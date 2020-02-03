 قد تكون فرصتك! ألمانيا بحاجة لآلاف الممرضين لرعاية المسنين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2020

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أخبار

قد تكون فرصتك! ألمانيا بحاجة لآلاف الممرضين لرعاية المسنين

تعاني ألمانيا من نقص في العاملين بمجال رعاية المقيمين بدور المسنين. وتوصي دراسة بزيادة نسبة العاملين لتحقيق الرعاية المطلوبة. لكن كم عدد ما تحتاجه هذه الدور؟ هذا السؤال تتم الآن عليه الإجابة بشكل علمي للمرة الأولى.

ممرضة صينية في أحد دور رعاية المسنين في ماغدبورغ الألمانية

حسب التقرير فإن دارا لرعاية المسنين في ألمانيا يقطنها 100 شخص مثلا؛ بحاجة إلى طاقم رعاية يبلغ عدده 55 شخصا، بدلا من 40 شخصا.

أكد تقرير رسمي في ألمانيا أن هناك حاجة في دور الرعاية الصحية لعشرات الآلاف من الممرضين الإضافيين، من أجل تحسين الرعاية المقدمة للمقيمين في هذه الدور.

مختارات

وحسب التقرير، الذي أعدته جامعة بريمن بتكليف من شركات التأمين الصحي والمؤسسات القائمة على دور الرعاية الصحية، والذي نشر في برلين اليوم الثلاثاء (25 فبراير/ شباط 2020)، فإن هناك نقصا في القوى العاملة في هذه الدور، من بينها على سبيل المثال، الممرضون الذين يساعدون كبار السن في شؤون العناية بالجسم.

وأوصى معدو التقرير بزيادة نسبة الممرضين والعاملين في الرعاية الصحية بالنسبة لعدد كبار السن ومحتاجي الرعاية الصحية، وذلك في سبيل تحسين هذه الرعاية.

ويفترض الخبير الاقتصادي في مجال التمريض هاينز روتغانغ أن هناك حاجة إلى ممرضات وممرضين في دور المسنين بنسبة تبلغ نحو 36 في المئة، للحد من عبء العمل المرتفع وتقديم الرعاية للمحتاجين، كما ينبغي.

وحسب التقرير فإن دار رعاية المسنين التي يقطنها 100 شخص مثلاً؛ بحاجة إلى طاقم رعاية يبلغ عدده 55 شخصاً، بدلاً من 40 شخصا، الموجودين الآن في المتوسط لكل دار. وبذا سيرتفع تعداد أطقم الرعاية في الدور على مستوى ألمانيا من 320 ألف شخص إلى 440 ألف شخص.

وتفاوتت نسبة النقص في المساعدين في مجال التمريض و الرعاية الصحية في ألمانيا باختلاف الولايات الألمانية، حيث تراوحت بين 57 و92%، في حين رصد معدو التقرير وجود نقص بنسبة 13% تقريباً في الممرضين المتخصصين.

وقال نائب رئيس اتحاد شركات التأمين الصحي في ألمانيا، غرنوت كيفر، إنه سيتم مستقبلاً تشغيل المزيد من مساعدي التمريض بشكل تدريجي، وقال إن سوق العمل يسمح بذلك.

وشدد معدو التقرير على ضرورة تحسين ظروف العمل في دور الرعاية الصحية لسد العجز في العمالة الناقصة هناك.

ص.ش/ خ.س (د ب أ، ي ب د)

  • Angela Merkel at an elderly home in Paderborn (Getty Images)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل في دار المسنين

    توجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى مركزسانت جونستيفت في باديربورن لرعاية المسنين. ففي برنامج حواري مع ميركل في (سبتمبر/أيلول) الماضي أثناء حملتها الانتخابية، تلقت المستشارة الألمانية شكوى من أحد العاملين هناك. وقال فيردي كيبي، إنه تم إرساء سياسات وقوانين خاصة بدارالرعاية دون معرفة تفاصيل هامة تخص العمل هناك. كما دعى كيبي المستشارة الألمانية لزيارة المركز وهو ما فعلته ميركل وفاءاً بوعدها.

  • Angela Merkel at an elderly home in Paderborn (picture-alliance/CITYPRESS 24/Krick)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    اصلاحات جديدة في مجال رعاية المسنين

    رحب العاملون وما يقرب من 40 مسناً بالمستشارة الألمانية لدى استقبالها في مركز سانت جونستيفت. وتحدث العاملون عن التحديات التي تواجههم. فعلى الرغم من كثرة عدد المسنين في ألمانيا، إلا أن انخفاض المرتبات في هذا المجال مقابل المجهود المبذول، لا تشجعهم على الاستمرار ولا تجذب أيدي عاملة جديدة. ولكن مع الاصلاحات التي تقرها ميركل في هذا المجال، سيتم توفير ما يقرب من 13 ألف فرصة عمل في السنوات القادمة.

  • German Chancellor Angela Merkel and Natalie Dedreux in Cologne (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    لقاء مع شابة تعاني من متلازمة داون

    وفي كولونيا، التقت ميركل مع ناتالي ديدريوكس البالغة من العمر 19 عاماً وتعاني من متلازمة داون. وكانت الشابة قد طلبت من ميركل خلال حملتها الانتخابية في العام الماضي، أن تعرف السبب وراء السماح بإجهاض العديد من الأطفال المصابين بمتلازمة داون قبل ولادتهم بفترة وجيزة. قالت ميركل إن حكومتها وضعت برنامجاً لتقديم الاستشارة للنساء ممن يفكرن في الإجهاض وأوضحت الأمر لديدريوكس وكيف أنه كان القرار الصائب.

  • German Chancellor Angela Merkel and Natalie Dedreux in Cologne (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    جمعية خيرية ودور فعال في دمج الشباب

    التقت ميركل مع ديدريوكس في الجمعية الخيرية كاريتاس سنتر بكولونيا حيث تعمل هناك في المقهى الخاص بالجمعية، كما تدرس الاقتصاد المنزلي. وأشادت ميركل بأعمال الدمج التي تقوم بها الجمعية الخيرية الكاثوليكية قائلة: "من الرائع أن يتوفر هنا التدريب المهني لهؤلاء الأشخاص مما يؤهلهم لوظائف أخرى في سوق العمل."

  • Angela Merkel visits nursery in Cologne (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل تزور رواد المستقبل

    قامت ميركل بزيارة حضانة تديرها جمعية كاريتاس في كولونيا. ووعدت ميركل في لقائها مع المدرسين وأولياء الأمور أنها ستعمل على تحسين فرص العمل في مجال التعليم. وأضافت ميركل أن هؤلاء المدرسين يلعبون دوراً حاسماً، إذ أن السنوات الأولى للطفل لها تأثير كبير على مستقبلهم.

  • Angela Merkel visits a dairy farm (picture-alliance/CITYPRESS 24/Krick)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل في مزرعة الألبان

    سافرت ميركل إلى ولاية شليسفيغ هولشتاين الشمالية، حيث زارت مزرعة ألبان في منطقة ريفية. وكان مالك المزرعة، أورسولا تريدي، قد دعا ميركل لزيارته حتى ترى بنفسها تهديدات السوق التي يواجهها المزارعون. وجاءت دعوة تريدي للمستشارة الألمانية خلال برنامج تليفزيوني، يطرح من خلاله الجمهور الأسئلة والاستفسارات بشأن الأوضاع والقضايا التي تهمهم.

  • Germany's Angela Merkel visits dairy farm (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    ميركل "عرابة" عجل مولود

    تزامنت زيارة أنغيلا ميركل إلى قرية نينبورستيل مع ولادة عجل جديد. فبعد بضع ساعات فقط من ولادته، أصبحت ميركل "عرابة" المولود الجديد الذي سُمى Wirbelwind.

  • Angela Merkel visits a dairy farm (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار

    معاناة المزارع المتوسطة

    أكدت ميركل أن زيارتها للمزرعة كشفت لها عن التحديات التي تواجه المزارع المتوسطة. فقد واجهت تلك المزرعة في قرية نينبورستيل ضغوطاً كبيرة بسبب انخفاض أسعار الحليب ومستويات النترات في المياه. وبعد رحلة استغرقت عدة أيام، عادت المستشارة الألمانية إلى برلين اليوم الجمعة ( 20 يوليو/ تموز 2018) حيث تم عقد المؤتمر الصحفي السنوي. ديفيد مارتن/ س.م


مختارات

وفاء بوعودها.. ميركل تعمل بدار مسنين وتتفقد مزرعة أبقار  

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