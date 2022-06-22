كيف يؤثر هرمون التستوستيرون على صحة الرجال؟

التستوستيرون (Testosterone) هو هرمون الذكورة الذي تقوم الغدة الكظرية عند الرجال والنساء بإفرازها، وعند انخفاض نسبته يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل الصحية. ويعاني ملايين الرجال من نقص في هرمون التستوستيرون الذكري. وإذا ظل هذا النقص دون علاج، فهناك خطر حدوث عواقب صحية خطيرة.

ويشرح الدكتور غريغوري بروديريك طبيب مسالك بولية في دورية (Mayo Clinic) الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في بحث طبي كيف يمكن أن يؤثر نقص هرمون التستوستيرون على صحة الرجال.

ويوضح بروديريك أن مستويات هرمون التستوستيرون تنخفض مع تقدم العمر؛ فبدءا من سن الأربعين تبدأ مستويات التستوستيرون بالانخفاض تدريجيا.

وتظهر أعراض نقص هذا الهرمون بتغييرات ملحوظة مثل الشعور بالإرهاق، وانخفاض القدرة على التحمل، والاكتئاب الخفيف في كثير من الأحيان. وفي حالات نادرة، ترتبط مستويات هرمون التستوستيرون المنخفضة بالعقم، وفق الدكتوربرودريك وبحسب ما نشره موقع (هايل براكسيس) الألماني.

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كيف يتم اكتشاف نقص هرمون التستوستيرون؟

يتم اكتشاف نقص هرمون التستوستيرون عندالرجال، عبر إجراء تحليل الدم الذي يساعد على تحديد نسبته فى الدم.

وتؤثر مستويات هرمون التستوستيرون على كل شيء لدى الرجال، مثل القدرة الجنسية والكتلة العضلية وكثافة العظام وإنتاج كريات الدم الحمراء.

كما تزداد فرص تساقط الشعر وإصابة الرجال بالصلع، واضطرابات في النوم والإصابة بالأرق، كما أنه يلعب دورا في سلوكيات معينة وتقلبات نفسية. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

ويشجع الدكتور برودريك الرجال الذين يعانون من أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون على التحدث إلى أخصائي حول هذه المشكلات. ففي معظم الحالات، يمكن علاج انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون عن طريق تناول الأدوية البديلة.

ر.ض/ أ.ح