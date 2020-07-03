 كيف تتخلص من التعرّق الدائم في فصل الصيف؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.07.2020

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صحة

كيف تتخلص من التعرّق الدائم في فصل الصيف؟

يعاني الكثيرون من مشكلة التعرق الدائم، خاصة خلال فصل الصيف. في التقرير التالي جمعنا نصائح بعض الخبراء التي قد تقلل من التعرق في الأيام الحارة.

التعرّق

هل تعاني من مشكلة التعرق الزائد؟

تعدّ مشكلة التعرق من المشاكل المزعجة، خاصة لمن يعيشون في المناطق الحارة التي ترتفع فيها درجات الحرارة أغلب شهور السنة. لكن من الممكن التقليل من هذه المشكلة وتفادي الحرج الناجم عنها عن طريق اتباع عدة نصائح يقدمها الخبراء.

التقليل من الأطعمة الحارة والكافيين

مختارات

يسبب التعرق وما يصاحبه من بقع كبيرة وبارزة تحت الإبطين الحرج، ولاسيما خلال لقاء الآخرين وحضور مناسبات مهمة. كما يمكن أن يؤثر التعرق على ثقة المرء بنفسه. لكن باحثين توصلوا إلى طريقة مبتكرة للتخلص من التعرق نهائيا. (09.06.2017)

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يستمتع الكثيرون بشرب القهوة على مدار اليوم أو تناول الوجبات التي تحتوي على البهارات الحارة مثل الفلفل الحار والكاري. غير أن موقع (WebMd) الطبي ينصح بالإبتعاد عن هذه الأطعمة التي قد تؤدي لزيادة التعرق لدى البعض. في المقابل يشجع موقع (Men’s Health) على تناول أطعمة مُرطبة مثل الفاكهة والزبادي والأطعمة التي تحتوي على الزنك أو المكسرات، والتي تقلل من رائحة العرق الكريهة.

ارتداء ملابس مناسبة

يتسبب ارتداء الملابس الضيقة في إعاقة حركة الهواء تحت الملابس، وهو ما يترتب عليه التعرق الشديد. لذلك ينصح موقع (Men’s Health) بارتداء الملابس التي تترك منفذا للهواء والمصنعة من أقمشة طبيعية مثل الكتان، أو الملابس التي تدخل "أيونات الفضة" في تصنيعها والمسماة ب"الملابس ضد الرائحة السيئة" أو "Anti-Smell Clothes". ويقول موقع (Healthline) إن الملابس ذات الألوان الفاتحة تعكس نور الشمس وتقلل بذلك من التعرق، بعكس الملابس الداكنة التي تمتص الحرارة.

استعمال مزيل العرق الصحيح

ليست كل مزيلات العرق مثل بعضها. فالأفضل استخدام "مضادات التعرق" وليس "مزيلات العرق". ويشرح موقع (Men’s Health) الفرق بأن مزيل العرق يقوم فقط بالتغطية على رائحة العرق، بينما تقوم مضادات التعرق بتضييق الغدد العرقية تحت الإبط وبالتالي تقلل من إفراز العرق إلى حد كبير. وينبه الموقع على عدم استخدام مضادات التعرق بعد إزالة الشعر تحت الإبطين لما قد يسببه ذلك من التهابات جلدية لدى البعض. وينصح موقع (Healthline) باستعمال مضادات التعرق قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

الإستحمام بالمياه الفاترة

يستمتع البعض بالاستحمام بالمياه الدافئة أو الساخنة، لكن قد يزيد ذلك من مشكلة التعرق الدائم. فبحسب (Men’s Health)، تتسبب المياه الساخنة في فتح المسام وتحفيز تكون العرق. لذلك فمن الأفضل الاستحمام بالمياه الفاترة أو الباردة التي تغلق المسام. ويضيف موقع (WebMD) نصيحة باستخدام صابون مضاد للبكتيريا عند الاستحمام، فعند اختلاط البكتيريا مع العرق تتسب في رائحة العرق المزعجة.

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التعرق المرضي

محاربة العرق بالساونا

قد يبدو هذا غير منطقي، فكيف نحارب التعرق بالتعرق؟ يقول موقع (Men’s Health) إن الذهاب المتكرر للساونا  يعود الجسم على تخفيض درجة حرارته تلقائياً، وهو ما سيقلل من تكون العرق على المدى الطويل. وينبه الموقع على أهمية تعويض ما يفقده الجسم من عرق بشرب الكثير من الماء بعد زيارة الساونا.

منع التعرق بالطرق الطبيعية

تعد نبتة القصعين (المريمية) من النباتات ذات الفوائد الطبية المتعددة، ويمكن استعمالها ضد التعرق كزيت عطري أو على شكل كبسولات أو مشروب ساخن (شاي) كما ينصح موقع (Men’s Health). أما موقع (Refinery 29) فيشيد بأثر الخل على منع التعرق، وينصح بتناول ملعقتين صغيرتين في الصباح، واحدة من الخل الأبيض وواحدة من خل التفاح.

حافظ على درجة حرارة محيطك

لا يمتلك الجميع مكيف هواء بالمنزل، لذلك يعطي موقع (Healthline) بعض النصائح لترطيب الجو في الأماكن المغلقة، ومنها وضع صحن من الثلج أمام المروحة لتقوم بتبريد الهواء بعض الشئ. كما ينصح بغلق الستائر في فترة النهار لمنع دخول أشعة الشمس للغرفة. أما موقع (WebMD) فينصح بتأجيل الأعمال البدنية الشاقة للمساء أو تأديتها في الصباح الباكر.

زيارة الطبيب عند التعرق الزائد عن الحد

إذا لم تنجح جميع النصائح السابقة، يتعين على الشخص الذهاب للطبيب لحل مشكلة التعرق الدائم. ويشير موقع صحيفة (Hannoverische Allgemeine) الألمانية إلى أن البعض يعاني من فرط التعرق، وهو التعرق بشكل مستمر ومرضي. لكنه يمكن علاجه عن طريق حقن الأجزاء شديدة التعرق في الجسم بمادة "البوتوكس"، أو الخضوع لعملية جراحية لإزالة الغدد العرقية. غير أن موقع (Men’s Health) ينصح بأن تكون هذه الحلول آخر الحلول التي يتم اللجوء لها، حيث أن التدخلات الجراحية تمثل دائماً نوع من المخاطرة.

س.ح/ إ.ع/ص.ش

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.


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