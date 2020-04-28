 كورونا: شعبية المستشارة ميركل تعود والعالم معجب بها | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.04.2020

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سياسة واقتصاد

كورونا: شعبية المستشارة ميركل تعود والعالم معجب بها

ظن الكثيرون في ألمانيا أن المستشارة أنغيلا ميركل "انتهت سياسياً" منذ وقت طويل، غير أن أزمة كورونا جاءت لتعيد إلى شعبيتها الحياة مرة أخرى، سواء في ألمانيا أو على الساحة الدولية. فما هي أبرز الأسباب وراء ذلك؟

تعليق: حتى وسط الأطلال في سوريا تجد ميركل التقدير

تعليق: حتى وسط الأطلال في سوريا تجد ميركل التقدير

"البطة العرجاء"، مصطلح سياسي أمريكي يُطلق على السياسي الذين يقضي ولايته الأخيرة في الحكم، ولا يريد الترشح مجددا لولاية جديدة. ويُعد السياسي من هذا النوع ضعيفا وأيامه في السلطة معدودة.

منذ سنوات يضع محللون سياسيون المستشارة أنغيلا ميركل في تلك الخانة مع كل حدث يزيد موقفها السياسي ضعفاً. ومما قالوه بهذا الخصوص أن أيامها معدودة بعد النتائج الضعيفة لحزبها المسيحي الديمقراطي في انتخابات 2017، وبعد إعلانها انسحابها من رئاسة الحزب في 2018. حتى أنصارها داخل الحزب ظنوا منذ سنتين أنها ستنسحب من رئاسة الحكومة في 2019. لكن لا شيء تحقق من هذه التوقعات، وظلت صامدة على رأس السلطة مثل عربة فولكسفاغن بيتل.

مختارات

أظهر استطلاع للراي ارتفاع شعبية الائتلاف الحاكم في ألمانيا ورضى الغالبية من الألمان عن طريقة إدارة الائتلاف بقيادة ميركل لأزمة جائحة كورونا، فيما أنهت المستشارة اليوم فترة العزل الصحي وعاودت العمل من مكتب المستشارية. (03.04.2020)

عملت أنغيلا ميركل نادلة في حانة بينما كانت تدرس الفيزياء في المانيا الشرقية الشيوعية وانتقلت فيما بعد للعيش في شقة في برلين. هذه بعض التفاصيل التي ظهرت في سيرة ذاتية للمستشارة حملت عنوان "ميركل، السلطة، السياسة" (01.01.1970)

تقدير دولي لأداء ميركل

تلقى المستشارة الالمانية منذ بداية أزمة كورونا احتراما على الصعيدين الألماني والعالمي لم تحصل عليه منذ سنوات. يقول اميخاي شتاين، وهو مراسل دبلوماسي ل DW لدى هيئة البث الإسرائيلي "مكان":" الوسائل الإعلامية هنا في إسرائيل تراها {ميركل} كأقوى شخصية قيادية في العالم." فبسبب كورونا يراها الإعلام كقائدة "تستطيع أن تشرح الوضع بوضوح وبطريقة مفهومة للناس".

ليس هذا رأي الإعلام الإسرائيلي فقط، بل تتفق معه وسائل إعلامية تقليدية وحديثة حول العالم. ففي نيوزيلاندا نشرت صحيفة "نيوزيلاند هارالد" في مارس/آذار موضوعاً بعنوان: "القيادة الالمانية تتألق في الأزمة رغم تراجع سلطتها". و في أفريقيا والدول العربية تتعالى الأصوات المادحة أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

أما في أمريكا الجنوبية فقد انتشر تعليق في صحيفة "كلارين"، وهي من أكثر الصحف قراءة في الأرجنتين، ليعبر عن رؤية الإعلام لسلوك القادة السياسيين في هذه المنطقة خلال أزمة كورونا. كتب المعلق ريكاردو روا عن ميركل، السيدة "الحاصلة على درجة الدكتوراه في الفيزياء، ابنة القس اللوثري ومعلمة اللغة اللاتينية ابنة الخامسة والستين عاماً"، التي ترعرعت في ألمانيا الشرقية ومازالت حتى بعد 15 عاماً على رأس السلطة "تتصرف مثل عوام الناس". وعندما جاءت أزمة كورونا كانت ميركل من "السياسيين القلائل" الذين لم يحاولوا إنقاذ أنفسهم،بل "أمسكوا بدفة القيادة" و"تواصلت مع الأخرين بحزم مستند على حقائق علمية وهدوء تطمئن به شعبها وتواجه به الهيستيريا". وأضاف روا أنه بجانب كل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها فإن أكثر ما تتميز به ميركل، وهو ما أطلق عليه "ميركيلينا"، هو "إرادتها وحصافتها"، فهي "تحاول حل المشكلات وليس لاستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية" بحسب ما ختم روا مقاله.

إشارة ميركل الشهيرة: إدارة المستشارة الالمانية لأزمة كورونا حاز على احترام دولي

"إشارة ميركل الشهيرة": إدارة المستشارة الالمانية لأزمة كورونا حاز على احترام دولي

مديح على ضوء المقارنات

يظهر هذا المديح حقيقة أخرى أيضاً، وهي أن نمط قيادة ميركل في الأزمة الحالية أصبح "سلعة شحيحة" في العالم، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. فمن يقرأ مقالات الصحف والمجلات الكبرى في هاتين الدولتين يلاحظ أن مدح ميركل يصاحبه انتقاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو للحكومة البريطانية. ففي لندن على سبيل المثال قالت أحدى مراسلاتDW   إنه لا يكاد مؤتمر صحفي رسمي يخلو من سؤال الصحفيين عن سبب عدم احتذاء بريطانيا بمنهج ألمانيا في مواجهة كورونا.

هذا المديح لا يتفهمه الكثيرون في ألمانيا بعد 15 عاماً من حكم ميركل، فهم يرونه حكماً على أسلوب قيادتها خلال أزمة كورونا وليس على مسيرتها السياسية. فالحديث في ألمانيا ألان صار عن عهد ما بعد ميركل. وعندما حلت قبل عيد الفصح ذكرى مرور 20 عاماً على توليها رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، لم تذكر وسائل الإعلام المناسبة. فالسبب الوحيد الذي يراه البعض في ارتفاع شعبيتها لتصل لأعلى مستوياتها منذ 2017 في استطلاع للرأي أجرته القناة الألمانية الأولى أي آر دي/ ARD هو جائحة كورونا وطريقة إدارة ميركل للأزمة.

مديح من الخصوم السياسيين: السياسي اليساري راملو يقدر العالمة أنغيلا ميركل

مديح من الخصوم السياسيين: السياسي اليساري راملو يقدر العالمة أنغيلا ميركل

مديح من يمين ويسار التيارات السياسية

لكن ما سبب كل هذا التقدير الدولي لميركل؟ يقول عضو البرلمان الألماني أندرياس نيك، وهو أيضاً نائب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ في حديث مع DW:  "يرى المراقبون الدوليون وزملائنا في برلمانات الدول الأخرى طريقة إدارة ميركل واتخاذها للقرارات بطريقة أقل حدة من الكثيرين في ألمانيا الذين عاصروها لمدة 15 عاماً". ويشير نيك إلى أن الأمر مرتبط أيضاً بمقارنتهم ميركل بالقيادة السياسية في بلدانهم. فبحسب نيك توجد خصائص تتميز بها المستشارة الألمانية ويضيف: "نهج ميركل براغماتي ومحدد الهدف. فهي تحلل الأمور وتقدرها بحرص، كما أنها لا تسعى للمجد الشخصي."

أندرياس نيك عضو في حزب أنغيلا ميركل، الحزب المسيحي الديمقراطي، لذلك قد يكون كلامه منحازاً. لكن الحقيقة أن هذا الاحترام يأتي أيضاً من خصومها السياسيين. فالسياسي المنتمي للحزب اليساري ورئيس حكومة ولاية تورينغن بودو راملو من أكثر المتعاملين مع المستشارة الالمانية في الوقت الحالي بسبب أزمة كورونا. ويقول راملو لـ DW: "المستشارة تتصرف، مثلما يتصرف رؤوساء الولايات، كمديرة لإدارة الأزمة." ويرى راملو أن سلوكها "هادئ ومحدد الهدف، مما يبعث على الاطمئنان. ونرى هذا في المحادثات عن طريق الفيديو بيننا والتي تكون منظمة ومهيكلة." وبحسب راملو يتسبب ذلك في إحساس بالراحة بالرغم من طبيعة المحادثات الجادة.

مشاهدة الفيديو 04:05

ميركل: الكل مهم، وسنتغلب على أزمة كورونا

وعن انتقاد ميركل لبعض إجراءات حكومات الولايات يعلق راملو:" أقدر هذه النظرة النقدية وأستمع إليها، فنحن الآن في وقت من المهم فيه العمل معاً. "وبسبب الوضع الحالي الذي يبدو أن العالم فقد فيه السيطرة وأصبحت مسؤولية تهدئة الناس والتوصل لحلول للجائحة على عاتق القيادات السياسية يفضّل راملو بحسب كلامه على أن تكون على رأس السلطة "إمرأة عالمة وهادئة وليس رجال شعبويين مدعي الأهمية ممن يتجاهلون الحقائق عن خطورة الوضع الراهن."

ميركل بلا قناع واق

لم تظهر ميركل منذ بداية الأزمة بالقناع الواقي. فهي تظهر بوجهها وشخصيتها، وهي الشخصية التي تجمع بين ميركل السياسية وميركل العالمة. ميركل التي تتحدث عن الدلائل العلمية والاحتمالات، تهتم بمراجعة التفاصيل وتترقب المستقبل بنظرة تحليلية. هذه الصفات قد تصيب البعض بالملل أو تضايق البعض الأخر منها. في عالم بلا كورونا كانت انتخابات خليفة أنغريت كرامب كارنباورعلى رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي ستتم خلال هذه الأيام، وكان المحللون سيرجعون من جديد ليؤكدوا على أن أيام ميركل صارت معدودة بعد تولي الشخص الجديد رئاسة حزبها. لكن هذه الانتخابات تم تأجيلها لشهر ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، وستتولى ميركل في يوليو/ تموز من العام الجاري منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.

قبل عام كان الكثيرون في التحالف المسيحي الديمقراطي يشككون في تولي ميركل لهذا المنصب الدوري، وتكهنوا بانسحابها أو إبعادها عن رئاسة الحكومة الألمانية قبل حلول موعد رئاسة الاتحاد الأوروبي صيف العام الجاري. لكن اليوم ربما لن يمانع الكثيرون استمرار ميركل في الحكم لمدة أطول قليلاً.

تأجيل الإنتخابات لإختيار خليفة أنغريت كرامب كارنباور في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي إلى ديسمبر/كانون الأول

تأجيل الإنتخابات لإختيار خليفة أنغريت كرامب كارنباور في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي إلى ديسمبر/كانون الأول

من سيخلف ميركل؟

بالرغم من النشوة الحالية السائدة إزاء إدارة ميركل لأزمة كورونا، إلا أن الكثيرين ينظرون لما بعد الأزمة. فحتى بعض الصحف الدولية بدأت طرح التساؤلات عمن سيخلف ميركل على رأس الحكومة الألمانية. ففي أحدث عدد من جريدة "صنداي تايمز" البريطانية نُشر موضوع يظهر صورة ميركل ورئيس حكومة بافاريا ماركوس زودر بعنوان: "كايزركورونا يتقدم في سباق خلافة ميركل". ويرى مراسل DW  في تل أبيب أميخاي شتاين: "السبب الآخر لهذا الاهتمام الدولي {بميركل} في أن لا أحدا يعرف من سيأتي بعدها". ويبدو أن هذا السؤال لن تظهر له إجابة قريباً.

كريستوف ستراك/ س.ح

  • Deutschland CDU Bundesparteitag in Essen Rede Merkel (Imago/R. Wölk)

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    بعد إعلانها ترشحها لولاية جديدة عام 2017، ترشحت ميركل لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بعد 17 عاما من زعامته. وطيلة عقد ونيف من حكمها وُصفت ميركل بالمستشارة القوية التي "لا تُهزم".

  • Deutschland CDU Parteitag Merkel flankiert durch Von der Leyen und Kloeckner (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    بعد إعلانها ترشحها لولاية جديدة عام 2017، أعيد انتخاب ميركل كرئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي بعد 17 عاما من زعامته، وذلك في مؤتمره العام المنعقد الثلاثاء 06 ديسمبر كانون الأول 2016.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    هكذا كانت تبدو طفولة المرأة التي توجت خلال الأعوام الماضية بأقوى امرأة في العالم حسب قائمة مجلة فوربس الأمريكية... إنها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • EU Gipfel Riga Merkel mit Tsipras

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    ترعرعت أنغيلا ميركل في أسرة بروتستانتية في مدينة تيمبلين بولاية براندنبورغ. وكان والدها يعمل كقس، في حين كانت الأم ربة بيت تعمل على رعاية "إنجي" واثنين من إخوتها الصغار. ولم يكن أحد يعتقد أن أنغيلا دوروثيا كازنر، ستصبح أقوى امرأة في العالم. ولكن صفات كالاجتهاد والموضوعية وضبط النفس والتواضع كانت وراء هذا النجاح الخارق.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    تعد ميركل من أكثر المتابعين لمنتخب بلادها لكرة القدم، إذ كانت من أبرز الحاضرين في نهائي كأس العالم بين ألمانيا والأرجنتين في البرازيل. وقد تفاعلت المستشارة مع مجريات المباراة، لتتوجه بعدها إلى غرفة تغيير ملابس اللاعبين وأخذت صورا تذكارية معهم، معبرة عن فخرها بالمنتخب الألماني وإنجازاته.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    تظهر هذه الصورة غريتا ولودفيغ جدي المستشارة الألمانية، مع والدها هورست كاتسمرساك. كانت الأسرة تعيش في بوسن ببولندا، ثم استقرت في وقت لاحق ببرلين. بعدها قامت العائلة بتغيير اسمها سنة 1930 إلى كازنر. وعندما عرفت الجذور البولندية للمستشارة الألمانية سنة 2013، أثار ذلك اهتماماً كبيراً وخاصة في بولندا نفسها.

  • Angela Merkel als junges Mädchen

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    درست ميركل في براندنبورغ. هذه الصورة تظهر ميركل في مخيم "هيمل فوت" الصيفي بعد فترة وجيزة من حصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1973 بتفوق. وكانت المستشارة بارعة في اللغة الروسية والرياضيات. وخلال فترة دراستها كانت ميركل أيضاً عضوا في منظمة الشباب الاشتراكي، وهي أول مستشارة لألمانيا نشأت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقاً.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    بعد حصولها على شهادة التعليم الثانوي بدأت ميركل دارسة الفيزياء في جامعة لايبزيغ. بعدها مباشرة بدأت بالعمل في أكاديمية العلوم في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيمائي. وفي ذلك الوقت التقت بزوجها الأول أولريش ميركل، الذي قال عنها إنها كانت تحب السفر. في هذه الصورة تظهر ميركل في العاصمة التشيكية براغ.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    بعد انفصال ميركل عن زوجها الأول زاد اهتمامها بالمجال السياسي، حيث انخرطت في الحزب المسيحي الديمقراطي. وبعد تجاوزها للعديد من العقبات السياسية وجدت نفسها آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي والراعي، الذي فسح لها المجل لتولي أعلى المناصب.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    في سنة 1998 اقترح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، ميركل لتولي منصب الأمين العام للحزب. وبعد أربع سنوات أصبحت ميركل رئيسة للحزب. وفي سنة 2005 فازت مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة لتخلف بذلك غيرهارد شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Symbolbild Beziehung Deutschland Russland

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    علاقة المستشارة الألمانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تكن حارة، كما كان الحال عليه بين الرئيس الروسي وسلف ميركل، غيرهارد شرودر، وذلك حتى قبل أزمة القرم. ولكن بوتين يكن لها احتراماً كبيراً، وكلاهما يتحدث اللغة الألمانية والروسية بطلاقة.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    تظهر ميركل في هذه الصورة، التي أثارت ضجة إعلامية كبيرة في ألمانيا، في افتتاح دار الأوبرا في أوسلو برفقة رئيس الوزراء آنذاك ينس شتولتنبرغ. وتعرف ميركل بعشقها للموسيقى الكلاسيكية، حيث تحضر العديد من حفلات هذا النوع من الموسيقي.

  • Bildergalerie Merkel mal anders - wir gratulieren zum 60.

    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    تمكنت المستشارة ميركل أو "ماما ميركل" كما يلقبها الألمان من كسر العديد من الصور النمطية، فهي تعد أول امرأة قادمة من شرق ألمانيا تتولى منصب المستشار باعتبارها زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أحد أبرز الأحزاب السياسية في ألمانيا. الكاتبة الألمانية جولي زيه خصصت لها قطعة مسرحية بعنوان "Mutti" أي "الماما".

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    ميركل المستشارة القوية التي "لا تُهزم"

    تزايدت شعبية ميركل بين السوريين والعرب بعد فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين، لكن هذا القرار لم يلاقي نفس الترحيب من جانب السياسيين الألمان، إذ ظهرت بوادر خلاف داخل الائتلاف الحكومي في البلاد وانتقد مسؤولون سياسة ميركل الخاصة باللجوء معربين عن مخاوف أمنية وقلق من اختلال التوازن الثقافي.

    الكاتب: كريستينا روتا/ أمين بنضريف/ م.س


 

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