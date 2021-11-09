يناقش مؤتمر كوب 26 قضايا متنوعة أبرزها الجهود المبذولة لإبقاء درجة الحرارة على كوكبنا بحدود 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، فهل ينجح مؤتمر كوب 26 في وضع خط لمواجهة مثل هذه التغيرات المناخية الخطيرة؟

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي ينعقد في مدينة غلاسكو البريطانية. يشارك في هذا المؤتمر العالمي ممثلو جميع دول العالم تقريبا. أما أبرز تحدياته فتتمثل في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد حياة ملايين البشر وكوكبنا الذي نعيش عليه لأسباب ومن أبرزها الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن ارتفاع درجات الحرارة.