كندا تعلّق صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب النزاع في كاراباخ

أعلن وزير الخارجية الكندي فرنسوا-فيليب شامباني الإثنين (السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2020) أنّ بلاده قرّرت تعليق كلّ صادرات الأسلحة إلى تركيا بانتظار انتهاء تحقيق يرمي لتبيان ما إذا كانت أنقرة أرسلت بعضاً من عتادها العسكري الكندي الصنع إلى حليفتها باكو لدعم القوات الأذربيجانية في معاركها ضدّ الانفصاليين في إقليم ناغورني كاراباخ.
وقال شامباني في بيان إنّه "تطبيقاً للنظام الكندي للرقابة الصارمة على الصادرات، وبالنظر إلى استمرار المعارك، أصدرتُ قراراً بتعليق تراخيص التصدير ذات الصلة إلى تركيا ريثما يصار إلى تقييم الوضع بشكل أفضل".
وأضاف أنّه أمر بفتح تحقيق في أعقاب مزاعم "تفيد باستخدام تكنولوجيات كندية في النزاع العسكري الدائر في ناغورني كاراباخ"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء.
ووفقاً لوسائل إعلام كندية، فقد أجازت أوتاوا في أيار/مايو لشركة "إل3هاريس ويسكام" الكندية تصدير أنظمة تصوير واستهداف إلى شركة تركية تصنّع طائرات من دون طيار.
ولم يكشف بيان وزارة الشؤون الخارجية الكندية نوعية الأسلحة التي تقررتعليق تصديرها بسبب إساءة استخدامها في الصراع. وقال شامباني "ندعو إلى اتّخاذ إجراءات فورية لإرساء الاستقرار على الأرض، ونؤكّد مجدّداً أنّ لا بديل عن حلّ سلمي وتفاوضي لهذا النزاع".
وتوجه اتهامات بأن أذربيجان تستخدم هذه الأنظمة في طائرات من دون طيار من صنع شركة بايكار التركية في المعارك الدائرة منذ أكثر من أسبوع مع الانفصاليين في الإقليم المتنازع عليه.
من جانبها اعتبرت تركيا أن تعليق كندا لصادرات "بعض المنتجات العسكرية" إليها "يظهر النهج القائم على الكيل بمكيالين لتلك الدولة"، مؤكدة في بيان للخارجية التركية أوردته وكالة "الأناضول" التركية بأنه "لا يوجد تفسير لمنع كندا تصدير المنتجات الدفاعية لأحد حلفاء الناتو". ولفتت إلى أن "كندا وضعت معوقات بخصوص تصاريح تصدير مستلزمات عسكرية إلى تركيا بشكل لا ينسجم مع روح التحالف".
والإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن انفصل عن أذربيجان لدى تفكّك الاتّحاد السوفيتي ما أدّى لاندلاع حرب في مطلع التسعينيات خلّفت 30 ألف قتيل. ومذاك الوقت تطالب باكو بانسحاب أرمينيا من الإقليم.
وكانت أوتاوا علّقت قبل عام صادراتها إلى تركيا، وبخاصة منها الأعتدة العسكرية، وذلك إثر توغّل قوات تركية في شمال سوريا لمحاربة فصائل كردية. لكنّ كندا استأنفت تلك الصادرات في أيار/مايو.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، د ب ا)
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ألمانيا جامايكية؟
يسود الحديث عن جامايكا كثيراً بين الألمان مؤخراً، لكن المقصود ليس بالطبع دولة الكاريبي، حيث تمثل ألوان العلم الائتلاف الحكومي المحتمل بين الاتحاد المسيحي بقيادة أنغيلا ميركل (اللون الأسود)، والحزب الليبرالي (اللون الأصفر) وحزب الخضر.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
علم أحمر تتوسطه نقط صفراء
هل تعلم أي دولة يمثلها هذا العلم؟ نادي بايرن ميونيخ؟ أم مقاطعة كريستيانيا التي تتمتع باستقلال ذاتي؟ أم مملكة بوتان في جنوب آسيا؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
كريستيانيا
قان سكان حي كريستيانيا في العاصمة الدنماركية بكوبنهاغن بتصميم العلم. وفي عام 1971، احتل سكان الحي ثكنات عسكرية سابقة وأقاموا مستوطنة مستقلة. ليس من الواضح ما هي الرموز التي يمثلها العلم. ربما الحرية والمساواة والأخوة، أو ربما النقاط الثلاث فقط على الحرف 'i' بالاسم في اللغة الدنماركية.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ورقة السرخس.. وأربعة نجوم
إلى ماذا يرمز هذا العلم؟ هل يمثل نيوزيلندا؟ أم جزر مارشال؟ أم مكان آخر؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
نيوزيلندا .. في مستقبل بديل
في الواقع كان هذا العلم مجرد اقتراح لعلم جديد لنيوزيلندا، ونال صوتاً واحداً من ستة أصوات. كان عدد من المواطنين قد دعوا لإزالة أي آثار للقوة الاستعمارية السابقة، بريطانيا - حتى من العلم. لكن في الاستفتاء الثاني، رفض 56.6 في المائة من النيوزيلنديين شعار السرخس، وقرر الإبقاء على رمز الاتحاد في الجزء العلوي الأيسر من العلم.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الأسود، الأحمر، الذهبي
أي بلد يمثله هذا العلم؟ ألمانيا، بلجيكا أم أنغولا؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ألمانيا
ألوان العلم الاتحادي الألماني معرفة في دستور البلاد وعلى الرغم من أن الألوان المحددة رسمياً هي الأسود والأحمر والذهبي، إلا أنه غالباً ما يستخدم اللون الأصفر في الواقع العملي. ألوان العلم مستوحاة من الزي الرسمي للجنود الألمان في حروب التحرير ضد نابليون بونابرت في أوائل القرن التاسع عشر.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
مرة أخرى.. الأسود والأحمر والذهبي
صحيح، هذه هي ألوان العلم الألماني. ولكن هذه المرة اعتمد بلد آخر نظام الألوان نفسه. ترى ما هو البلد الذي يمثله هذا العلم؟ أوغندا، تيمور الشرقية أم زيمبابوي؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
أوغندا
يمثل هذا العلم دولة أوغندا. يرمز اللون الأسود إلى شعوب إفريقيا والأصفر يرمز إلى الشمس أما الأحمر فيمثل الأُخوة. هذه الألوان تمثل أيضاً الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني. أما طائر الكركي الذي يقف على رجل واحدة في وسط العلم فهو الرمز الوطني الأهم في أوغندا.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
البرتقالي، الأبيض، والأخضر
هل يمكنك معرفة الدولة التي يمثلها هذا العلم؟ هل هي ساحل العاج ؟ أم أيرلندا ؟ أم الهند؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الهند
تشترك أعلام ساحل العاج وأيرلندا والهند في الألوان الثلاثة: البرتقالي والأبيض والأخضر. لكن هذا العلم بالتحديد هو العلم الوطني الهندي. ويرمز اللون البرتقالي في العلم إلى نبات الزعفران الأصفر، ويرمز إلى الشجاعة، أما الأبيض فيمثل السلام والحقيقة، فيما يمثل اللون الأخضر الولاء والفروسية. وتركز العجلة الموجودة في وسط العلم إلى تعاليم بوذا.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الكثير من الألوان ونجمة واحدة
هل تعرف هذا العلم؟ هل يرمز إلى جنوب أفريقيا أم جنوب السودان أم سوريا؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
جنوب السودان
يرفرف هذا العلم فوق واحدة من أحدث الدول في العالم: جنوب السودان، التي أعلنت استقلالها عن السودان في عام 2011. واليوم تدور في هذا البلد حرب أهلية مستعرة. وعلى الرغم من احتياطيات النفط الكبيرة التي يتمتع بها جنوب السودان إلا أنه أحد أفقر البلدان في العالم.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
لون أزرق تتوسطه شمس ساطعة!
إلى أي بلد يركز هذا العلم؟ دولة بالاو، أم بيلاروس، أم كازاخستان؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
كازاخستان
يظهر نسر "السهوب" في العلم الكازاخستاني ناشراً أجنحته تعلوه شمس صفراء مشرقة وضعت على خلفية زرقاء تشير إلى السماء، مع الزخارف الكازاخية المميزة. تم تصميم العلم الوطني بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي في عام 1992. الطريف أن هذا العلم يشابه علم دولة "بالاو"، والذي يتكون من دائرة صفراء على خلفية من اللون الأزرق الفاتح، لكن الفرق هنا أن الدائرة الصفراء في علم بالاو تشير إلى قمر مكتمل وليس الشمس.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الأحمر و الأزرق، ومجموعة من النجوم
هل تذكركم هذه النجوم بأي شيء؟ إذا كانت الإجابة نعم، قد يكون لديك تلميحاً لتخمين البلد التي يمثلها هذا العلم. هل هي كوسوفو أم ساموا أم بوركينا فاسو؟
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
ساموا
هذا التصالب النجمي لا يظهر إلا في نصف الكرة الجنوبي من الأرض. وتقع جزيرة دولة ساموا شمال شرق نيوزيلندا التي كانت تحتلها في السابق، والتي تتميز بدورها بوجود النجوم على علمها. ساموا هي مسقط رأس ألبرت ويندت، المؤلف واستاذ الأدب الذي قاتل من أجل الاعتراف بثقافة منطقة المحيط الهادئ.
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
الأخضر والأبيض والأحمر مع نجمة صفراء
هل هذا علم بوركينا فاسو؟ ربما هي غانا، أم تراها سورينام؟ يحمل علم كل دولة من هؤلاء نجمة لكن هذا العلم يشير إلى دولة بعينها
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كم علماً يمكنك معرفة البلد الذي يرمز إليه؟
سورينام
نجمة ذهبية لمستقبل ذهبي. نعم هذا هو معنى النجمة. تقع سورينام في أمريكا الجنوبية، بين غويانا وغويانا الفرنسية والبرازيل. كانت فيما سبق مستعمرة هولندية ولذلك لاتزال اللغة الرسمية فيها الهولندية. استقلت سورينام في عام 1975. واليوم، يقدر عدد سكان سورينام بحوالي نصف مليون نسمة. والآن.. كم عدد الأعلام التي استطعت التعرف عليها بشكل صحيح؟