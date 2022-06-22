كيف يؤثر هرمون التستوستيرون على صحة الرجال؟

التستوستيرون (Testosterone) هو هرمون الذكورة الذي تقوم الغدة الكظرية عند الرجال والنساء بإفرازها، وعند انخفاض نسبته يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل الصحية. ويعاني ملايين الرجال من نقص في هرمون التستوستيرون الذكري. وإذا ظل هذا النقص دون علاج، فهناك خطر حدوث عواقب صحية خطيرة.
ويشرح الدكتور غريغوري بروديريك طبيب مسالك بولية في دورية (Mayo Clinic) الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في بحث طبي كيف يمكن أن يؤثر نقص هرمون التستوستيرون على صحة الرجال.
ويوضح بروديريك أن مستويات هرمون التستوستيرون تنخفض مع تقدم العمر؛ فبدءا من سن الأربعين تبدأ مستويات التستوستيرون بالانخفاض تدريجيا.
وتظهر أعراض نقص هذا الهرمون بتغييرات ملحوظة مثل الشعور بالإرهاق، وانخفاض القدرة على التحمل، والاكتئاب الخفيف في كثير من الأحيان. وفي حالات نادرة، ترتبط مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة بالعقم، وفق الدكتوربرودريك وبحسب ما نشره موقع (هايل براكسيس) الألماني.
كيف يتم اكتشاف نقص هرمون التستوستيرون؟
يتم اكتشاف نقص هرمون التستوستيرون عندالرجال، عبر إجراء تحليل الدم الذي يساعد على تحديد نسبته فى الدم.
وتؤثر مستويات هرمون التستوستيرون على كل شيء لدى الرجال، مثل القدرة الجنسية والكتلة العضلية وكثافة العظام وإنتاج كريات الدم الحمراء.
كما تزداد فرص تساقط الشعر وإصابة الرجال بالصلع، واضطرابات في النوم والإصابة بالأرق، كما أنه يلعب دورا في سلوكيات معينة وتقلبات نفسية. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
ويشجع الدكتور برودريك الرجال الذين يعانون من أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون على التحدث إلى أخصائي حول هذه المشكلات. ففي معظم الحالات، يمكن علاج انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق تناول الأدوية البديلة.
ر.ض/ أ.ح
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة المُعلبة
تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
اللحوم المصنّعة
كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة الجاهزة
ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
التدخين
لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الكافيين
لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الفواكه والخضروات
يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
الأسماك
لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.
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النافع والضار لخصوبة الرجال
المكسرات
تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.
الكاتب: دالين صلاحية