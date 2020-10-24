 كورونا.. رقم قياسي جديد في ألمانيا وسباق أوروبي لتشديد الإجراءات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.10.2020

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أخبار

كورونا.. رقم قياسي جديد في ألمانيا وسباق أوروبي لتشديد الإجراءات

مجددا سجلت ألمانيا رقما قياسيا يوميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما تجاوزت حاجز الـ10 آلاف في عدد الوفيات، بينما تسابق دول أوروبية أخرى الزمن لتشديد الإجراءات ومحاصرة الجائحة.

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وصلت الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 10 آلاف حالة في ألمانيا منذ بداية انتشار الفيروس، حسب معطيات نشرها السبت (24 تشرين الأول/أكتوبر 2020) معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة الاتحادية، فيما تجاوز عدد الإصابات الإجمالي 418 ألف إصابة.

مختارات

تواجه أوروبا موجة ثانية قوية من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ عبر الإغلاق في بعض الدول والعزل الجزئي وحظر تجوّل محلي في بعضها الآخر، فيما سجّلت ألمانيا ارتفاعا قياسا غير مسبوق في عدد الإصابات؛ والوضع "خطير جداً".

سجل معهد روبرت كوخ أكثر من 11 ألف إصابة كورونا في يوم واحد للمرة الأولى ليصل إجمالي الحالات إلى 397 ألفاً و922 حالة، فيما تواجه الأردن تفشياً كبيراً للفيروس ارتفعت خلاله الوفيات ثلاثة أمثال في الأسبوعين الماضيين.

في قمة الاندماج، تحفظت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مقترح منح الحكومة الاتحادية مزيداً من الصلاحيات على حساب الولايات، وذلك لمكافحة أزمة كورونا. وذهبت ميركل إلى أن الجائحة تؤثر بشكل كبير على اندماج المهاجرين.

وسجلت البلاد 14.714 ألف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فقط، وهو رقم قياسي جديد لم يسجل سابقًا على الإطلاق، ما دفع رئيس معهد روبرت كوخ، لوتر فيلر، إلى القول إنّ ألمانيا تواجه وضعاً “خطِراً للغاية”، مطالباً السكّان بالتزام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقد يحتوي إحصاء اليوم على أعداد إصابات لم تنتقل من الإدارات الصحية إلى المعهد أول أمس الخميس بسبب عطل في خادم الإنترنت التابع للمعهد. وتم أيضا رصد تناقضات في البيانات في إحصاء صباح اليوم السبت.
وطلبت المستشارة أنغيلا ميركل قبل أيام من المواطنين الحدّ من الاختلاط والبقاء في المنازل، لكنها رفضت منح حكومتها صلاحيات استثنائية. وكانت ألمانيا قد تجاوزت بنجاح الموجة الأولى من الإصابات بالفيروس فصل الربيع، لكنها أضحت تعاني بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة.

وتفرض دول عدة في أوروبا الشرقية بدءًا من اليوم السبت قيودا جديدة. وصنفت بولندا اعتبارا كل أراضيها "منطقة حمراء" وهو إجراء كان يقتصر حتى الآن على المدن الكبرى ومحيطها. وأعلن كذلك عن إصابة الرئيس اندريه دودا بالفيروس حسب تغريدة لسكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية، مؤكداً أن "الرئيس بصحة جيدة".

وبدأت سلوفاكيا حظر تجول ليلي، بينما فرضت التشيك وسلوفينيا إغلاقا جزئيا.

كما وقعت مواجهات في نابولي الإيطالية بين الشرطة ومحتجين رافضين لحظر التجول، كما فرض حظر تجول ليلي في أثينا وتيسالونيكي أكبر مدينتين في اليونان، بينما وسعت الحكومة الفرنسية حظر التجول الليلي في المدن الرئيسية، فيما قررت المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا تشديد الإجراءات.

وفي مجمل القارة الأوروبية، تجاوز عدد الإصابات 8,2 ملايين فيما توفي أكثر من 258 ألفا. بينما أدت الجائحة عالميا إلى وفاة ما لا يقل عن مليون و136 ألف شخص منذ بدايتها.

إ.ع/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • USA Trump verlässt Krankenhaus (Erin Scott/Reuters)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ترامب هو ترامب

    بعد أيام من ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا، لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (74 عاماً) لدى عودته إلى البيت الأبيض استهتاره واستخفافه بكوفيد-19، إذ نزع كمامته وحث الأمريكيين على عدم الخوف من المرض الذي جعل بلاده تعاني من أكبر رقم وفيات بالفيروس وبواقع أكثر من مائتي ألف إنسان.

  • USA | Trump grüßt Anhänger vor Militärkrankenhaus (Alex Edelman/AFP/Getty Images)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    استغلال إصابته سياسياً؟

    في أثناء وجوده في المشفى حرص ترامب على متابعة التواصل مع جمهوره عبر تويتر، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 87 مليون إنسان: خلال ساعة واحدة من صباح الاثنين (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر) غرد الرئيس الأمريكي أكثر من عشرين مرة. في بعضها حث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كما قام بجولة في السيارة على أنصاره المتجمعين خارج المستشفى. البعض يتهم ترامب بمحاولة ترامب استغلال الأمر في حملته الانتخابية.

  • England London | Boris Johnson während Kabinettssitzung (picture-alliance/AP Photo/S. Dawson)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    بوريس جونسون

    في أواخر آذار/مارس الماضي أصيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاماً) بفيروس كورونا الذي أدخله المشفى لأسبوع. وقد وضع تحت المراقبة والعناية المشددة لمدة ثلاثة أيام أعطي فيها الأكسجين. وفاقت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس النصف مليون في المملكة المتحدة، وزاردت الوفيات عن 42 ألف إنسان.

  • Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test (picture-alliance/dpa/E. Peres)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    جايير بولسونارو

    في تموز/يوليو أصيب الرئيس البرازيلي (65 عاماً)، الذي طالما استهتر وسخر من مرض كوفيد-19، بكورونا. وحتى بعد إصابته لم يلتزم بولسونارو بنصائح أطبائه وواصل المصافحة باليد واحتضان مناصريه. كما شخصت زوجته وولده بأنهما مصابان. تقترب إصابات كورونا في البرازيل من خمسة ملايين والوفيات من 150 ألفاً. وفي أمريكا الجنوبية أصيبت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا، أما في أمريكا الوسطى فقد أصيب رؤساء هندوراس وغواتيمالا.

  • EVP Kongress in Zagreb (picture-alliance/dpa/D. Vojinovic)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    سيلفيو برلسكوني

    في الثاني من أيلول/سبتمبر أعلن عن إصابة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (83 عاماً) بكورونا. كما أصيب اثنان من أولاده وعشيقته التي تبلغ من العمر 30 عاماً. وقضى برلسكوني إجازة في جزيرة سردينيا حيث التقى هناك فلافيو برياتوري الشخصية الشهيرة في عالم سباقات فورومولا-1 والذي يملك عددا من النوادي الليلية. وكان الأخير قد شخص بأنه مصاب بفيروس كورونا.

  • Kanada Justin und Sophie Gregoire Trudeau (Reuters/P. Doyle)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    زوجة ترودو

    شخصت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو بإصابتها بفيروس كورونا بعد عودتها من بريطانيا في منتصف آذار/مارس. وقد صرح زوجها، جاستن ترودو، لاحقاً أنه عزل نفسه لمنع نقل العدوى للغير. وحتى إعداد هذا الألبوم بلغ عدد الإصابات المؤكدة في كندا أكثر من 168 ألفاً وتقترب الوفيات من حاجر 10 آلاف.

  • Brüssel Brexit-Unterhändler Michel Barnier (Reuters/Y. Herman)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ميشيل بارنييه

    أصيب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست)، ميشيل بارنييه، بكوفيد-19 في آذار/مارس الماضي. وقد غرد المسؤول الأوروبي على تويتر: "أنا بصحة جيدة ومعنوياتي عالية"، مضيفاً أنه يتبع وفريقه التعليمات.

  • Screenshot | Russland Sotschi Treffen Putin Lukaschenko | Alexander Lukaschenko (picture-alliance/Russian Look/V. Listsyn)

    أحدثهم ترامب.. ساسة بارزون في براثن فيروس كورونا

    ألكسندر لوكاشينكو؟

    في الثامن من تموز/يوليو وقبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا أعلن الرئيس ألكسندر لوكشسينكو (66 عاماً) أنه أصيب بالفيروس وشفي منه دون أن تظهر عليه أعراض المرض. واعتبر بعض المراقبين توقيت الإعلان كجزء من حملته للانتخابات الرئاسية التي رفضت المعارضة نتائجها ونزلت للشارع للاحتجاج ضد الديكتاتور الذي يمسك بتلابيب السلطة في بلاده منذ 26 عاماً.



 

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