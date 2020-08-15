 لبنانيون ″فوق الطوائف″ يساعدون حيث ″تغيب الدولة″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 17.08.2020

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ثقافة ومجتمع

لبنانيون "فوق الطوائف" يساعدون حيث "تغيب الدولة"

آلاف اللبنانيين يقومون منذ أيام بمساعدة ضحايا الانفجار في بيروت. يقدمون المساعدة حيث فشلت الدولة منذ سنوات مثلا في توزيع الأدوية. سرين فرحات واحدة من هؤلاء الناس. DW صاحبتها في جولة حيث يحتاج الناس إلى مساعدة.

سرين فرحات ليست طبيبة، لكنها شابة لبنانية تعاني هي الأخرى من السكري وأخذت على عاتقها مساعدة الناس المحتاجين. لا يوجد هنا شيء مثل الدولة، ليس هناك حكومة. نحن نساعد بعضنا البعض، وبهذا يمكن لنا البقاء، تقول المرأة الشابة وهي تغادر بيت الزوجين.

سرين فرحات في حديث مع واضحة بطرس في بيروت

بيد مرتجفة تفتح واضحة بطرس علب الأدوية الفارغة، تقول السيدة البالغة من العمر 84 وهي تبكي:" ليس بإمكاني اقتناء أدوية جديدة لزوجي المريض". إلى جانبها يجلس زوجها البالغ من العمر 80 عاما رزق شندي على كرسي من البلاستيك وينظر بأعين دامعة وضمادة حول الرأس في الأفق. لقد أصيب في رأسه من جراء الانفجار في بيروت. وهو يعاني من الخرف والسكري ويحتاج إلى أدوية. وأمام الباب تقف سرين فرحات وتنظر إلى المشهد وتحمل حقيبة مبردة خضراء إضافة إلى جهاز قياس ضغط الدم. وتسير في اتجاه الزوجين المسنين وتقدم لواضحة شيئا بحجم قلم ـ إنها مادة الأنسولين الضرورية لزوجها.

وسرين فرحات ليست طبيبة، لكنها شابة لبنانية تعاني هي الأخرى من السكري وأخذت على عاتقها مساعدة الناس المحتاجين. "لا يوجد هنا شيء مثل الدولة، ليس هناك حكومة. نحن نساعد بعضنا البعض، وبهذا يمكن لنا البقاء"، تقول المرأة الشابة وهي تغادر بيت الزوجين.

المجتمع المدني في لبنان يملأ فراغا كبيرا في الرعاية الطبية في بلدنا في الوقت الذي فشل فيه النظام السياسي

سرين فرحات مع أحد زملائها في بيروت

"المساعدة المتبادلة من أجل البقاء"

سرين عمرها 28 عاما ومستشارة شركة، وهي واحدة من بين آلاف اللبنانيين الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع عقب الانفجار في بيروت لمساعدة الناس. وفي يونيو/ حزيران 2019 أسست منظمتها غير الحكومية باسم Positive on Glucose لدعم الناس المرضى بالسكري ولكن أيضا للتوعية حول هذا المرض. ترعرعت سرين في أحد الأحياء الشيعية في جنوب بيروت التي تُعتبر معقل حزب الله. وسرين شيعية، لكنها تعتبر نفسها حيادية من الناحية السياسية. إنه "تفكير نمطي" أن ينطلق المرء من أنه نظرا لدينها وأصلها هي تدعم تلقائيا الحزب. وهذا التفكير النمطي يسبب لها من حين لآخر مشاكل لاسيما عند توزيع منتجاتها الطبية. وهي لها تجربة كيف أن الناس ينتابهم الخوف عندما يعلمون أصولها.

وعندما وقع الانفجار في مرفأ بيروت، كانت سرين تجلس مع زوجها على الأريكة. "في البداية اعتقدنا أنه زلزال ، وفي اللحظة التالية أنه هجوم من قبل اسرائيل". والخوف من هجوم من البلد المجاور كبير، لأن ذكريات حرب لبنان من عام 2006 ماتزال متجذرة لدى المرأة الشابة التي نجت بدون ضرر من تلك الحرب، كما تقول، علما أن المنازل في جوارها تدمرت كلها.

مشاهد الدمار التي تسبب فيها الانفجار تحيي لدى المرأة الشابة من اللحظة الأولى الشعور بضرورة تقديم المساعدة فورا. على موقع انستغرام وجدت مجموعة من الشباب اللبنانيين يعدون وجبات أكل ساخنة ويوزعونها على أشخاص، وتلتحق بهم فورا. وتقول سرين بأنه بالنسبة إليها بديهي أن يساعد الناس بعضهم البعض في الأوقات العصيبة بغض النظر عن الانتماء الديني أو الأصل. والهاتف النقال للشابة الناشطة لا يهدأ.خلال الرحلة إلى المدينة تلقت مكالمة هاتفية: شخص ما يرغب في التبرع لمنظمتها غير الحكومية بـ 500.000 ليرة لبنانية للتمكن من شراء أجهزة قياس ضغط الدم ومادة الأنسولين.

"المجتمع المدني يملأ فراغا كبيرا في الرعاية الطبية في بلدنا في الوقت الذي فشل فيه النظام السياسي"، يقول غسان حسباني، نائب رئيس وزراء سابق ووزير الصحة في حديث مع DW. الانفجار ضرب مجتمعا كان منغمسا في السابق في أزمة. ومداخيل المواطنين ضعيفة والبطالة تصل إلى 30 في المائة وأكثر من نصف مجموع السكان يعيشون تحت عتبة الفقر، كما يقول الوزير السابق. وحسباني الذي بقي حتى يناير الماضي عضوا في الحكومة يتحدث عن "سيناريو دولة فاشلة". وأمام هذه الخلفية يكون التزام المجتمع المدني ذا أهمية كبيرة. والكثير من المستشفيات تضررت وليس بإمكانها الاستمرار إلا من خلال المساعدة الدولية.

وحتى سرين تريد من خلال عملها محاولة ملئ هذه الثغرات ـ على الأقل في التموين بالأدوية. وهذا الالتزام الاجتماعي المدني تريد مجموعات سياسية مختلفة من النظام القائم احتواءه. وتفيد سرين بأن طلبات جاءتها من أحزاب تدعوها إن كانت لا تريد أن تكون "الوجه الشيعي" الذي يلتزم فوق الانتماءات الدينية في تحقيق أهدافها. "إنهم أوغاد"، تقول في غضب.

هاتف الشابة اللبنانية الملتزمة لا يهدأ حتى أثناء القيادة

هاتف الشابة اللبنانية الملتزمة لا يهدأ حتى أثناء القيادة

"سننجح في إنجاز المهمة"

سرين تمثل الكثير من الشباب اللبنانيين الذين يحبون وطنهم، لكنهم يعرفون أنه يحتاج إلى تغييرات جذرية ليتطور. وعندما انطلقت في أكتوبر 2019 المظاهرات ضد الحكومة في بيروت، كانت سرين حاملا في الشهر السابع ومفعمة بالأمل. فهي تتمنى مستقبلا أفضل لبنتها ودولة وأشخاص يتعايشون بانتماءاتهم الدينية وحكومة تفكر في مصالح الناس وليس في الاستغناء الشخصي.وعندما همدت المظاهرات لاحقا ولاحظت سرين أن الفرقاء السياسيين عادوا إلى نماذجهم القديمة فقدت أولا الأمل في حصول تحول سياسي في البلاد. لكن الالتزام الاجتماعي المدني المنطلق مجددا بسبب الانفجار يجعلها تفكر بإيجابية. "أعلم أننا سننجح يوما ما، ربما ليس اليوم، وربما ليس غدا، نحن نحتاج إلى وقت، لكننا سننجح في إتمام المهمة". وفي الأثناء لا تبالي سرين بالسياسيين الذين تنظر إليهم كعناصر يصعبون عليها وآخرين الحياة ويسلبونهم طاقتهم. وعلاوة على ذلك هم يتحملون حسب رأيها الذنب في وفاة ابنتها. "ماتت بسبب خطأ طبي في نظام فاسد". والألم من جراء ذلك مازال عميقا، لكن هذه الخسارة الحزينة تقويها اليوم في عملها، كما تقول سرين.

سينا شفايكله/ م.أ.م

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

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    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


مختارات

مسؤول أمريكي يدعو لتحقيق "شفاف وموثوق" في انفجار بيروت

دعا مسؤول أمريكي إلى إجراء تحقيق شفاف وموثوق به في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، قائلا إن لبنان لا يمكن أن يعود أبدا لعصر كان "يحدث فيه أي شيء" في مرافئه وعند حدوده. بيد أنه لم يتحدث صراحة عن تحقيق دولي.  

انفجار بيروت ـ قاضي التحقيق يتسلم مهامه وسط مطالب بتحقيق دولي

بعد عشرة أيام من الانفجار المدمّر، تستمرّ عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت، بينما يتسلّم المحقق العدلي مهام القضية للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب، وسط مطالب بتحقيق دولي.  

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