كورونا.. هذه النباتات تساعد في الوقاية وتخفيف الأعراض!

عناصر بعض النباتات كالشاي والكاكاو وبعض أنواع العنب معروفة بقدرتها على منع الالتهابات والأكسدة في الجسم. هذه الحقيقة دفعت باحثين في جامعة ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة تأثير تلك النباتات على فيروس كورونا.

جاءت النتيجة بأن الشاي الأخضر والشوكولاتة ومسحوق الكاكاو والكرمة (العنب) دائرية الأوراق، التي تزرع في جنوب الولايات المتحدة، تساعد في وقف انتشار الفيروس، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة FrankfurterRundschau الألمانية بتاريخ الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2020.

وقد عثر الباحثان يو تشو وديو شيه على نقطة ضعف الفيروس وهي الأنزيم البروتيني الرئيسي Mpro، وهو الأنزيم الضروري لعملية التكاثر والدمج. وانطلق الباحثان من أن تعطيل هذا الأنزيم سيؤدي إلى موت الفيروس.

وخلصت التجارب إلى أن بعض المواد في الشاي الأخضروالعنب دائري الأوراق عطلت بالكامل الفيروس وأن مواد أخرى مستخلصة من مسحوق الكاكاو والشوكولا الداكنة تفرزان مادة تقلل إنتاجية الأنزيم إلى النصف.

وحسب الدراسة يملك أنزيم Mpro "جيوب" يمكن وضع المستخلصات من المواد الأنفة الذكر في داخلها، ما يؤدي إلى تعطيل ذلك الأنزيم البروتيني.

ونصح الباحثان بزيادة استهلاك الشاي الأخضر والشوكولاتة الداكنة والعنب دائري الأوراق والكاكاو لتحسين وقاية الإنسان من الفيروس. ونظراً لعدم وجود علاج لكوفيد-19 وعدم البدء بالتلقيح ينصح الباحثان المصابين بالفيروس بالإكثار من تناول تلك المواد لتخفيف تأثيرات المرض عليهم.

خ.س/هـ.د

