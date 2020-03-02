الصحة العالمية تحذر: كورونا سيرافقنا لفترة طويلة

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء (22 أبريل/نيسان 2020) من أن التخلّص من جائحة كورونا المستجد في العالم لا يزال بحاجة لوقت طويل، لا سيما أن غالبية الدول في المراحل الأولى من التصدي له.
وأضاف المدير العام في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سييقى معنا لفترة طويلة"، متابعاً: " نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا، بينما يتجه في معظم دول غرب أوروبا نحو الاستقرار أو الانحدار".
وأوضح أدهانوم غيبريسوس أن "العناصر الأولية تبيّن أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرّضين" للإصابة بفيروس كورونا المستجد، متحدثاً عن أن الخطر الأكبر الذي يواجهه العالم اليوم هو التهاون. كما أشار مدير المنظمة إلى أن نحو ربع الدول التي أبلغت وكالة الأمم المتحدة في جنيف بشأن خططها الصحية، ليست لديها أنظمة مراقبة للكشف عن حالات الإصابة الجديدة بالمرض، متحدثا عن أن "فجوات كثيرة لا تزال في دفاعات العالم".
وجوابا على الانتقادات الموجهة للمنظمة العالمية للصحة بشأن التأخر في التعامل مع الوباء، رد أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة "أعلنت حال الطوارئ الصحية الدولية في الوقت المناسب في 30 كانون الثاني/يناير2020، بينما كان أمام العالم وقت كاف للاستعداد".
وأضاف: "أعلنا مستوى التحذير الأعلى في وقت لم يكن في العالم إلا 82 إصابة مؤكدة ولا وفيات خارج الصين"، متابعا: "ذلك الوقت كان كافياً للتحضير، خاصة أن الإصابات في أوروبا لم تتجاوز حينئذ عشرة فقط، خمس منها في فرنسا".
وتعرّضت منظمة الصحة العالمية لهزة عنيفة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مساهمة بلاده في هذه المنظمة، وهي المساهمة الأكبر من جميع الدول الأعضاء بما بين 400 إلى 500 مليون دولار سنويا.
واتهم ترامب المنظمة بترويج معلومات خاطئة، متهماً إياها بسوء الإدارة وإخفاء تفشي الفيروس، كما قال البيت الأبيض إن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى دعت لعملية مراجعة وتصحيح للمنظمة،في وقت أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن التزامه بتقديم الدعم الكامل لمدير المنظمة.
إ.ع/أ.ح ( أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اتباع التدابير المفروضة
يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
ارتداء كمامة واقية
من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدام سوائل التعقيم
يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
عدم ارتداء القفازات الطبية
ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدم كيسك الخاص
بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اختيار العبوات سهلة الغسل
يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟
الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
التخلص من المغلفات
عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
غسل الخضروات والفاكهة
يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة استلام الطلبات
يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة التوصيل للمنازل
بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد