 لماذا دفن مرسي في ″مقبرة المرشدين″ وليس في أماكن أخرى؟ | سياسة واقتصاد | DW | 20.06.2019

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سياسة واقتصاد

لماذا دفن مرسي في "مقبرة المرشدين" وليس في أماكن أخرى؟

رغم أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لم يكن مرشدا لجماعة الإخوان، إلا أن السلطات أمرت بدفنه في مقبرتهم المعروفة "بمقبرة المرشدين" بالقاهرة. وقد رفضت طلبا لعائلته بدفنه في مسقط رأسه، لماذا يا تُرى؟ ما هدف السلطات في ذلك؟

Mohammed Mursi ehemaliger ägyptischer Präsident (picture-alliance/dpa/O. Weiken)

المعلومات التي توفرت بعد وفاة الرئيس المصري الأسبق، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، تشير إلى أن السلطات المصرية رفضت طلبا تقدمت به عائلة مرسي لدفنه في مسقط رأسه في قرية العدوة بمحافظة الشرقية شمال القاهرة. وقد أمرت السلطات بدفنه في مقبرة صغيرة نسبيا بمساحتها، لكنها معروفة بوجود عدد كبير من قبور مشاهير جماعة الإخوان المسلمين، أنها "مقبرة المرشدين" بمدينة نصر.

وقال عبد الله محمد مرسي، أحد أبناء مرسي، إن جثمان والده وري الثرى في مقابر تضم جثامين قيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا. حصل ذلك في وقت تجمع فيه المئات من سكان القرية التي ولد فيها مرسي وأدوا صلاة الغائب على روحه وسط إجراءات أمنية في يوم دفن مرسي، حيث كانت عائلة مرسي تقدمت بطلب لدفنه في مقبرة العائلة وهو ما طالب به سكان قرية الرئيس مرسي. وهو أمر طبيعي في حالات الوفاة العادية. إلا أن الأمر يختلف مع رئيس كان مثيرا للجدل في حياته وأثار المزيد من الجدل بعد وفاته.

لماذا مقبرة المرشدين؟

قبل أن نخوض في تفاصيل اسباب منع دفن مرسي في مسقط راسه لا بد من التوقف عند المكان الذي دفن فيه بالقاهرة وتحديدا في مقبرة معروفة "بمقبرة المرشدين" التي يقول عنها الباحث في شؤون الإسلام السياسي، عمرو فاروق، في حديث صحفي نشره موقع العربية: "إن مقبرة المرشدين مخصصة لدفن كبار الشخصيات القيادية لجماعة الإخوان المسلمين وصفوتهم، حيث تم تأسيس المقبرة لهذا الغرض اساسا، حسب قول الخبير. والهدف من ذلك، حسب فاروق، هو تكريس القداسة لزعماء الجماعة".

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الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عائلته، بعد وفاته المفاجئة الإثنين

والمقبرة المذكورة، والكلام ما زال للخبير فاروق، تم تأسيسها في عصر مرشد الجماعة الثالث في التسلسل التاريخي، عمر التلمساني وهو أيضا أول من دفن فيها. والمقبرة اشتراها لاحقا مصطفى مشهور عندما كان عضوا في مكتب الإرشاد في عام 1985، حسب شهادة الخبير فاروق. و"مقبرة المرشدين" ومساحتها لا يتجاوز 120 مترا مربعا تقع على أطراف مقابر "الأمل والوفاء" بمدين نصر. ولهذا فمقبرة المرشدين غير معروفة لدى السلطات بهذا الاسم، وإنما معروفة باسم مقابر "الأمل والوفاء". ويتابع الخبير أن من بين المدفونين في مقبرة المرشدين، المرشد الرابع للجماعة محمد حامد أبو النصر والمرشد الخامس مصطفى مشهور إلى جانب المرشد السابع للجماعة والذي توفي في عام 2017، محمد مهدي عاكف.

ممنوع على مرسي أن يكون رمزا

ويبدو أن السلطات المصرية ارادت حصر سيرة وذكر محمد مرسي بالجماعة وعدم ذكره كأول رئيس منتخب ديمقراطيا. ويعني اعتباره أول رئيس منتخب أنه يستحق أن يحظى بمراسم دفن رسمية ويدفن في مقبرة الرؤساء، حيث يرقد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وأنور السادات، على سبيل المثال.

مختارات

تثير وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أسئلة كثيرة حول تأثير غيابه على جماعة الإخوان المسلمين ومستقبلها وعلى العلاقة مع نظام السيسي. ولإلقاء المزيد من الأضواء على هذا الموضوع حاورت DW عربية الباحثة التونسية آمال قرامي. (19.06.2019)

"مرسي انتخب ديمقراطيا لكنه لم يكن ديمقراطيا، رغم ذلك كانت مصر تحت حكمه أكثر حرية"، هذا ما كتبته "شبيغل" تعليقاً على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، فيما علقت صحف أخرى بالقول إن "موت مرسي منح حركة الإخوان شهيدها". (19.06.2019)

السلطات المصرية تريد بهذه الخطوة وعلى ما يبدو تجنب تحول قبر مرسي إلى رمز ديني سياسي يتحول تدريجيا إلى مزار سياسي يستقطب ربما آلاف المهتمين بالأمر. في هذا السياق تقول الخبيرة التونسية آمال قرامي في حديث خاص لـDW عربية ردا على سؤال بشان رمزية وفاة مرسي: "الحركات الإسلامية عادة ما تبحث عن صنع رموز والجماعات الإسلامية بمختلف تكويناتها، وليست حركة الإخوان المسلمين فقط، تعمل على خلق رمز فردي جديد وإبراز محمد مرسي رمزا بديلا لشخصيات تولت قيادة الإخوان".

وهذا بالذات ما تسعى السلطات المصرية إلى منعه بكل قوة. فوجود قبر مرسي في مقبرة عادية يتحول إلى رمز سياسي بغلاف ديني قد يشكل خطرا حقيقا على النظام السياسي من جانب، ومن جانب آخر يعطي زخما معنويا كبيرا لأنصار الجماعة في تجاوز محن العصر والترتيب لمرحلة نهوض لاحقة.

مرسي اليوم في "مقبرة المرشدين"، فمن يجرؤ على زيارة قبره وسط الرقابة الأمنية المشددة على المقبرة؟ ومن يريد اليوم أن يزور "رمزا إخوانيا" في عصر تهتف فيه كل وسائل الإعلام المصرية وغير المصرية، باستثناء القليل منها، تهتف "بخيانة الإخوان" وتصفها "بالجماعة الإرهابية" التي يجب استئصالها "بكل قوة غاشمة"، حسب تعبير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

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مسائيةDW  : وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأصداؤها محليا ودوليا

وفاة مرسي تزيد من استقطاب المجتمع

وبغض النظر عما تسعى السلطات إلى تحقيقه بهذا الخصوص، فإن ظروف وفاة مرسي وطريقة التعامل مع دفنه ستساهم بكل تأكيد في زيادة الاستقطاب في المجتمع المصري، حسب رأي الخبيرة التونسية آمال قرامي والتي تضيف ايضا " أن المناخ ملائم لذلك، خاصة  وأن المناخ السياسي العام في مصر سلطوي ومستبد ولا يسمح بنقاشات حرة وتبادل وجهات النظر في فضاء مناسب لخلق بدائل أخرى". وتتابع الخبيرة التونسية أن لوفاة مرسي تأثير على الاستقطاب داخل جماعة الإخوان ليس بالضرورة بالمفهوم السلبي، حسب رأيها، بل قد تحدث تعددية في الآراء والأفكار والتوجهات والبرامج. وتضيف السيدة آمال قرامي

"من جانب آخر قد تعيد الظروف الحالية الجماعة إلى مربع المظلومية لتستغل فكرة بناء فردية جديدة وتلعب دور الضحية وتستثمر في ذلك لسنوات طويلة، كي تغطي على الفشل في إدارة الحكم في الفترة التي حكم فيها الرئيس الراحل محمد مرسي".

ح.ع.ح/م.س

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    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد بديع

    يشغل محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى منصب في التنظيم. ويعتبر بديع المرشد الثامن للجماعة منذ تأسيس مكتب الإرشاد عام 1931، وخلف محمد مهدي عاكف عام 2010. ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب عام 2013.

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    محمد مرسي

    الرئيس المصري الأسبق، الذي قام الجيش المصري بعزله في أعقاب تظاهرات شعبية انطلقت في الثلاثين من يونيو/ حزيران. كان مرسي أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير وقبلها الناطق باسم الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بين عامي 2000 و2005.

  • Yusuf al-Qaradawi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    يوسف القرضاوي

    الداعية ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويقيم في قطر منذ عام 1961. حُكم عليه غيابياً بالإعدام لتورطه في قضية "اقتحام السجون". ينتمي القرضاوي إلى تنظيم الإخوان المسلمين، ودخل السجن عدة مرات بسبب هذا الانتماء، أولها عام 1949.

  • Ägypten Muslim Moslembrüder Vize Präsident Moslembruderschaft Khairat al Schater al-Shater

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    خيرت الشاطر

    النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. قُبض على خيرت الشاطر في أعقاب عزل مرسي خلال يوليو/ تموز عام 2013، ووجهت له تهمة التحريض على العنف. يعتبر الشاطر حلقة وصل التنظيم مع الدول الغربية، بسبب علاقاته هناك، وكان مرشح الجماعة الرئيسي لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012.

  • Ägypten Demos gegen den Militärrat Archiv 20.04.2012 Mohammed El-Beltagi

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    محمد البلتاجي

    عضو برلمان منذ عام 2005 عن كتلة الإخوان المسلمين، واشتهر بخطابه الشهير المصور والذي يقرن فيه بين عودة الرئيس مرسي إلى منصبه وتوقف الاحتجاجات في رابعة. قتلت ابنته أسماء أثناء الأحداث التي رافقت وأعقبت فض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية.

  • Essam El-Erian

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    عصام العريان

    مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان في مصر ومستشار الرئيس الأسبق مرسي، بالإضافة إلى شغله منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة. انتخب عضواً بالبرلمان منذ عام 1987 وحتى 1990، وكان أصغر نائب سناً وقتها.

  • Saad el Katatni Ägypten Parlament Sprecher

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    سعد الكتاتني

    رئيس البرلمان المصري لدورة عام 2012، والتي فاز فيها الإخوان المسلمون بالأغلبية. كان محمد الكتاتني عضواً سابقاً في مكتب الإرشاد وشغل منصب أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للجماعة. رفض الكتاتني حضور الخطاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي بعد عزل مرسي، فتم إلقاء القبض عليه.

  • Rashad al-Bayoumi Muslimbrüderschaft

    رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

    رشاد البيومي

    عضو في مكتب الإرشاد للجماعة ومسؤول قسم الطلبة فيها. كان من بين أبرز المرشحين لخلافة المرشد السابق محمد عاكف عام 2010، قبل أن تحسم انتخابات المكتب لصالح محمد بديع.

    الكاتب: ياسر أبو معيلق


مختارات

رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

قضت محاكم مصرية بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ما عرف بقضية "اقتحام السجون". يُضاف إليهم الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي. ولكن من هي تلك القيادات؟ (16.06.2015)  

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