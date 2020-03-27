بدون أمريكا- زعماء العالم يطلقون تحالفا لتسريع البحوث لمواجهة كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية والقوى الكبرى وكبار المتبرعين حملة اليوم الجمعة (الجمعة 24 نيسان/ ابريل 2020)، لجمع مليارات الدولارات لتسريع العمل في مجالات التشخيص والعلاج واللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي افتراضي شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن ذلك يمثل "تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19".

وتهدف المبادرة إلى التأكد من أن هذه الأدوات الطبية المطورة حديثًا ستكون متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط في البلدان الغنية.

وانضم إلى المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كمتحدث، بالإضافة إلى قادة عالميين مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

ولوحظ تغيب قادة الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة في أواخر العام الماضي، والولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا حاليا من الوباء، مع ما يقرب من 50 ألف وفاة و900 ألف إصابة.

وشدد غوتيريش على أن "العالم بحاجة إلى تطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات وطرق تشخيص آمنة وفعالة ضد كوفيد-19، وتوزيعها بشكل عادل. ليس للقاح أو علاج لدولة أو منطقة أو نصف العالم (...) بل للجميع في كل مكان".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حفل إطلاق المبادرة الافتراضي، وهي تتحدث عن الحاجة إلى جمع مبلغ 8 مليارات يورو (6ر8 مليار دولار): "هذه صحة عامة للبشرية جمعاء".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من التغلب على خلافاتهما وتدعمان المبادرة. وقال "يجب ألا يكون هناك أي انقسامات بين الدول".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنه سيتم عقد مؤتمر رسمي للكشف عن التعهدات في 4 أيار/مايو المقبل. وقالت رئيسة الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن الهدف هو جمع 5ر7 مليار يورو.

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان أيضا.

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وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب "اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميع هؤلاء الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يُترك أحد بمفرده وأن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اللقاحات أو العلاجات يمكنهم شراؤها و(وضعها) تحت تصرف الشعب".

"أمريكا لن تشارك في المبادرة"

من جانبه، قال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف لرويترز إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق مبادرة عالمية لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية واللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، وذكر في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من رويترز "لن تكون هناك مشاركة رسمية أمريكية"، مضيفاً "نحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن هذه المبادرة لدعم التعاون الدولي لتطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة.

م.م/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)