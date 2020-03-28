كورونا يتسبّب بمأساة في دار لرعاية المسنّين في ألمانيا

يصارع العاملون في مركز لرعاية المسنين في مدينة فولفسبورغ الألمانية لفصل المصابين بفيروس كورونا المستجد عن غير المصابين، وذلك بعد وفاة 12 شخصاً في المركز.
وقال رئيس الهيئة الصحية بمدينة فولفسبورغ، فريدريش هابرمان، السبت (28 آذار/ مارس 2020) إن هناك 72 حالة لمصابين بفيروس كورونا من بين حوالي 165 من المقيمين في المركز. وكان 12 شخصاً من المقيمين في المركز قد توفوا خلال أيام قليلة فقط. وقال مدير المركز، لوتار لاوبيرت: "فقدنا أول الضحايا يوم الاثنين الماضي".
وذكر عمدة المدينة، كلاوس مورس، أن العديد من النزلاء توفوا فجأة دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا. وأضاف مورس أن المركز التابع لإحدى الهيئات الكنسية والذي يأوي نزلاء وصلوا عادة إلى مستوى متقدم من داء الخرف صار في موقف صعب.
وقال مورس: "نحن مع ذلك لا نزال في بداية تطور ما، وسيكون هذا وقتاً صعباً للغاية بالنسبة لنا جميعاً، ونحن آسفون بلا نهاية لما حصل"، مشيراً إلى أن المركز يحاول الآن عمل كل ما في وسعه لحماية المقيمين فيه من خلال أخذ عينات منهم لفحصها.
وذكر عمدة المدينة أن الحالات التي يثبت أن العدوى فيها سلبية يعاد فحصها ثانية بعد ثلاثة أيام، بحيث يتم خلال الأسابيع المقبلة عزل المصابين عمّن ثبت عدم إصابته بالعدوى ليقيموا في طوابق مختلفة. وأعلن مورس عن اتخاذ إجراءات صحية شاملة داخل المركز، مشيراً إلى أن البوابات ستمنع مرور المقيمين في طوابق ومناطق مختلفة على بعضهم البعض.
وقال مورس إنه يعتقد أن ألمانيا ستواجه مواقف كثيرة سيئة خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن مدينة فولفسبورغ تفكر في تحويل أحد فنادق المدينة إلى مركز لرعاية المسنين المصابين بالخرف في وقت قريب.
م.ع.ح/ ي.أ (د ب أ)
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الحذر من مقابض الأبواب
فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!
ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل أخاف من البضائع المستوردة؟
مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل التسوق الإلكتروني خطر؟
في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟
العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
هل نعزل الخضروات؟
يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ماذا عن الأغذية المجمدة؟
إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.
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ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟
ممنوع أكل الحيوانات البرية!
الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.