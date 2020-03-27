 بدون أمريكا- زعماء العالم يطلقون تحالفا لتسريع البحوث لمواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2020

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أخبار

بدون أمريكا- زعماء العالم يطلقون تحالفا لتسريع البحوث لمواجهة كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة مبادرة "تاريخيّة" تجمع عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا، لتسريع انتاج اللقاحات والعلاجات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مع ضمان تكافؤ الفرص في الحصول عليها.

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غيبريسوس متحدثاً من مقره في جنيف في أبريسل/ نيسان 2020 (صورة من الأرشيف)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيساعدان في المبادرة العالمية لتسريع انتاج اللقاحات والفحوص الخاصة بفيروس كورونا

 أطلقت منظمة الصحة العالمية والقوى الكبرى وكبار المتبرعين حملة اليوم الجمعة (الجمعة 24 نيسان/ ابريل 2020)، لجمع مليارات الدولارات لتسريع العمل في مجالات التشخيص والعلاج واللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي افتراضي شارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن ذلك يمثل "تعاونا تاريخيا لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع متكافئ للقاحات والفحوص التشخيصية والعلاجات ضد كوفيد-19".

وتهدف المبادرة إلى التأكد من أن هذه الأدوات الطبية المطورة حديثًا ستكون متاحة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، وليس فقط في البلدان الغنية.

وانضم إلى المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كمتحدث، بالإضافة إلى قادة عالميين مثل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.
ولوحظ تغيب قادة الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة في أواخر العام الماضي، والولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا حاليا من الوباء، مع ما يقرب من 50 ألف وفاة و900 ألف إصابة.
وشدد غوتيريش على أن "العالم بحاجة إلى تطوير وإنتاج لقاحات وعلاجات وطرق تشخيص آمنة وفعالة ضد كوفيد-19، وتوزيعها بشكل عادل. ليس للقاح أو علاج لدولة أو منطقة أو نصف العالم (...) بل للجميع في كل مكان". 

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حفل إطلاق المبادرة الافتراضي، وهي تتحدث عن الحاجة إلى جمع مبلغ 8 مليارات يورو (6ر8 مليار دولار): "هذه صحة عامة للبشرية جمعاء".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من التغلب على خلافاتهما وتدعمان المبادرة. وقال "يجب ألا يكون هناك أي انقسامات بين الدول".
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أنه سيتم عقد مؤتمر رسمي للكشف عن التعهدات في 4 أيار/مايو المقبل. وقالت رئيسة  الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن الهدف هو جمع 5ر7 مليار يورو. 
وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيشاركان أيضا.

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بدء تجربة لقاح واعد ضد فيروس كورونا

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب "اليوم هو نوع من الالتزام السياسي من قبل جميع هؤلاء الشركاء لتأكيد أنه عندما يكون لدينا كل هذه الأدوات الجديدة فلن يُترك أحد بمفرده وأن أولئك الذين لديهم القدرة على شراء اللقاحات أو العلاجات يمكنهم شراؤها و(وضعها) تحت تصرف الشعب".

"أمريكا لن تشارك في المبادرة"

من جانبه، قال متحدث باسم البعثة الأمريكية في جنيف لرويترز إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق مبادرة عالمية لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية واللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، وذكر في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من رويترز "لن تكون هناك مشاركة رسمية أمريكية"، مضيفاً "نحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن هذه المبادرة لدعم التعاون الدولي لتطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة.

م.م/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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