 لكبح تفشي أوميكرون.. مطالبات في ألمانيا بتشديد قيود السفر | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.12.2021

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صحة

لكبح تفشي أوميكرون.. مطالبات في ألمانيا بتشديد قيود السفر

في ختام اجتماعهم، طالب وزراء صحة الولايات الألمانية بضرورة تشديد إجراءات السفر من الدول التي تشهد انتشاراً لمتحور أوميكرون. وأيد وزير الصحة الاتحادي هذا المطلب، وحذر من ضرورة الاستعداد لـ"موجة كبرى" من انتشار المتحور.

أثنى وزير الصحة الجديد كارل لاوترباخ (وسط) على مطالب وزراء صحة الولايات (أرشيف)

أثنى وزير الصحة الجديد كارل لاوترباخ (وسط) على مطالب وزراء صحة الولايات (أرشيف)

طالبت الولايات الألمانية الحكومة الاتحادية السبت (18 ديسمبر/ كانون الأول 2021) بتشديد القيود المفروضة على المسافرين إلى البلاد لكبح تفشي متحور أوميكرون، وتعليق دخول الوافدين من بريطانيا، المتضررة بشدة من هذا المتحور من فيروس كورونا.

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وخلال اجتماع عبر الفيديو، طالب وزراء الصحة في الولايات الست عشرة بفرض فحص "بي سي آر" لا يتخطى تاريخ الخضوع له 48 ساعة على المسافرين الذين يبلغون السادسة فما فوق، علماً بأن هذا الإجراء يطبق حالياً على من يبلغون 12 عاماً فما فوق، للوافدين من دول متضررة بشدة من متحور أوميكرون. وبالتالي لن تعود فحوص المضادات الحيوية السريعة مقبولة.

وجاء في بيان لوزير الصحة في ولاية بافاريا، كلاوس هوليتشيك: "علينا أيضاً أن نؤخر إلى أطول أمد ممكن تفشي " هذا المتحور المثير للقلق وسريع الانتشار".

من جهته، رحب وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، بالمناشدة، وقال في ختام الاجتماع الذي شارك فيه: "كلما تمكنا من تأخير التوقيت الذي سنكون فيه تحت سيطرة أوميكرون، سيكون الأمر أفضل".

كما طالب وزراء صحة الولايات بإدراج بريطانيا "سريعاً" ضمن فئة المناطق الأكثر تضرراً من جراء المتحور، وهي فئة تشمل حالياً جنوب أفريقيا وسبع دول أفريقية.

ومن شأن قرار كهذا أن يحول عملياً دون دخول المسافرين الوافدين من بريطانيا، باستثناء الرعايا الألمان. وسبق أن اتخذت دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا، تدابير لتقييد دخول المسافرين الوافدين من بريطانيا إلى أراضيها.

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وكان معهد روبرت كوخ الألماني صنف أمس الجمعة كلاً من فرنسا والدنمارك ضمن مناطق التفشي "عالية الخطورة". لذلك، واعتباراً من الجمعة، سيُفرض على المسافرين القادمين من هذين البلدين الخضوع لحجر صحي.

يشار إلى أن ألمانيا تشهد تفشياً واسع النطاق لفيروس كورونا، سبق أن حذر منه الوزير لاوترباخ، ومن ضرورة الاستعدادلـ"موجة كبرى" من تفشي المتحور أوميكرون.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)

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