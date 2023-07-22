 "لا ننحني للإسلاميين"ـ هل تستطيع السويد حظر حرق الكتب المقدسة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.07.2023

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سياسة واقتصاد

"لا ننحني للإسلاميين"ـ هل تستطيع السويد حظر حرق الكتب المقدسة؟

يقول خبراء وسياسيون إن الإرادة السياسية محدودة في السويد لحظر عملية حرق المصحف، التي تستفز قطاعا واسعا من المسلمين في العالم، وإنه حتى لو توافرت النية لذلك فسوف تصطدم بعراقيل وتعقيدات دستورية تجعل من الأمر شبه مستحيل.

اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا يحرق القرآن أمام مسجد في ستوكهولم

اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا يحرق القرآن أمام مسجد في ستوكهولم

تشير القوانين والسياسات الحالية والتقاليد الاجتماعية في السويد أن وقائع حرق القرآن هذه لن تتوقف على الأرجح قريباً.

مختارات

بعد رفع الرئيس التركي الفيتو عن انضمام السويد للناتو ورد الاتحاد الأوروبي بالرغبة في "تنشيط" العلاقات مع أنقرة، عاد موضوع إعادة فتح مفاوضات انضمام تركيا إلى التكتل إلى الواجهة، لكن هناك ملفات كثيرة معقدة وشائكة.

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر.

استغل أردوغان ورقة انضمام السويد لحلف الناتو لفتح كل ملفات بلاده العاقلة مع الولايات المتحدة وأوروبا وحلف الناتو. صحيفة "دوما" البلغارية ذهبت إلى مقارنته بتاجر محترف في بازار إسطنبول يحتال بدهاء على سياح أغبياء!

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدين حرق نسخة من القرآن في السويد، ووصفه بأنه عمل استفزازي ينتهك أعراف حقوق الإنسان الدولية.

وقضت المحاكم السويدية بأن الشرطة لا يمكنها التصدي لحرق الكتب المقدسة. وفي حين أن آخر حادثتي حرق للمصحف قد تخضعان لاختبار في القضاء باعتبارهما تحريضاً على الكراهية، لكن من المعتقد على نطاق واسع أن هذا الفعل تحميه قوانين حرية التعبير واسعة النطاق في الدستور السويدي.

حسابات داخلية وتعقيدات دستورية

وتعديل الدستور عملية طويلة تتطلب تصويتاً في البرلمان، ثم اقتراعاً عاماً، ثم تصويتاً آخر في البرلمان. لكن حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسن قالت الأسبوع الماضي إنها قد تدرس مدى توافر مسوغات لتعديل قانون النظام العام لتمكين الشرطة من التصدي لحرق المصحف، وسط مخاوف بشأن الأمن القومي.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 12 تموز/يوليو الحالي، قرار تقدمت به باكستان باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي ، يدعو الدول إلى مراجعة قوانينها التي تمنع الملاحقة القضائية بتهمة "الكراهية الدينية". 

وقالت إيبا بوش، نائب رئيس الوزراء السويدي، وهي من حزب الديمقراطيين المسيحيين، في وقت سابق من هذا الشهر إن السويد وحدها هي التي تقرر تشريعاتها ولن تتأثر بمعتقدات الدول الأخرى أو قوانينها. وكتبت في تغريدة في السابع من تموز/يوليو بعد حرق مصحف أمام مسجد في ستوكهولم "السويد لا تنحني للإسلاميين. حرق الكتب المقدسة مستهجن لكنه ليس مخالفاً للقانون".

ومن غير المرجح بشدة أيضاً إقرار أي تعديل محتمل للقانون يجرم مثل هذه الأعمال لأن حكومة الأقلية تعتمد على دعم الحزب الديمقراطي السويدي، ثاني أكبر حزب في البرلمان بعد انتخابات العام الماضي، وهو حزب مناهض للهجرة وينتقد الإسلام. وقال ريتشارد يومسوف سكرتير الحزب الديمقراطي السويدي لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "لم يبحث الديمقراطيون السويديون تقديم أي قانون مثل هذا في السويد ولا نعتزم دعم أي تشريع من هذا القبيل إذا قُدم للبرلمان".

"ما من سبب ليستثني الدين من النقد"

حرق المصحف مباح في السويد والدنمرك والنرويج لكن ليس في فنلندا المجاورة التي من غير القانوني فيها تدنيس الكتب المقدسة في الأماكن العامة. وكان لدى السويد قانون مشابه لكنها أبطلته في سبعينيات القرن الماضي.

ولدى السويد قوانين تحظر خطاب الكراهية ضد الجماعات العرقية والقومية والدينية والأشخاص على أساس التوجه الجنسي. لكن حرق الكتب المقدسة لم يرق في الوصف بعد إلى مرتبة خطاب كراهية، بل يعتبر نقداً مقبولاً.

وقال نيلس فونكه، الصحفي وخبير قضايا حرية التعبير، إن إدخال تعديلات على قانون النظام العام بالصيغة التي تطرحها الحكومة سيكون أمراً شديد الصعوبة ويرجح أن يتعارض مع حرية التجمع المكفولة دستورياً في السويد. وأضاف لرويترز "نتمنى حظاً سعيداً في كتابة مثل هذا القانون. فلن يكون هناك كثير من الاحتجاجات إذا أبدينا اهتماما لتهديدات منظمات متطرفة في دول مثل إيران أو العراق". وأضاف "فكيف يمكنك تنظيم احتجاج ضد شخص مثل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؟ هذا يعرض سلامة السويد للخطر بالتأكيد".

وكشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب عام 2022 أن أعلى نسبة من المواطنين الذين صرحوا بأنهم لا يؤمنون بالإله، كانت في السويد. وألغت السويد قوانين كان تعاقب على انتقاد الدين أو السخرية منه ومن العائلة المالكة في سبعينيات القرن الماضي.

وقال فونكه لرويترز "هذا تقليدنا... الحجة تمثلت في أنه ما من سبب ليستثني الدين من النقد بينما جميع مجالات المجتمع الأخرى تُناقش بحرية".

خ.س/ع.ج.م (رويترز)

  • Mouse wine at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتضمن متحف "المأكولات المقرفة" في مدينة مالمو، بالسويد على 80 مادة غذائية مختلفة من جميع أنحاء العالم. تحتوي الجرة (في الصورة) على نبيذ الفئران المنتشر في بعض المناطق الصينية، حيث تدخل في مكوناته جثث الفئران حديثة الولادة. ويستخدم هذا النبيذ منشطا للجسم، عوضاً عن تناول مشروب مسائي مع العشاء.

  • Sheep eyeball juce at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يحضر هذا العصير القادم من منغوليا من مقلة الغنم وأجزاء من جلد الغنم مخلوطا مع عصير الطماطم. وعلى الرغم من المظهر المقزز للأطعمة المعروضة في المتحف، يأمل القائمون على المعرض في أن تكسرهذه المعروضات الحواجز الثقافية.

  • Cuy, or Guinea pig, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    في حين يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في بعض البلدان، تعتبر خنازيرغينيا (نوع من القوارض تشبه الهامستر) وجبة شهية في الإكوادور والبيرو. تربى هذه الحيوانات لتصبح سمينة ثم تخبز أو تحمص أو تقلى. تقدم مع مخالبها، وأسنانها، غير أن بعض المطاعم تقوم بتقطيع اللحم.

  • Casu Marzu, or maggot cheese, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تشتهر جزيرة سردينيا الإيطالية بأنواع الأجبان الغريبة، غير أن جبنة "كاسو مارزو" قد تكون أغربها، حيث تحتوي على الديدان الحية بهدف كسر الدهون في الجبن مما يعطيها ملمساً طرياً. سترغب في تغطية عينيك عند تناولها، فقد تقفز الديدان من الجبن.

  • A figurine piglet stuck with needles at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يعجب الزوار من إدراج لحم الخنزير في المتحف. إلا أن مدير المتحف أندرياس آهرنز أخبر DW أن ما هو مقزز ليس طعم اللحم، وإنما طريقة إنتاجه. ويقول إن الإفراط باستخدام المضادات الحيوية في مزارع الخنازير أمر "مثير للاشمئزاز" وقد يكون خطيراً".

  • Fruit bat at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تؤكل خفافيش الفاكهة في العديد من البلدان الآسيوية، وفي الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك غوام، وتايلاند، وإندونيسيا. ووفقا للمتحف، فإن الخفافيش تشبه رائحة البول عند الطهي، غير أن اللحم حلو المذاق بعد الطهي.

  • Century egg at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يؤكل هذا البيض المحفوظ كغذاء مريح في الصين. لصنعها، يوضع البيض في وعاء يحتوي على الشاي الأسود، والملح، وحامض الليمون، ورماد الخشب. وينقع البيض في المحلول لمدة 7 أسابيع إلى 5 أشهر. بعد ذلك تأخذ البيضة لونا بنياً مائلا للإخضرار.

  • Kale Pache, or boiled sheep head, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتكون هذا الطبق من رؤوس وأقدام الأغنام أو الأبقار المغلية. وبينما قد يكون مقلقاً أن تحظى بوجبة تحدق إليك، إلا أنه طبق تقليدي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران وأفغانستان. في إيران، يتم تناول هذا الطبق بشكل متكرر عند وجبة الفطور.

  • Natto, Japanese fermented soybeans, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    هذا الطبق "الناتو" ذو الرائحة الكريهة طعام ياباني تقليدي يتناول بشكل متكرر في الفطور. يتم تخمير فول الصويا باستخدام البكتيريا الموجودة في التربة. يغطى الـ "ناتو" بالخردل ويحتوي على مستويات عالية من الألياف.

  • Jell-O salad at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يكون الأمر غير منطقي بالنسبة للكثيرين، إلا أن سلطة الجيلاتين قد هيمنت على مائدة "عيد الشكر" في الولايات المتحدة. ظهر طبق الجيلاتين وحاز على شعبية كبيرة في بدايات القرن الماضي، مع العديد من الوصفات، التي تدعو إلى إضافة قطع الخضار في هذا المزيج. في الوقت الحالي، يحظى الجيلاتين بشعبية كبيرة أيضاً، ولكن دون قطع الخضار. ريبيكا شتاودنماير/ ريم ضوا.


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28.06.2023*****STOCKHOLM 20230628 Vi kommer att bränna Koranen. Vi kommer att säga: vakna Sverige, säger Salwan Momika, som ansökt om tillståndet. Polisen har kallat in förstärkning från hela landet för att hantera eventuella stökigheter kring arrangemanget med koranbränningen utanför Stockholms moské vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Foto: Stefan Jerrevång / TT / kod 60160

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