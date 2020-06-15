السلاح الخفي لجمال النجمات العالميات.. هل هو آمن؟

ينسب إلى خل التفاح العديد من الفوائد الصحية والغذائية، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم المعروف بدوره في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والضعف، بالإضافة إلى البوتاسيوم، الذي يساعد علي تنظيم ضغط الدم والتخلص من الماء الزائد من الجسم.

وبالرغم من وجود آثار تدل على مساعدته في حرق الدهون داخل الجسم، إلا أن النتائج التي يحققها ليست كافيه لوحدها لجعلنا نملك أجسادا رشيقة.

بيد أن الموقع الالكتروني لمجلة "بونته" الألمانية، يؤكد كذلك على أن التفاح هو السلاح الخفي الذي تتسلح به النجمات العالميات أمثال المغنية والكاتبة الأمريكية كاتي بيري والنجمة سكارليت جوهانسون والممثلة وعارضة الأزياء ميغان فوكس.

ووفقا للمجلة الألمانية فإن النجمات العالميات يلجأن إلى شرب خل التفاح من أجل المحافظة على جمالهن. النجمة العالمية كاتي بيري أوضحت في مقابلة مع مجلة "Self" أنها اعتادت شرب الخل منذ طفولتها، ولم يؤذها، وقالت إن هذا الأمر كان نصيحة من والدتها.

ويبدو أن للخل استخدامات أخرى في البيت غير الأمور المتعارف عليها، إذ إن النجمة العالمية سكارليت جوهانسون قالت في أكثر من مرة، وفقا للمجلة الألمانية ذاتها، بأنها تستخدم خل التفاح من أجل مكافحة البثور التي تظهر على الوجه، وأكدت أنها بهذه الطريقة تمكنت من المحافظة على جمال وجهها.

مخاطر شرب خل التفاح

قد يؤثر تناول خل التفاح بكثرة على المعدة، ويؤدي إلى حدوث تقرحات والتهابات عديدة بها، أو الإصابة بتهيجات قويّة ومؤلمة في القولون. أيضاً يؤدّي الإكثار منه إلى حدوث حموضة عالية، وقد يؤثر خل التفاح كذلك على الفم إذ إنّه يتسبّب في ظهور التقرحات فيه، وكذلك يؤثر على الأسنان ويضعفها.

كما أفادت تجربة هولندية نشرتها مجلة فوكس الألمانية عن فتى كان يشرب كأسا من خل التفاح يوميا، وهو ما أدى إلى تآكل أسنانه.

وبحسب موقع مجلة "فور زي" الألمانية فإن الاستخدام الأمثل للتخسيس بخل التفاح يكون حسب تطبيق القاعدة التالية: تناول ثلاث مرات في اليوم فقط بشكل يومي وبمقدار لا يتجاوز ملعقتي طعام فقط، لكن يجب أن تحتوي قائمة الطعام على خضروات وفواكه، وخبز مصنوع من حبوب. ولا يجب تناسي ممارسة الرياضة.

وخلص الباحثون إلى أنّ خل التفاح قد يحفّز عمل بعض الجينات التي تعمل في حرق الدهون، ولكن بالنتيجة لا يعتبر خل التفاح حلاً سريعاً لعلاج السمنة، ويجب على كلّ من يرغب بخسارة الوزن اتباع حمية صحيّة لخسارة الوزن وممارسة التمارين الرياضية.

علاء جمعة/إ.ع/ ص.ش