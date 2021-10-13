 كيف يحافظ الشاي على جمال البشرة والشعر؟

يعرف الكثيرون فوائد الشاي كمضاد للأكسدة ومعالج للالتهابات وأمراض اللثة والروائح الكريهة، لكن فوائد الشاي أكثر من ذلك إذ يمكنه أيضا إزالة البقع الداكنة من الجسم والتأثير على بعض علامات العجز وتلوين خصلات شعرك أيضا، وبحسب خبراء الجمال فإن الشاي الأخضر يحتوي على خليط من مادة البوليفينول العضوية التي تساهم في إصلاح خلايا البشرة التي تتلف بحكم العمر، لاسيما تلك التي تنتج نتيجة الأشعة فوق البنفسجية (بسبب التعرض المستمر لضوء الشمس دون استخدام كريمات الحماية) وما يعرف بالجزيئات الحرة.
ويساعد الشاي في علاج حروق الشمس عن طريق وضع كمية من الشاي الأخضر في حوض الاستحمام، وفقا لموقع "أكتيف بيت" الألماني، فالشاي الأخضر مع الماء البارد يعمل على تهدئة الالتهابات الناتجة عن الحروق الشمسية ويساعد في الإسراع بعودة الجلد للونه الطبيعي
مقاوم طبيعي للسرطان
غنى الشاي الأخضر بالبوليفوينول الذي يقي الجلد من أشعة الشمس الضارة، جعل دراسة طبية تنصح بتناول كوبين إلى أربعة أكواب يوميا من الشاي الأخضر كبديل طبيعي لكريمات الوقاية من الشمس وبالتالي فهو يقلل من فرص الإصابة بالسرطانات الجلدية. وفي الوقت نفسه خلصت دراسة أخرى لمعهد روبرت بوش الألماني، أن البوليفوينول الموجود في الشاي الأخضر يساعد على علاج الالتهابات التي تتسبب بها الأشعة فوق البنفسجية بشكل أكبر من عقاقير طبية أخرى.
وأثبتت الأبحاث أن مكونات الشاي الأخضر أو الأسود تقدم حماية خارجية أيضا للبشرة تتمثل في الترطيب، وهذا هو سبب لجوء العديد من شركات التجميل لإضافة الشاي للمنتجات الخاصة بترطيب الجسم بشكل خاص.
ولا تقتصر الفوائد على الشاي الأخضر فقط، فهناك أيضا شاي الكومبوتشا أو ما يعرف بفطر الشاي (يصنع من نبات الكومبوتشا الذي يشبه الفطر). ميزة هذا الشاي أنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين "إي" لذلك فهو بمثابة المادة السحرية للباحثات عن نضارة وشباب البشرة.
وبالرغم من وجود خلافات بين الباحثين حول الآثار الجانبية لهذا الشاي على البشرة إلا أن مجموعة من العلماء في لوس انغليس تؤكد على أنه يمد البشرة بالرطوبة ويحسن من شكل البشرة إذ يساعد على توحيد اللون والملمس الناعم، كما ذكر موقع "أكتيف بيت".
لون أفضل لشعرك
وبالنسبة للشعر، قد يغني الشاي عن صبغ الشعر أحيانا، فشاي البابونج قد يساعدك في الحصول على خصلات شقراء دون استخدام الصبغات الكيميائية. وينصح خبراء تصفيف الشعر، بوضع أكياس شاي البابونج في الماء المغلي لمدة 15 دقيقة ثم وضعها في المبرد واستخدام هذا الماء على الشعر عدة مرات أسبوعيا مع الحرص على تجفيفه بعد ذلك تحت الشمس، ليبدو لون خصلات الشعر فاتحا بالتدريج. وتستخدم بعض النساء ماء البابونج كخليط إضافي للحناء ليساهم في إبراز اللون بشكل أكبر.
ا.ف/ ع.أ.ج
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
أبطال العالم في شرب الشاي
تحتل ألمانيا المرتبة 84 في قائمة الدول التي تستهلك الشاي، حيث يبلغ نصيب الفرد من الاستهلاك 28 لتراً، بيد أن سكان شرق فريزلاند Ostfriesland بولاية ساكسونيا السفلى، يحتلون المقدمة عالميا في شرب الشاي، بحسب ما أكده معهد الأرقام القياسية الألماني (RID)، إذ يبلغ استهلاك الفرد السنوي من الشاي حوالي 300 لتر - وهو ما يزيد بمقدار 100 لتر عن متوسط الاستهلاك في المملكة المتحدة.
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
ثقافة الشاي شرق فريزلاند
في شرق فريزلاند على ساحل بحر الشمال بألمانيا، تطورت طقوس الشاي كوسيلة لمواجهة الطقس البارد والأيام الماطرة على مر السنين. مزيج أسود قوي يتكون أساساً من أوراق شاي "آسام"، الذي يُخمر في إبريق ثم يقدم في أكواب خزفية مع قطعة من السكر الأبيض أو البني (المعروف باسم كلونتجي). كما يمكن إضافة القليل من الكريمة عليه، لكن دون تحريكها!
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
الفطائر المحلاة والشاي كبديل للكيك والقهوة؟
وقد تشمل الطقوس الشائعة يوم الأحد للاستمتاع بجلسة دردشة ممتعة مع القهوة والكعك، إبريقاً من الشاي الساخن والفطائر المحلاة. وفي حين يعتبر الشاي المشروب الرائد في جميع أنحاء العالم، فلا عجب من تغيب القهوة عن قائمة الطلبات. وفي شرق فريزلاند، حيث تحظى طقوس الشاي باهتمام خاص، يُقال إنه من الوقاحة لمضيفك أن تغادر قبل أن تشرب ما لا يقل عن ثلاثة أكواب.
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
مراقبة وتقييم جودة الشاي
تعقد جمعية الشاي الألمانية ومقرها هامبورغ اجتماعا سنويا لمتذوقي الشاي لتقييم عينات الشاي من حيث خصائصها والتحقق من المعلومات الموجودة على الملصقات فيما يتعلق بالمنشأ والجودة.
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
تغليف أوراق الشاي!
الشاي هو المشروب الأكثر شعبية في العالم، حتى أنه يتفوق على القهوة. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 297 مليار لتر خلال عام 2021. ووفقاً لجمعية الشاي الألمانية، يفضل الألمان الشاي الأسود على الأخضر بنسبة تقارب 3: 4. وينقسمون بشكل أكثر توازناً حول أفضلية الشاي: الأوراق "الفضفاض" أم المعبأ، حيث يفضل 60 في المائة، شاي الأوراق على أكياس الشاي المغلفة.
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
الشاي والكريمة
في حين أن البريطانيين يأخذون الشاي والكعك على محمل الجد، فإن فكرة وضع الكريمة البيضاء في الشاي الأسود تثير استياء العديد من الألمان، الذين يفضلون الشاي الأسود دون إضافات أو مع قطعة من السكر.
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
النعناع والزنجبيل وأنواع الشاي الأخرى
ينتشر في المقاهي في جميع أنحاء ألمانيا شاي الزنجبيل الطازج وشاي النعناع الطازج - وهو مشروب ساخن حظي بشعبية كبيرة أيضاً، لكن اتحاد الشاي الألماني لا يعتبر هذه المشروبات ضمن قائمة الشاي، نظراً لعدم احتوائها على أوراق الشاي الأسود أو الأخضر.
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على غير المتوقع.. منطقة ألمانية الأولى عالميا في شرب الشاي
اصناف لا تحصى من الشاي
هناك أجنحة في المتاجر مخصصة لتشكيلة متنوعة من الشاي بأسماء عديدة. بينما يفضل البعض الإشارة إلى التركيبات العشبية بأسماء مكوناتها، كالقرفة مثلاً، بدأت الأساليب التسويقية بتصنيف أنواع الشاي وفقاً للأمراض وعلاجاتها. إذ يوجد الآن شاي للهضم وشاي التخلص من سموم الكبد وشاي ما بعد الولادة وحتى شاي وقت النوم. إعداد: كورتني تينز (ر.ض).