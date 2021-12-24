 لجنة تقصي حقائق أممية: وضع المهاجرين في ليبيا ″مروع للغاية″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 01.04.2022

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ثقافة ومجتمع

لجنة تقصي حقائق أممية: وضع المهاجرين في ليبيا "مروع للغاية"

أوفدت الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق إلى ليبيا، لتوثيق شهادات مهاجرين حول الانتهاكات التي تعرضوا لها. اللجنة ذكرت في تقريرها أن المهاجرين تحدثوا عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة بني وليد.

مهاجرون أفارقة ينتظرون أمام مقر المفوضية العليا للاجئين في طرابلس

مهاجرون أفارقة ينتظرون أمام مقر المفوضية العليا للاجئين في طرابلس

شهادات مروعة جمعتها بعثة تقصي الحقائق الأممية في ليبيا حول معاناة المهاجرين في مراكز الاحتجاز المنتشرة في البلاد. البعثة أفادت بأن الكثير من الشهادات تحدثت عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية، بالقرب من مدينة بني وليد، دفن فيها عدد كبير من المهاجرين ممن قضوا تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال لأوضاعهم الصحية.

أحد الشهود الذين تحدثوا للبعثة أكد أنه "دفن بنفسه ثلاثة أشخاص في إحدى هذه المقابر"، وفق ما جاء في نص التقرير الذي نشر يوم الإثنين 28 آذار/مارس.

التقرير لم يأت على ذكر أعداد الضحايا المدفونين في تلك المقابر. تشالوكا بياني، أحد أعضاء بعثة تقصي الحقائق، أفاد أنه تم تعيين خبير قانوني خصيصا للتحقيق في وجود هذه المقابر الجماعية، بعد أن قال إن الوضع بالنسبة للمهاجرين في ليبيا "مروع جدا جدا"، ودعا إلى تقديم دعم فني لليبيا لمساعدتها على محاسبة الجناة.

بني وليد.. "يحرقون أثداء ومهابل النساء"

مدينة بني وليد، (150 كلم إلى الشرق من طرابلس)، تعتبر نقطة مفصلية في رحلة المهاجرين القادمين من الجنوب سعيا للوصول إلى الساحل الليبي. فضلا عن كونها محطة مفصلية، فإن اسم المدينة غالبا ما يتكرر في الكثير من الروايات والشهادات حول أوضاع المهاجرين في ليبيا، خاصة لجهة الانتهاكات المروعة التي وثقتها وسائل إعلام عالمية ومنظمات غير حكومية دولية، كالتعذيب والاغتصاب والاستعباد.

نساء افريقيات مهددات بالاغتصاب في ليبيا

نساء افريقيات مهددات بالاغتصاب في ليبيا

في تقرير اللجنة، ترد شهادة لإحدى النساء اللواتي كن محتجزات في أحد المراكز في المدينة. تقول المرأة "إذا سمعت النساء المهاجرات اللواتي كن محتجزات هناك كلمة بني وليد، ستبدأن في البكاء. هناك، يحرقون (تجار البشر) أثداء النساء ومهابلهن".

هذا الموضوع أكدته عدة مهاجرات من شرق أفريقيا، ممن كن محتجزات في تلك المدينة.

" تختفي النساء من السجن من الساعة السابعة مساء... يتم اغتصابهن كل ليلة"

مهاجر نيوز سبق وأن تحقق من عدد من الشهادات التي وردته حول الظروف المرعبة التي يمر بها المهاجرون المحتجزون هناك. عبدالله، مهاجر سوداني سبق وأن أدلى بشهادته حول ظروف احتجازه في بني وليد في 2019، يصف حينها وقع الخبر على من يعلم بأنه سيذهب إلى بني وليد "كخبر الحكم بالإعدام".

أما صالح، وهو مهاجر أريتري، فقال في شهادته في 2018 "في بني وليد طالبونا بمبالغ إضافية... حوالي ألفي دولار أمريكي عن كل فرد. من لم يستطع الدفع تم احتجازه. أنا كنت من ضمن هؤلاء. كانوا يضربونا ليلا نهارا... شهدت على موت العديد من الأشخاص، منهم من كنت أعرفهم".

وأضاف "بعد فترة اتصلت بوالدتي، كان وضعي سيئا جدا، بكت كثيرا إذ لم يكن بيدها حيلة لمساعدتي، فنحن بعنا كل شيء نملكه حتى يتسنى لي القيام بهذه الرحلة.... المهربون هددوني، إما الدفع أو الموت. كانوا يضربوني ويشتموني وهم يتكلمون مع أهلي على الهاتف. الضرب والتعذيب لم يتوقف، كانوا يوقظوني من النوم بعد منتصف الليل ويرشوني بالمياه الباردة...".

أما إبراهيم، وهو سنغالي، فوصف بني وليد بـ"أسوأ مكان على وجه الأرض. تعرض عدة أشخاص هناك للضرب حتى الموت أمام عيني. دفنت الجثث في الصحراء... إذا لم تنفذ ما يأمرونك به سيقتلونك...تختفي النساء من السجن من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، يتم اغتصابهن في الخارج كل ليلة".

مختارات

محمد، 18 عاما، مهاجر من السودان متواجد بمدينة قلعة السراغنة وسط المغرب. انطلق محمد في رحلة هجره. وجرب حظه في ليبيا لكنه لم يوفق فجاء للمغرب. يشكو محمد من حالة الإهمال التي يعيشونها في المغرب، ويطالبون بإيجاد حلول لهم.

تصوير عمليات الاغتصاب والتعذيب

وفي تحقيق لمهاجر نيوز حول عمل عصابات تهريب المهاجرين نشر على حلقتين، قال مصدر من مقرب من عمل إحدى تلك العصابات "العنف الجنسي ضد كلا الجنسين منتشر هناك أيضا. لاجئون ذكور تعرضوا للاغتصاب وأُرغموا على ممارسة الجنس مع محتجزين آخرين تحت أعين المهربين... ويقوم بعض المهربين باغتصاب النساء أمام الكاميرا، ثم يهددون بنشر مقاطع الفيديو على الإنترنت إذا تجرأ أحد على الإخبار عنهم".

صحيفة إيطالية كانت قد نشرت تحقيقا بدورها عن مراكز الاحتجاز في بني وليد، قالت فيه "في أحد المراكز، أكثر من 12 امرأة حملن من نفس المهرب. بعضهن اضطررن لدفع مبالغ باهظة للحصول على حبوب الإجهاض... لا توجد أرقام دقيقة عن عدد القتلى من المحتجزين قسرا في سجون المهربين. في عام 2018، أحد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود تحدث عن عدد حقائب الجثث التي يتم طلبها في بني وليد، ووصل عددها إلى 50 أسبوعيا".

في آذار/مارس 2021، نفذت القوات المسلحة عدة عمليات دهم لمراكز احتجاز في المدينة، التي شوهت سمعتها وأصبح صيتها عالميا. القوات الأمنية أفرجت حينها عن نحو 200 مهاجر من جنسيات مختلفة، كما تم اعتقال عدد من تجار البشر. التقارير الأمنية أفادت عن العثور على شرائط فيديو تم تصويرها أثناء جلسات تعذيب المهاجرين، لابتزاز أهاليهم بها.

منظمات إغاثة تساعد مهاجرين أفارقة وسط البحر المتوسط

منظمات إغاثة تساعد مهاجرين أفارقة وسط البحر المتوسط

نفي رسمي

رويترز أفادت أن يونس العزوزي، رئيس بلدية بني وليد، اعترف بتعرض المهاجرين لانتهاكات في الماضي، لكنه قال إن الوضع تحسن في السنوات الأخيرة ونفى وجود أي مقابر جماعية.

وقال في اتصال هاتفي "نحن ننفي ما جاء في التقرير، لم تزر المدينة أي مجموعة أو منظمة لفترة طويلة ولا نعلم من أين استقت هذه المجموعة معلوماتها".

أعضاء فريق تقصي الحقائق أبدوا اهتماما أيضا بالانتهاكات المرتكبة في مدينة سبها (حوالي 700 كلم جنوب طرابلس)، وهي مركز آخر لتهريب المهاجرين في ليبيا، اشتهرت بقصص حول أسواق النخاسة العبيد في وقت مبكر من عام 2017.

في سبها، قال مهاجر سوداني (18 عاما) كان في طرابلس لفريق الأمم المتحدة، إنه تم إضرام النار في جسده عندما لم تدفع أسرته فدية. المهاجر توفي في وقت لاحق متأثرا بالحروق.

مسؤولية الاتحاد الأوروبي

منظمات غير حكومية عدة دعت في الكثير من المناسبات إلى إيجاد حلول للمهاجرين العالقين في ليبيا، وإلى عدم إعادة من يتم اعتراضهم في المتوسط إلى هناك، حيث سيعاودون المرور بكافة أصناف التعذيب والانتهاكات التي كانوا يحاولون الفرار منها. المنظمات حمّلت أيضا الاتحاد الأوروبي مسؤولية مباشرة حول ما يجري في تلك المراكز، خاصة وأنه مسؤول عن تمويل الأجهزة المسؤولة عن إدارتها، فضلا عن دفع الأموال وتدريب جهاز خفر السواحل لمنع أكبر عدد ممكن من المهاجرين من إكمال رحلتهم إلى سواحله الجنوبية.

والتقرير الذي نشر الإثنين هو الثاني من ثلاثة تستند إلى نحو 120 مقابلة تمت بين تشرين الأول/أكتوبر وآذار/مارس. وسلط الضوء أيضا على انتهاكات تؤثر على الانتقال الديمقراطي في البلاد مثل ترهيب النشطاء، وأثار مخاوف بشأن وجود سجون سرية يقال إن جماعات مسلحة متناحرة تديرها.

مهاجر نيوز 2022

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


 

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