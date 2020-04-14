 كورونا حول العالم.. نحو 200 ألف وفاة وانخفاض الوفيات بأمريكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.04.2020

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أخبار

كورونا حول العالم.. نحو 200 ألف وفاة وانخفاض الوفيات بأمريكا

تقترب حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من حاجز 200 ألف. يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه الأمم المتحدة مبادرة تاريخية تشارك فيها عدة دول لإنتاج علاجات لوباء كوفيد 19.

تتضافر جهود العلماء في عدة دول للتول إلى لقاح ضد فيروس كورونا بدعم من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

تتضافر جهود العلماء في عدة دول للتول إلى لقاح ضد فيروس كورونا بدعم من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

بينما تشارف حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد على تخطي الـ200 ألف السبت (25 أبريل/ نيسان 2020)، دعت الأمم المتحدة إلى التعبئة العامة لتسريع إنتاج لقاح يتوفر للجميع معتبرة أنها الوسيلة الوحيدة لتطويق وباء يهز الاقتصاد العالمي.

مختارات

نقرأ مرارا وتكرارا أن "المرض يصيب خصوصا كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة". لكن ما هي تلك الأمراض المزمنة؟ ولماذا هي في غاية الخطورة عند الإصابة بعدوى فيروسية؟ (25.04.2020)

بدأ العلماء في بريطانيا في إجراء تجارب حول الدور الذي يمكن أن تلعبه بلازما الدم لدى المتعافين من فيروس كورونا. يأمل العلماء أن تكون البلازما علاجاً فعالاً للمرضى الذين هم في حالة خطيرة بسبب المرض. (25.04.2020)

وقدمت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية التابعة لها  مبادرة "تاريخية" لإنتاج علاجات لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وتجري هذه المبادرة بمشاركة العديد من دول أوروبا، القارة الأكثر تضررا التي سجلت فيها 119 ألف وفاة.

أمريكا.. 1258 وفاة في 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.

 وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة نفسها من يوم أمس الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا الى الارقام الرسمية.

بدورها، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن أكثر من 865 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا بزيادة تتجاوز 37 ألفاً عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2437 إلى 48816 شخصاً.

في سياق متصل، عادت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية إلى الميناء الذي انطلقت منه أمس الجمعة،  بعد ثبوت إصابة 18 بحاراً على متنها بالفيروس، في أحدث تفش للفيروس المميت على متن سفينة  عسكرية.

وتم إجلاء حامل الإصابة الأصلي، الذي تم اكتشاف إصابته بالمرض، بواسطة فريق خاص تم إرساله إلى السفينة ،" يو اس اس كيد "، التي تعمل جنوب  الولايات المتحدة.

وهذه هى ثاني سفينة حربية أمريكية تشهد تفشي كوفيد 19، حيث شهدت حاملة الطائرات ، يو إس إس تيودور روزفلت، إصابة 840 بحارًا كانوا على متنها.

ألمانيا.. تراجع بسيط في متوسط الإصابات بالفيروس

ارتفع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى مساء الجمعة إلى أكثر من 152300 إصابة سجلتها السلطات الصحية، بينما كانت الحصيلة الخميس عند الثامنة والربع مساء 149900 إصابة.

Drive-In-Station an der Kreuzeiche - Abstrichzentrum Reutlingen (picture-alliance Eibner-Pressefoto/Baur)

ووفقا لتقديرات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في برلين، فإن معدلات العدوى تصل إلى0.9 أي أن كل شخص مصاب ينقل العدوى تقريباً لشخص آخر مع تراجع بسيط في متوسط الإصابات بالفيروس.

وتجاوز نحو 106800 شخص في ألمانيا الإصابة بالمرض وشفوا من العدوى،  إلا أن الخبراء يتوقعون كما هو الحال  في بلدان كثيرة أن يكون هناك رقم خفي أكبر من المعلن.

فرنسا.. دور المسنين المتضرر الأكبر

قال مدير عام الصحة جيروم سالومون إن فيروس كورونا المستجد تسبب في وفاة 22245 شخصاً في فرنسا منذ بداية آذار/مارس، مع تسجيل 389 وفاة إضافية في غضون 24 ساعة، لكن عدد مرضى العناية المركزة يتراجع منذ 16 يوماً.

وقال سالومون في تصريحه اليومي للصحافيين إن الوباء تسبب بوفاة 13852 شخصاً في المستشفيات، بزيادة 305 وفيات خلال 24 ساعة، و8393 وفاة في دور رعاية المسنين والمؤسسات الطبية والاجتماعية الأخرى بزيادة 84 وفاة عن الأمس.

وأكد سالومون أن انتشار الفيروس "ما زال على مستوى عال"، وما زالت فرنسا تواجه "وباءً حاداً وشديداً"، إلا أنه، ومنذ 16 يوماً يستمر عدد الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة في الانخفاض. ولم يكن لدى البلاد سوى 5000 سرير بأقسام العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد، عندما ضربت الجائحة فرنسا ، لكن تم تكثيفها بهدف الوصول إلى 14000 سرير على الأقل.

إيطاليا وتضرر دور رعاية المسننين

كشفت دراسة رسمية في إيطاليا الجمعة عن تسجيل نصف العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال شهر نيسان/أبريل الحالي في دور رعاية المسنين.

وقال بيان إن الباحثين في المعهد الوطني للصحة فحصوا عينة تضم نحو 4500 حالة إصابة تم تسجيلها في الفترة ما بين الأول من نيسان/أبريل حتى 23 نيسان/أبريل، ووجدوا أن 1.44 بالمئة من هذه الإصابات وقعت داخل دور رعاية المسنين. وأضاف البيان أن 7.24 بالمئة من المرضى أصيبوا بالفيروس في المنزل، في حين أصيب 8.10 بالمئة في المستشفى و2.4 بالمئة في مكان العمل.

وإيطاليا هي واحدة من العديد من الدول الأوروبية التي تضررت فيها  دور رعاية المسنين بشدة جراء تفشي الوباء. ويُفترض أن إهمال السلطات قد لعب  دوراً في ذلك. وسجلت إيطاليا حتى اليوم الجمعة حوالي 26 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد19-،  و193 ألف حالة إصابة.

اليابان.. أزمة السفينة السياحية الإيطالية مستمرة

أكدت وسائل إعلام محلية اليوم السبت نحو 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في اليابان.

وبعد استكمال إجراء فحوص لكل أفراد الطاقم أدى العدد الجديد الذي أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة على السفينة كوستا أتلانتيكا لنحو 150، أي نحو ربع عدد أفراد طاقم السفينة المؤلف من 623 فردا.

تأتي الإصابة الجماعية على ظهر السفينة الراسية في ناجازاكي في الوقت الذي تعاني فيه مستشفيات بعض مناطق اليابان من نفاد الأسرة. وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 12800. وتوفي نحو 345 شخصا.

تطورات كورونا في بعض الدول العربية

أعلنت السلطات الصحية بالإمارات يوم الجمعة تسجيل 525 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة.

VAE Passagiere warten auf Flug nach Frankfurt (Getty Images/AFP/K. Sahib)

وذكرت وزارة الصحة في بيان أمس الجمعة  أن إجمالي عدد الاصابات المسجلة بالدولة ارتفع إلى 9281 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثمان حالات لمصابين من جنسيات مختلفة من تداعيات الإصابة بالفيروس المستجد،  كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 64 حالة .

وأشارت الوزارة إلى شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1760.

العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تسجيل ثلاث حالات وفاة.

وأوضحت إحصائية للوزارة صدرت اليوم أن إجمالي المصابين لهذا اليوم بلغ 31 حالة، ليبلغ عدد الإصابات في عموم العراق  1708 حالات.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 86 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 1204 بعد تسجيل 33 حالة اليوم ايضا.

المغرب

أفادت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء الجمعة تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال 24 ساعة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 3758 حالة في البلاد.

وأضاف محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة أنه تم أيضا تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليصبح عدد حالات الوفاة بسبب هذه الجائحة 158 حالة. وقال إن عدد المتعافين ارتفع إلى 488 .

واتخذ المغرب مجموعة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي المرض منذ ظهور الحالات الأولى في أوائل مارس آذار الماضي، يأتي على رأسها فرض حالة الطوارئ الصحية من 20 مارس الماضي إلى 20 أبريل الحالي، وتمديدها من هذا التاريخ إلى 20 مايو أيار المقبل.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، أ ف ب ، د ب أ)

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


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