كورونا- أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفيات ودول تبدأ تخفيف الإغلاق

لايزال فيروس كورونا يمثل كابوساً للبشرية، خاصة مع تصاعد حالات الوفاة والإصابات في بعض الدول مثل الولايات المتحدة. لكن على الرغم من ذلك تدرس دول عدة تخفيف عمليات الإغلاق وإعادة تشغيل الاقتصاد.

ارتفاع حالات الإصابة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة (24 ابريل/نيسان 2020) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة مما دفع بإجمالي الإصابات إلى 150383 حالة.

ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي. وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد أمس الخميس بواقع 2352 حالة. وارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس بواقع 227 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 5321 حالة وفاة.

فرنسا وفرض الكمامات في وسائل النقل

تدرس فرنسا إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام بأنحاء البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عمداء المدن أمس الخميس، وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الفكرة من الخيارت المطروحة، "بلا شك".

ومن المقرر أن يكون الاقتراح جزءًا من إجراءات تخفيف الإغلاق العام، والمقرر أن تبدأ اعتبارا من 11 آيار/ مايو المقبل. وتم فرض قيود كبيرة في فرنسا منذ منتصف آذار/ مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

تدرس فرنسا جعل ارتداء الأقنعة الواقية أمراً إلزاميا في وسائل المواصلات العامة

وسجلت فرنسا بحلول يوم الخميس 21 ألفا و 340 حالة وفاة بسبب كوفيد19.

وقال جيروم سالمون مدير الصحة العامة الفرنسي مساء الخميس إن أكثر من 13 ألفا 236 مريضا توفوا في المستشفيات و8 آلاف و 104 أشخاص توفوا في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد.

بريطانيا- جونسون يعود قريباً لمهام عمله

ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يعود لممارسة مهام منصبه يوم الاثنين المقبل بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "ديلي تليجراف" صباح اليوم الجمعة بأن جونسون سيعود لممارسة مهام منصبه في لندن في مرحلة حرجة تمر بها البلاد جراء الوباء، حيث يرغب أعضاء من حزبه في تخفيف قيود الإغلاق تدريجيا.

ويتولى حالياً وزير الخارجية دومينيك راب رئاسة الحكومة، التي تعرضت لانتقادات حادة بسبب تعاملها مع الوباء.

وتوفي ما لا يقل عن 18500 شخص في بريطانيا جراء كوفيد19- ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

أمريكا- كورونا يواصل حصد الأرواح

حصيلة ثقيلة للوفيات في الولايات المتحدة

ناهزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة 50 ألفاً مساء الخميس بعدما حصد الوباء خلال 24 ساعة أرواح 3176 مصاباً، في حصيلة يومية شبه قياسية، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة حتى اليوم أرواح 49 ألفاً و759 مصاباً.

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة إلى 866.646 إصابة بعدما أتت نتيجة 26.971 فحصاً أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة إيجابية.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات. لكنّ عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتّحدة هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع في البلاد.

ورغم ذلن، فإنّ عدداً من الولايات الأمريكية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قرّرت الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء وسمحت بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة لمزاولة عملها.

الصين- ارتفاع طفيف في عدد الإصابات

أعلن بر الصين الرئيسي عن ست إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أبريل/نيسان، نزولا من عشر حالات كان قد سجلها قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض كوفيد-19 إلى 82804. وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم الجمعة إن حالتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج. وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق. وظل إجمالي حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.

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كوريا الجنوبية - لا وفيات جديدة

سجلت كوريا الجنوبية 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل أي وفيات لأول مرة منذ 16 آذار/مارس الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد في حدود 10 لليوم السادس على التوالي.

وصرحت قيادة مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها اليوم الجمعة بأنه بذلك ترتفع حصيلة الاصابات في البلاد إلى 10 آلاف و 708 أشخاص و 240 حالة وفاة حتى الأن.

أزمة السفينة الإيطالية في اليابان

قال مسؤولون يابانيون إن ما يصل إلى 91 من طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية للإصلاح في ميناء ناجاساكي بجنوب غرب اليابان أصيبوا بفيروس كورونا، وسط أسئلة عن كيف ومتى يمكن أن يعودوا لبلادهم.

وأخضعت السلطات حوالي نصف طاقم السفينة المكون من 623 شخصا للفحص، وهي تسابق الزمن لفحص الباقين بعدما اكتشفت إصابة أحدهم هذا الأسبوع مما أثار القلق من احتمال انتشار المرض على نطاق أوسع والضغط على الخدمات الطبية في نهاية الأمر.

وينتاب السلطات قلق أيضا من احتمال زيادة عدد المرضي الذين تتطلب حالتهم العلاج بالمستشفى في وقت يمثل فيه ارتفاع الإصابات المحلية ضغطا بالفعل على الخدمات الطبية في أنحاء اليابان.

ولا تتوافر أسرّة في المستشفيات بأجزاء من اليابان التي سجلت حوالي 12500 إصابة بالفيروس وأكثر من 300 وفاة.

ع.ح./ع.ش. (رويترز، أ ف ب، د ب أ)