للعودة إلى سكة الانتصارات.. مواجهة صعبة لبايرن أمام شتوتغارت

غابت الانتصارات عن بايرن ميونيخ في مبارياته الثلاث الأخيرة وهو الآن مطالب بالفوز على شتوتغارت القوي، قبل مواجهة برشلونة أوروبيا. كما تسعى فرق القمة بالبوندسليغا مثل دورتموند وليفركوزن إلى العودة أيضا لسكة الانتصارات.

يسعى بايرن ميونيخ المتصدر إلى العودة الى سكة الانتصارات عندما يستقبل شتوتغارت بعد غد السبت (19 أكتبوبر/ تشرين الأول) في قمة المرحلة السابعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وبعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية، سقط العملاق البافاري في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين في الدوري أمام ضيفه باير ليفركوزن حامل اللقب (1-1) ومضيفه أينتراخت فرانكفورت (3-3)، ما سمح للايبزيغ باللحاق به الى الصدارة برصيد 14 نقطة لكل منهما، علما أنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة في الدوري هذا الموسم.

وغابت الانتصارات عن فريق المدرب البلجيكي فانسان كومباني في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث مُني بالخسارة الاولى في 9 مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم عندما سقط أمام مضيفه أستون فيلا الانكليزي (0-1) في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

من هنا تأتي الأهمية الكبيرة لقمة المرحلة بالنسبة لبايرن ميونيخ كونها تقام قبل أربعة أيام من قمة ساخنة أخرى أمام مضيفه برشلونة الإسباني في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

ويمني بايرن ميونيخ النفس باستعادة توازنه ولو أن المهمة ستكون صعبة أمام وصيف بطل الموسم الماضي، وقد يجد نفسه في المركز الثاني أو الثالث قبل خوضها لأن شريكه في الصدارة لايبزيغ يلعب قبله بثلاث ساعات أمام مضيفه ماينز، على غرار فرايبورغ الرابع (12 نقطة) في مواجهة أوغسبورغ، وباير ليفركوزن الخامس (11) مع أينتراخت فرانكفورت الثالث (13).

ولا تختلف حال شتوتغارت كثيرا عن بايرن كونه لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات (ثلاثة تعادلات متتالية: أمام فولفسبورغ 2-2 وهوفنهايم 1-1 في الدوري وسبارتا براغ التشيكي 1-1 في دوري الابطال).

وتنتظر شتوتغارت، ثامن البوندسليغا برصيد تسع نقاط، رحلة صعبة إلى تورينو الثلاثاء المقبل لمواجهة يوفنتوس الايطالي في دوري الابطال، وبالتالي فإن مواجهة بايرن بروفة مناسبة للوقوف على أدق التفاصيل قبل خوضه المنافسة القارية.

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مواجهات أخرى قوية بالمرحلة السابعة

بدوره، يخوض لايبزيغ بروفة قبل استضافته ليفربول الانكليزي الأربعاء المقبل في المسابقة القارية، عندما يحل ضيفا على ماينز.

ويطمح لايبزيغ إلى مواصلة صحوته بفوز ثالث تواليا محليا وتشديد الخناق على النادي البافاري من خلال الانفراد بالصدارة ولو مؤقتا بانتظار خدمة من شتوتغارت.

ويعوّل باير ليفركوزن حامل اللقب على عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، وذلك قبل رحلته الى فرنسا لمواجهة بريست الاربعاء المقبل في دوري الابطال.

لكن مهمة رجال المدرب الاسباني شابي ألونسو لن تكون سهلة أمام فرانكفورت الذي تسير نتائجه في خط تصاعدي منذ خسارته أمام دورتموند 0-2 في المرحلة الافتتاحية، أتبعها بأربعة انتصارات متتالية وتعادل ثمين انتزعه من النادي البافاري 3-3 في المرحلة الماضية.

ويعتمد فرانكفورت على التألق اللافت لمهاجمه الدولي المصري عمر مرموش متصدر لائحة الهدافين برصيد ثمانية أهداف بينها ثنائية في مرمى العملاق البافاري.

المهاجم المصري الشاب عمر مرموش يجري للاحتفال بعد التسجيل في شباك بايرن في الجولة الماضية (6 أكتوبر/ تشرين الاول 2024) صورة من: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء بوروسيا دورتموند مع سانت باولي. وتبدو حظوظ دورتموند كبيرة للعودة إلى طريق الانتصارات عقب خسارته أمام أونيون برلين 1-2 في المرحلة الماصية، وذلك بالنظر الى تواضع نتائج ضيفه سانت باولي الخامس عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وأربع هزائم.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لبوروسيا دورتموند، وصيف بطل القارة العجوز، قبل رحلته إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد حامل اللقب الثلاثاء.

وفي باقي المباريات، يلعب فرايبورغ مع أوغسبورغ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع هايدنهايم، وهوفنهايم مع بوخوم السبت، وهولشتاين كيل مع أونيون برلين، وفولفسبورغ مع فيردر بريمن الأحد.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)