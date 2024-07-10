كين، فان دايك وحكم مثير يهيمنون عل واقعة إنجلترا وهولندا

يلتقي منتخبا إنجلترا وهولندا في دورتموند مساء الأربعاء سعيا للتأهل للمباراة النهائية لأمم أوروبا 2024 لكرة القدم. ويصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في المباراة النهائية ليورو 24 يوم 14 يوليو في برلين.

شق منتخب إنجلترا طريقه بصعوبة إلى المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا لكنه سيكون على موعد مع مهمة شاقة حينما يلاقي نظيره الهولندي اليوم الأربعاء (العاشر من يوليو/ تموز) وتأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي في ثلاث بطولة كبرى تحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، في مسيرة متميزة بدأت منذ مونديال روسيا 2018، لكن كان الاستثناء الوحيد في مونديال قطر 2022 حينما فشل الأسود الثلاثة في بلوغ هذه المحطة.

وستكون طموحات إنجلترا في بلوغ نهائي البطولة القارية معلقة لحين الانتهاء من الاختبار الصعب أمام هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان، والتي فشلت هي الأخرى في الظهور بشكل مقنع في دور المجموعات قبل أن تنتفض في الأدوار الإقصائية.

وفي الوقت الذي احتاج فيه منتخب إنجلترا لهدف قاتل من جود بيلينجهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أمام سلوفينيا في دور الستة عشر قبل حسم الفوز في الوقت الإضافي ثم استفاد الأسود الثلاثة من تألق الحارس جوردان بيكفورد وتصديه لضربة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا في دور الثمانية، وشقت الطواحين طريقها بثبات إلى المحطة قبل الأخيرة من البطولة القارية بعد فوز مقنع على رومانيا 3 /صفر في دور الستة عشر ثم انتصار صعب على تركيا 2 1/ في دور الثمانية.

وسيصعد الفائز من تلك المواجهة لملاقاة إسبانيا في المباراة النهائية ليورو 2024 يوم 14 تموز/يوليو على الاستاد الأولمبي في برلين.

ويعاني لاعبو منتخب إنجلترا من الإنهاك بعد أن احتاجوا لخوض وقت إضافي أمام سلوفينيا وسويسرا قبل حسم التأهل للمربع الذهبي في الوقت الذي حسم فيه منتخب هولندا الفوز في مباراتيه بالأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي.

وسيكون اللقاء هو الرابع بين إنجلترا وهولندا في بطولة كبرى، حيث فازت الطواحين 3 1/ في يورو 1988 بفضل هاتريك ماركو فان باستن قبل التعادل السلبي في مونديال 1990 ثم فازت إنجلترا 4 1/ في يورو .1996

يرى هاري كين نجم منتخب إنجلترا أن الفريق تعامل بشكل جيد مع الضجة المثارة حوله في البطولات الكبرى، وذلك قبل مواجهة هولندا في قبل نهائي أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وردا على سؤال بشأن كيفية تعامله والمدرب غاريث ساوثغيت مع الانتقادات الموجهة لأداء إنجلترا في البطولة، قال كين: "لم نجتمع بشكل خاص بصفتي أحد قادة الفريق، ولكن لكوني قائد الفريق أتحدث مع اللاعبين خاصة العناصر الشابة الذين يسألوني دائما عن الخبرات".

وأضاف كين في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أعتقد أننا قمنا بعمل جيد في إعداد اللاعبين قبل البطولة، لأنه بالطبع يجب أن تقدم أداء جيدا في البطولات الكبرى".

سيقود الحكم الألماني فيليكس تسفاير الذي تم إيقافه في فضيحة تلاعب بنتائج المباريات، قمة الأربعاء التي ستقام في ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتعرض الحكم البالغ من العمر 43 عاما للإيقاف لمدة ستة أشهر من الاتحاد الألماني لكرة القدم في عام 2006 عندما كان حكما مساعدا لروبرت هويزر.

كما فرض الاتحاد الألماني غرامة مالية على بيلينجهام بعد إشارته إلى تورط تسفاير في تلك الفضيحة بعد خسارة فريقه السابق بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ في .2021

وفازت إنجلترا مرة وحيدة في أخر تسع مواجهات مع هولندا على مستوى كافة المسابقات مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم، حيث تحقق هذا الفوز في أمستردام بهدف دون رد خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في آذا/مارس .2018

وبالنسبة لمنتخب هولندا، سيكون هذا الظهور السادس في المربع الذهبي الأوروبي، إذ خسر الفريق في أخر أربع مشاركات له في هذا الدور، ويرجع أخر انتصار له في هذه المحطة من البطولة القارية إلى عام 1988 قبل الفوز باللقب ، حين سجل فان باستن أحد أشهر الأهداف في تاريخ نهائي البطولة.

وسيكون هذا الظهور الأول لهولندا في الدور قبل النهائي لليورو منذ عام 2004 ، حينما خسرت أمام البرتغال بهدفين لهدف.

ويبرز في صفوف منتخب هولندا المهاجم ممفيس ديباي الذي أطلق 17 تسديدة وساهم في عشر فرص ، وكذلك كودي جاكبو صاحب الـ13 تسديدة والذي ساهم في 11 فرصة.

إذا أراد منتخب هولندا التأهل لنهائي أمم أوروبا لأول مرة منذ عام 1988، فمن المنتظر أن يكون لثنائي في الدوري الإنجليزي دور كبير في هذا الإنجاز.

ساهم فيرجيل فان دايك وكودي جاكبو ثنائي ليفربول بشكل مؤثر في وصول منتخب المدرب رونالد كومانللدور نصف النهائي.

ويعد فان دايك قائد هولندا البالغ من العمر 33 عاما واحدا من أفضل المدافعين في أوروبا، بينما يتنافس جاكبو مع أربعة لاعبين على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعد أن سجل كل منهم 3 أهداف.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)