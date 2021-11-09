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كوب 26

يناقش مؤتمر كوب 26 قضايا متنوعة أبرزها الجهود المبذولة لإبقاء درجة الحرارة على كوكبنا بحدود 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، فهل ينجح مؤتمر كوب 26 في وضع خط لمواجهة مثل هذه التغيرات المناخية الخطيرة؟

مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي ينعقد في مدينة غلاسكو البريطانية. يشارك في هذا المؤتمر العالمي ممثلو جميع دول العالم تقريبا. أما أبرز تحدياته فتتمثل في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد حياة ملايين البشر وكوكبنا الذي نعيش عليه لأسباب ومن أبرزها الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن ارتفاع درجات الحرارة.

Northern lights in Salla, Lapland, Finland. Driving a reindeer throught the wintery forest is a breathtaking experience. On this safari you have a change to enjoy the nature and be amazed how reindeer go through the wilderness. Before the safari our guide will give you a driving lesson and tell you how to handle the reindeer. After the lesson you will get your own reindeer and drive it yourself behind our guide. Driving a reindeer and sleigh is quite simple and very relaxing way to move in the wintery forest. Along the way we will have couple stops. First the female and calf reindeer needs to be feb. On a photo stop you can have photos of you and reindeer and maybe take a pic for next Christmas card. For picnic we stop in Lappish hut and enjoy sausage, hot drinks and bun.

بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان! 09.11.2021

تعهدت أكثر من مئة دولة خلال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية بوقف تدمير الغابات بحلول عام 2030. في التقرير المصور، نستعرض أهم غابات العالم التي باتت تعرف بـ"رئات الأرض" وهي في أمس الحاجة إلى الحماية.
29.10.2021 Attendees walk past a banner at the venue where COP climate conference will be held in Glasgow, Scotland, Friday, Oct. 29, 2021. The U.N. climate conference COP26 starts Sunday in Glasgow. (AP Photo/Alastair Grant)

كوارث "تطرف الطقس".. عندما يدخل العالم في المجهول 01.11.2021

يلتقي خبراء المناخ وصناع القرار في مؤتمر كوب 26 حول المناخ العالمي بغلاسكو في اسكتلندا، وسط تحذيرات هائلة من المجتمع العلمي من تصاعد أزمة المناخ في ظل تسارع ظواهر تطرف الطقس واستمرار الخلافات بين القوى الصناعية الكبرى.
Canada, Alberta, Oil workers using oil drill || Modellfreigabe vorhanden

قمة المناخ .. هل أتت شيطنة الوقود الأحفوري بنتائج عكسية؟ 30.10.2021

رغم التعهدات المرتقبة لقمة المناخ "كوب 26"؛ سيظل الوقود الأحفوري أحد أبرز مصادر الطاقة في العالم لعقود. البنوك وصناديق التقاعد قللت استثماراتها في الوقود الأحفوري فمن سيتحكم في إمدادات النفط والغاز والفحم في المستقبل؟
Landschaft und Rauch

الجهود الدولية لخفض الانبعاثات ليست كافية لخفض الاحترار العالمي 26.10.2021

قبل أيام من انطلاق المؤتمر البيئي الدولي "كوب26" في غلاسكو، حذرت الأمم المتحدة من أن التعهّدات الدولية الأخيرة لن تسهم إلا بنسبة ضئيلة في خفض الانبعاثات، وتشير دراسات أن الاحترار العالمي سيزيد بالرغم من التعهدات الدولية.