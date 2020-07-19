 كورونا.. إيران تعلن وصولها إلى ″المستوى الأحمر″ لتفشي الفيروس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.07.2020

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كورونا.. إيران تعلن وصولها إلى "المستوى الأحمر" لتفشي الفيروس

سجلت إيران 216 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، داعية مواطنيها إلى الالتزام بشكل أكبر بقواعد الصحة لتخفيف الحمل عن موظفي القطاع الطبي المنهكين، بعدما وصلت البلاد "كلها تقريبا إلى المستوى الأحمر".

الصورة من أحد أسواق العاصمة الإيرانية طهران

نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي يدعو الإيرانيين إلى الالتزام بالتدابير الصحية

حذر نائب وزير الصحة الإيراني من خطورة وضع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وقال إن إيران "كلها تقريبا في المستوى الأحمر"، وهو أعلى مستوى على مقياس إيران لخطر تفشي الفيروس. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن إيراج حريرجي قوله: "البلاد كلها تقريبا في المستوى الأحمر من الإصابات بكورونا (...) والوضع ليس جيدا على الإطلاق".

نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي

نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي

ودعا حريرجي المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الصحية. وقال إن وزارة الصحة تشكك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الإغلاق، وقال إن هذه الإجراءات جعلت الناس يتوقفون عن التعامل مع المرض على محمل الجد، ما أدى بدوره إلى ارتفاعات كبيرة في الوفيات والإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ليصل إلى 15 ألفا و700 حالة، بعد تسجيل 216 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

مختارات

الحياة في الحجر المنزلي ليست بالأمر الجديد على المغنيات في إيران، فهن يعشن ما يشابه ذلك منذ 40 عاما. المغنية "مصى احدى" واحدة منهن تحدثت لـ DW عن التحديات التي تواجه هذه الفئة من قبل وخلال أزمة كورونا وكيف يتعاملن معها.

يتميز تعامل الحكومة الإيرانية مع جائحة كورونا بالتناقض، فبيانات رجال الدين تذكر الجانب الروحي بينما تصرفاتهم تمتاز بالبراغماتية، وهو ما يحير أتباعهم. فهل تقوي الأزمة الحالية النزعة العلمانية في إيران؟

من جهتها، أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أن "مصادر القلق الأكبر بالنسبة إلينا تكمن في الإصابات والإنهاك في صفوف الموظفين الصحيين". وأضافت "يمكننا مساعدتهم ومنع تفشي المرض" عبر الالتزام بالإرشادات الأساسية على غرار غسل اليدين ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأعلنت إيران في وقت سابق هذا الشهر إصابة 5000 موظف في قطاع الصحة بفيروس كورونا المستجد بينما لقي 140 حتفهم. وأضافت سادات لاري أنه تم تصنيف 12 من محافظات البلاد الـ31 على أنها ضمن "المستوى الأحمر" و13 في حالة "تأهب" أو قريبة من التصنيف الأحمر.

وفرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا بما فيها طهران، بإعادة فرض القيود التي تم رفعها بالتدريج منذ نيسان/أبريل لإعادة فتح اقتصاد البلد الخاضع لعقوبات اقتصادية أميركية.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

 

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