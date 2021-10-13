 كيف يحافظ الشاي على جمال البشرة والشعر؟

يعرف الكثيرون فوائد الشاي كمضاد للأكسدة ومعالج للالتهابات وأمراض اللثة والروائح الكريهة، لكن فوائد الشاي أكثر من ذلك إذ يمكنه أيضا إزالة البقع الداكنة من الجسم والتأثير على بعض علامات العجز وتلوين خصلات شعرك أيضا، وبحسب خبراء الجمال فإن الشاي الأخضر يحتوي على خليط من مادة البوليفينول العضوية التي تساهم في إصلاح خلايا البشرة التي تتلف بحكم العمر، لاسيما تلك التي تنتج نتيجة الأشعة فوق البنفسجية (بسبب التعرض المستمر لضوء الشمس دون استخدام كريمات الحماية) وما يعرف بالجزيئات الحرة.

ويساعد الشاي في علاج حروق الشمس عن طريق وضع كمية من الشاي الأخضر في حوض الاستحمام، وفقا لموقع "أكتيف بيت" الألماني، فالشاي الأخضر مع الماء البارد يعمل على تهدئة الالتهابات الناتجة عن الحروق الشمسية ويساعد في الإسراع بعودة الجلد للونه الطبيعي

مقاوم طبيعي للسرطان

غنى الشاي الأخضر بالبوليفوينول الذي يقي الجلد من أشعة الشمس الضارة، جعل دراسة طبية تنصح بتناول كوبين إلى أربعة أكواب يوميا من الشاي الأخضر كبديل طبيعي لكريمات الوقاية من الشمس وبالتالي فهو يقلل من فرص الإصابة بالسرطانات الجلدية. وفي الوقت نفسه خلصت دراسة أخرى لمعهد روبرت بوش الألماني، أن البوليفوينول الموجود في الشاي الأخضر يساعد على علاج الالتهابات التي تتسبب بها الأشعة فوق البنفسجية بشكل أكبر من عقاقير طبية أخرى.

مشاهدة الفيديو 26:06 المستقبل الآن - هل الشاي الأخضر صحي؟

وأثبتت الأبحاث أن مكونات الشاي الأخضر أو الأسود تقدم حماية خارجية أيضا للبشرة تتمثل في الترطيب، وهذا هو سبب لجوء العديد من شركات التجميل لإضافة الشاي للمنتجات الخاصة بترطيب الجسم بشكل خاص.

ولا تقتصر الفوائد على الشاي الأخضر فقط، فهناك أيضا شاي الكومبوتشا أو ما يعرف بفطر الشاي (يصنع من نبات الكومبوتشا الذي يشبه الفطر). ميزة هذا الشاي أنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين "إي" لذلك فهو بمثابة المادة السحرية للباحثات عن نضارة وشباب البشرة.

وبالرغم من وجود خلافات بين الباحثين حول الآثار الجانبية لهذا الشاي على البشرة إلا أن مجموعة من العلماء في لوس انغليس تؤكد على أنه يمد البشرة بالرطوبة ويحسن من شكل البشرة إذ يساعد على توحيد اللون والملمس الناعم، كما ذكر موقع "أكتيف بيت".

لون أفضل لشعرك

وبالنسبة للشعر، قد يغني الشاي عن صبغ الشعر أحيانا، فشاي البابونج قد يساعدك في الحصول على خصلات شقراء دون استخدام الصبغات الكيميائية. وينصح خبراء تصفيف الشعر، بوضع أكياس شاي البابونج في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة ثم وضعها في المبرد واستخدام هذا الماء على الشعر عدة مرات أسبوعيا مع الحرص على تجفيفه بعد ذلك تحت الشمس، ليبدو لون خصلات الشعر فاتحا بالتدريج. وتستخدم بعض النساء ماء البابونج كخليط إضافي للحناء ليساهم في إبراز اللون بشكل أكبر.

ا.ف/ ع.أ.ج