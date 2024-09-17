لماذا ينزلق شباب من أصول مهاجرة بأوروبا نحو التطرف والإرهاب؟

في حوار مع DW يشرح الخبير النمساوي روبرت بيشلر (*) أسباب نزوع شباب من أصول بلقانية نحو الإرهاب، ويتحدث عن صراع الهوية وعن أهداف الإسلامويين وكيف ينظرون للقيم الغربية، وعن موقع وعلاقة أبناء المهاجرين بمجتمعهم الجديد..

DW: السيد بيشلر، في 5 سبتمبر 2024 تم إحباط هجوم إرهابي على القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونيخ. وكان منفذ الهجوم نمساويًا من أصل بوسني سبق أن لفت الانتباه باعتباره إسلامويا. كانت محاولة الهجوم هذه هي الحالة الثالثة - بعد هجوم عام 2020 في فيينا وحفل تايلور سويفت في العاصمة النمساوية، الذي تم إلغاؤه بسبب التهديد الإرهابي، التي كان مرتكبوها شبانًا من البلقان. هل هناك نسق من التطرف في جنوب شرق أوروبا؟

روبرت بيشلر: معاداة السامية منتشرة على نطاق واسع بين الإسلامويين، ليس فقط في البلقان، بل تتغلغل الآن في جميع الأوساط الاسلامية. لن أتحدث عن نمط معين، بل عن نزعة، ودائمًا على خلفية أن أكبر هجرة للمسلمين في النمسا تأتي من دول جنوب شرق أوروبا.

من الواضح أن خطاب دعاة الكراهية الإسلامويين يقدم لبعض المسلمين في أوروبا نوعًا من البيت الجديد الذي يشعرون فيه بالقبول ويمكنهم أن يفرغوا أسوأ إحباطاتهم في رفض وكراهية كل ما هو غير مقدس. والشيء غير المقدس هو أسلوب الحياة الغربي، أي القيم والحريات التي حاربنا من أجلها هنا في معارك طويلة ضد هيمنة قائمة على العقيدة الدينية.

في ضوء ذلك، يُطرح السؤال عن سبب تحول طريقة الحياة الغربية هذه، التي كان الناس في جنوب شرق أوروبا الاشتراكي السابق يتوقون إليها كثيرًا إلى تهديد لمجموعات معينة وإلى عدو في نهاية المطاف، لدرجة أنهم يريدون محاربتها بوسائل إرهابية.

الدكتور روبرت بيشلر هو عالم أنثروبولوجيا تاريخية في معهد دراسة نظام هابسبورغ الملكي ومنطقة البلقان في الأكاديمية النمساوية للعلوم. صورة من: privat

ما هي الأهداف السياسية الدقيقة التي يريد الإرهابيون الإسلامويون تحقيقها؟

الإرهاب أولا هو تكتيك وليس أيديولوجية. ومع ذلك، فهو يعكس الشكل المتطرف لازدراء الأشخاص الذين لا يفكرون ويشعرون ويتصرفون مثلهم. ويرتبط الإرهاب الإسلاموي بتوقع الخلاص؛ فالقاتل موعود بحياة آخرة فردوسية ومجد الأجيال القادمة التي تشبهه.

يزدهر الإرهاب الإسلاموي الراديكالي لتنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش ) على رؤية نظام سياسي إسلامي يرفض شرعية الدولة القومية الحديثة ذات السيادة ويسعى إلى سياسة إسلامية شاملة تتطلع إلى إعادة تأسيس الخلافة.

إن الشباب الذين يؤيدون هذه الأيديولوجية لا يدركون في الغالب الآثار السياسية المترتبة على أفعالهم: بل يصبحون أدوات لأصولية متحكم بها عن بعد تحتقر الغرب وديمقراطيته واحترامه لحقوق الإنسان والأقليات.

وفي التصور الغربي، فإن الإسلام في الغالب هو الذي يساء استخدامه من قبل الأصولية السياسية. ولكن في الواقع، فإن للأصولية القومية العرقية سمات مماثلة - فقط فكروا في ازدراء الديمقراطية وأسلوب الحياة الغربي الذي تبديه النخبة المثقفة الروسية الموالية لبوتين، والتي تؤجج الحرب ضد أوكرانيا وتجد تأييدًا لدى أجزاء من الكنيسة الأرثوذكسية واليمين واليسار السياسي المتطرف في أوروبا.

لا يمكن تمييز الأصوات الناقدة من معسكرهم الخاص. فبعد محاولة الهجوم الإسلاموي على حفل تايلور سويفت في فيينا، لم تجد جماعة العقيدة الإسلامية، وهي الممثل الرسمي للمسلمين في النمسا، ما يمكن أن تفكر فيه سوى التأكيد على رفضها الأساسي للعنف والتطرف.

قطار يقل عمالا ضيوفا سابقون من يوغوسلافيا السابقة، محطة فرانكفورت في ديسمبر من عام 1972 صورة من: picture-alliance/dpa

أما الوسط التعليمي الليبرالي في النمسا، فهو في الغالب يغض الطرف عن هذا الأمر لأنه لا يريد أن يكون عنصريًا أو معاديًا للإسلام. وفي المقابل، فإن رفض الإسلام يتزايد بشكل واضح في مجتمع الأغلبية النمساوية؛ فقد تحول عدم الثقة الواسع النطاق الآن إلى استياء عميق الجذور، ومن المرجح أن يظهر هذا الرفض في الانتخابات المقبلة.

ما هو الدور الذي تلعبه صراعات الهوية بالنسبة للشباب الإسلاموي؟

لم يتم التفكير في الغالب بشكل كافٍ في التحديات المرتبطة بتغيير مركز الحياة وصراعات الهوية. وغالبًا ما تكون هذه القطيعة صعبة للغاية بالنسبة للأطفال، وكذلك بالنسبة للنساء، حيث جاء معظمهن إلى النمسا دون أي مهارات لغوية أو تعليم. لقد عانوا من الحرمان وتعرضوا للتمييز بسبب أصلهم وغالبًا ما وجدوا أنفسهم في وظائف بأجور منخفضة.

وكثيرًا ما ألتقي في دوراتي بأبناء العمال المهاجرين السابقين الذين يهتمون بشكل أساسي بمعرفة المزيد عن أصولهم وأسباب وصولهم إلى النمسا؛ ففي وطنهم لا يكادون يناقشون هذا الأمر أبدًا، ويطرح الكثيرون منهم أسئلة أساسية للغاية عن الهوية - عن أصولهم وعن التراث الثقافي لآبائهم وأجدادهم، وبالطبع عن أسباب الحروب.

ويبحث الكثير من هؤلاء الشباب ويجرّبون ويكتشفون أساليب بديلة للحياة، وما العالم المتأثر بالإسلام الذي يوجد في أشكال عديدة - إلا واحد من بين العديد من الطرق البديلة. تقدم فيينا لوحة غنية بالاحتمالات.

بالنسبة للأشخاص القادمين من دول البلقان، تعتبر بيئتهم الأصلية ركيزة مهمة جدًا لارتباطهم بوطنهم الأم. ما هي عواقب ذلك؟

مسلمون بوسنيون يؤدون الصلاة في سراييفو صورة من: Armin Durgut/AP Photo/picture alliance

بالنسبة للأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة من البوسنة والهرسك أو مقدونيا الشمالية أو كوسوفو، تبقى البيئة الأصلية ذات أهمية كبيرة. فهم لا يستطيعون ولن ينفصلوا ببساطة عن روابطهم الأسرية الوثيقة وروابطهم الاجتماعية. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على أولئك الذين ينحدرون من المناطق الريفية التي لم تتأثر بعمليات التحديث الاشتراكية. إذ لا تزال أنماط الفكر الأبوي الإسلامي المحافظ واضحة بشكل خاص هناك. وهذا ما يجعل من السهل التواصل مع المجتمعات المسلمة في فيينا، حيث تتغذى هذه الأنماط من التفكير والعيش من جديد.

هذه النزعة المحافظة ليست بأي حال من الأحوال هي نفسها النزعة الإسلاموية العنيفة؛ فهي لا تصبح ذات صلة إلا عندما يكون الشباب مشوشين ويشعرون بالتهميش وقد تراكم لديهم مستوى من الإحباط يسمح للدعاة المتطرفين باستغلالهم لأغراضهم الخاصة. وغالبًا ما تكون إشارة الإنذار لهذا الأمر هو ابتعاد المرء عن أسرته وعلاقاته وصداقاته الراسخة.

إن مرتكبي جميع الهجمات المذكورة هم من الشباب الذين اعتنقوا التطرف هنا في الغرب وليس في البلقان. يقال إن الإسلام في ألبانيا والبوسنة ومقدونيا الشمالية وكوسوفو يتسم بالتسامح. ومع ذلك، هناك ميولات متطرفة هناك أيضًا. ما مدى التهديد الذي يشكلونه على دول البلقان نفسها؟

إن صورة الإسلام المتسامح أساسًا في البلقان هي إلى حد ما أيضًا صورة ملطفة. فالبلقان ليست معفاة بأي حال من الأحوال من نزعات التطرف. فهي منطقة حدودية تتصادم فيها القوى المتباينة بقوة خاصة. ولكن على النقيض من أوروبا الوسطى، فإن شعوب البلقان لديها تاريخ طويل من التعايش متعدد الثقافات. لذلك من الأسهل التعامل مع الاختلافات الدينية والثقافية.

من ناحية أخرى، فإن يوغوسلافيا على وجه الخصوص لديها تجربة تفكك وحشية هائلة وراءها. كما ساهم تفشي النزعة القومية العرقية بشكل كبير في تسييس الاختلافات الدينية؛ فقد انتشر بشكل خاص تعبئة الأساطير التاريخية والتحريض ضد المسلمين في الأوساط القومية، وتحديدًا الكرواتية والصربية، والكنسية أي الكاثوليكية والأرثوذكسية. وقد ساهم ذلك بشكل حاسم في اندلاع الحرب ومن ثم عمليات الطرد وحتى الإبادة الجماعية.

وقد ترسخت هذه التجارب بعمق في الذاكرة الجماعية للعديد من المسلمين. وقد أدى الاستقطاب إلى إعادة تنشيط الانتماءات الدينية على النقيض من نظيراتها العرقية. هذا الإسلام البلقاني الجديد الذي تدعمه منظمات إسلامية خيرية من المنطقة العربية وتركيا، غالبًا ما يكون له توجه واضح معادٍ للغرب.

مسلمة بوسنية بالقرب من قبر أحد الأقارب الذي توفي في الإبادة الجماعية بسريبرينيتسا صورة من: Armin Durgut/AP Photo/picture alliance

غالبًا ما يتحدث الشباب الذين أصبحوا متطرفين لغة البلد الذي هاجر إليه آباؤهم ونشأوا ويعيشون فيه بشكل جيد - ومع ذلك فهم يرون هذا البلد كعدو. ما الخطأ الذي حدث؟ وفقًا لإحدى الدراسات، ركز المتطرفون على الشباب المسلمين الذين عانوا من الإحباط من الاندماج في الغرب. هل كان هؤلاء الشباب يشعرون دائمًا بالغربة وعدم القبول - وهل هم ينتقمون؟

نعم من الواضح أن الاندماج قد ساء بالنسبة لهؤلاء الشباب. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن الأغلبية الساحقة من المسلمين المهاجرين في النمسا يحترمون القوانين والدستور ويتماهون إلى حد كبير مع النمسا. سيكون من قصر النظر أن ندعي أن المسلمين لم يشعروا أبدًا بأنهم مقبولون هنا وينتقمون الآن بسبب ذلك.

لا شك أن هناك عداءً واسع النطاق تجاه الإسلام في النمسا. فمع زيادة الهجرة من البوسنة والمناطق الألبانية في يوغوسلافيا، وبالطبع من تركيا، تغيرت صورة الإسلام بشكل كبير، خاصة في العقدين الأخيرين. فقد تحول الفهم الأبوي للإسلام إلى علاقة تتسم بعدم الثقة والخوف والتحفظات.

وقد عانى الكثير من أبناء العمال الضيوف السابقين من صعوبات في اندماج آبائهم في المجتمع النمساوي، حيث كان آباؤهم في كثير من الأحيان يخضعون أنفسهم ويقبلون الذل ويتكيفون في صمت. لم يعد الجيل الجديد الذي ولد ونشأ هنا يتحمل هذه الإهانات - وهو محق في ذلك. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر في كثير من الأحيان بإيجاد التوازن، بل بالاستقطاب الذي يتجلى أيضًا في الحياة اليومية.

ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع المضيف بشكل أفضل وما هي مهمة المدارس والمؤسسات؟

لا أعتقد أن هناك نقصًا جوهريًا في قبول الأجانب، ولا أعتقد أن هناك نقصًا في المال أو الفرص الاقتصادية. هناك نقص في العديد من المهن في النمسا، حتى العمال المهرة مطلوبون بشدة، لذا فإن الأمر لا يرجع إلى ضائقة اقتصادية.

مسلمون يصلون في الـ 6 من نوفمبر 2020 داخل مسجد في فيينا ترحما على أرواح ضحايا اعتداء الـ 2 من نوفمبر صورة من: Leonhard Foeger/REUTERS

لا شك في أن التعليم عامل رئيسي، ولكن العديد من المدارس التي تضم نسبة عالية من المهاجرين لم تعد معنية في المقام الأول بنقل المعرفة، بل تقوم بدلاً من ذلك بالعمل الاجتماعي وإدارة الأزمات والعمل التعويضي للعلاقات بين الآباء والأبناء التي خرجت عن مسارها، وللتعامل مع الصدمات التي لا يزال الأطفال والشباب القادمون من مناطق الأزمات والحروب يحملون في داخلهم، كما أنها تعمل كأداة توازن ضد التطرف الديني والعرقي. وفي هذا المجال على وجه الخصوص، سيكون للتعليم السليم بمعنى التفكير المستنير أهمية بارزة في هذا المجال.

فالتطرف مشكلة معقدة لا يمكن حلها بوصفات شعبوية. إن البحث عن الأسباب ووضع الحلول لا يمكن أن يقوم إلا على الحوار والاندماج والوقاية.

*الدكتور روبرت بيشلر هو عالم أنثروبولوجيا تاريخية في معهد دراسة نظام هابسبورغ الملكي ومنطقة البلقان في الأكاديمية النمساوية للعلوم. وتركز أبحاثه على الهجرة والنزعة الوطنية والأسرة والقرابة في البلقان وقضايا الدراسات البصرية.

أعده للعربية: م.أ.م