذلك، يمكن أن ترتفع مستويات هذا البروتين وتستخدم كمؤشر مبكر للإصابة بسرطان البروستاتا في الفحص.

إذا كان سرطان البروستاتا موجودًا بالفعل، فإن الخلايا السرطانية العدوانية تكوِّن كميات بحوالي عشرة أضعاف ما تفعل خلايا البروستاتا السليمة. في الرجال الأصحاء، يكون مستوى PSA أقل من أربعة نانوغرام لكل مليلتر.

الخوف من استئصال البروستاتا لا أساس له من الصحة

إذا كانت الجراحة ضرورية، يقوم الجراح بإزالة البروستاتا والحويصلات المنوية بالكامل وجزء من الإحليل، بالإضافة إلى إحدى العضلات. قد تكون إحدى نتائج استئصال البروستاتا، أو استئصال غدة البروستاتا، أن المريض لا يصبح باستطاعته حبس البول جيدًا ويصبح لديه سلس، أي يتسرب البول دون أن يتمكن الشخص المصاب من السيطرة عليه. ومع ذلك ، نادراً ما يكون هذا نتيجة الجراحة.

ويتعامل الرجال الذين يعانون من سلس البول الخفيف بشكل جيد مع الوسائل المساعدة الموجودة مثل الفوط الصحية. يمكن علاج السلس الأكثر شدة عن طريق الإجراءات الجراحية، مثل إضافة عضلة عاصرة اصطناعية.

ومع ذلك، يعاني بعض الرجال من مشاكل نفسية بعد جراحة البروستاتا. على الرغم من أن البروستاتا ليست عضواً حيوياً، إلا أنه لا ينبغي الاستهانة بالمشاكل النفسية المرتبطة بها.

صورة بالأشعة لسرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا يظهر عند الفحص بالأشعة السينية في منطقة الحوض

الخوف من العجز الجنسي

يعد ضعف الانتصاب أحد الآثار الجانبية المحتملة الأخرى بعد جراحة البروستاتا، وهو المعروف أكثر بالعجز الجنسي، وذلك لأن الأعصاب الموجودة حول غدة البروستاتا هي المسؤولة عن ذلك، لكن يمكن التغلب على الأمر بوسائل مساعدة مثل أقراص الفياغرا.

وبحسب الأطباء فإنه ليس من الضروري أن يحدث ذلك، ولكن يمكن أن يحدث إصابة لهذه الأعصاب أثناء الجراحة ما قد يؤدي لهذه النتيجة.

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 30 في المائة من الرجال لا يستطيعون الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه بعد ذلك، ويتسبب هذا الأمر في خدش الثقة بالنفس واحترام الذات. بالإضافة إلى ذلك، يكون الرجل غير قادر على الإنجاب. والاحتمال الوحيد للقدرة على إنجاب الأطفال حتى بعد هذه العملية والعواقب المحتملة لها هو التخزين المبكر للحيوانات المنوية.

لكن وفي كل الأحوال يجب أن يكون المريض مستعداً لتقبل حقيقة أن حياته الجنسية السابقة قد تتغير.

ويناشد غريفين الرجال فيقول: "لا تخافوا من الرعاية الوقائية وإجراءات الفحص.. يمكن أن يكون الفحص مطمئناً للغاية إذا لم يظهر أي اشتباه في الإصابة بسرطان البروستاتا، وهذا هو الحال عادة. ومع ذلك، إذا كان السرطان قد تطور بالفعل، فإن الفحص يمكن أن ينقذ الأرواح".

غودرون هايسه/ع.ح.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الطماطم

    فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    المواد الغنية بالألياف

    ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الفراولة وأخواتها

    هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الخضار خضراء اللّون

    بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

  • Grapefruitsaft

    تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الحوامض

    الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الدواجن عوض الأبقار

    بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الجوز

    الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    الأسماك

    تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

  • تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!

    عدم الإكثار من الملح

    تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح