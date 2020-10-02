 كاراباخ.. أرمينيا مستعدة لمحادثات سلام وأذربيجان تدعوها لسحب قواتها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2020

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كاراباخ.. أرمينيا مستعدة لمحادثات سلام وأذربيجان تدعوها لسحب قواتها

قالت يريفان إنها على استعداد للعمل مع وسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لكن أذربيجان ردت أن على أرمينيا أولا سحب جنودها. يأتي ذلك في وقت دعا فيه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري للعنف.

جندي أرمني يطلق قذائف مدفعية خلال اشتباكات مع قوات أذربيجانية حول إقليم ناغورني كاراباخ الإنفصالي (29/9/2020)

بعد أيام من المعارك بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني كاراباخ، يريفان تعلن استعدادها للعمل مع وسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

أعلنت أرمينيا اليوم الجمعة (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) استعدادها للدخول في محادثات سلام عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بعدما سجلت البلاد مقتل أكثر من 50 جنديا آخرين في القتال مع الجارة أذربيجان المجاورة.

مختارات

إنها أسوا اشتباكات منذ العام 2016 في النزاع للسيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ، في وقت تبادلت فيه أرمينيا وأذربيجان الاتهامات. وفيما حذر خبراء من وقوع الأسوأ دعت الأمم المتحدة وكبريات العواصم العالمية الجانبين للتهدئة.

مع استمرار القتال في إقليم ناغورني كاراباخ تبادلت تركيا وفرنسا الاتهامات، في ظل مخاوف من تدويل النزاع، حيث قالت روسيا إن مقاتلين سوريين وليبيين يتم نشرهم في منطقة النزاع، داعية أنقرة للامتناع عن "صب الزيت على النار".

في دعم واضح لأذربيجان دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرمينيا لانسحاب فوري من "أراضي أذربيجان" التي قال إنها "تحتلها". وتصاعدت الاشتباكات العسكرية بين طرفي النزاع تزامنا مع تحرك الآلة الديبلوماسية الدولية لوقف القتال.

تواصلت المعارك بين القوات الأرمنية والأذربيجانية حول إقليم ناغورني كاراباخ. ويزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما البعض، في وقت أعلنت أرمينيا استدعاء سفيرها من إسرائيل بسبب "أسلحة إسرائيلية" لأذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان: "نحن مستعدون للانخراط مع الدول التي تشارك في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإعادة إرساء نظام لوقف إطلاق النار استنادا إلى اتفاقيات 1994 - 1995".

والقتال الذي اندلع في وقت سابق الأسبوع الجاري، امتدادا للأعمال العدائية التي ترجع لعقود بشأن منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها، والتي يحتلها الانفصاليون الأرمن المسيحيون، ولكن الأمم المتحدة تعتبرها جزءا من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية إنها سترحب بمثل هذه المحادثات من أجل السلام، ولكنها لفتت إلى أن (أرمينيا) ستواصل ردها القوي الحاسم على اعتداء (أذربيجان) على ناغورني كاراباخ". وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمن برس" اليوم الجمعة أن 54 جنديا إضافيا قتلوا أثناء القتال، ليرتفع بذلك إجمالي القتلى بين القوات الأرمينية إلى أكثر من 150.

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معارك ناغورني كاراباخ تحتدم وسط دعوات دولية للتهدئة

من جهتها، شددت أذربيجان الجمعة أنه على أرمينيا سحب قواتها من ناغورني كاراباخ لإنهاء أيام من المعارك الدامية بعدما حضّت كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار. وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني الذي يتولى ملف الشؤون الخارجية حكمت حاجييف للصحافيين "إذا كانت أرمينيا ترغب في أن ينتهي التصعيد... فعليها إنهاء احتلالها" لناغورني كراباخ.

في غضون ذلك، دعا رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إلى وقف فوري للعنف الذي اندلع مؤخرًا بين أذربيجان وأرمينيا بشأن منطقة ناغورني- كاراباخ المتنازع عليها.

وجاء في بيان صدر من بروكسل عن المجلس الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي أن "الخسائر في الأرواح والضحايا بين السكان المدنيين أمر غير مقبول". وأضاف البيان أنه لا يمكن القبول بأن يكون هناك حل عسكري ويجب على أذربيجان وأرمينيا الدخول في مفاوضات جوهرية دون شروط مسبقة.

وسيبحث منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في السبل المحتملة لتقديم الدعم الأوروبي. وأصدرت فرنسا والولايات المتحدة وروسيا بيانا مشتركا أمس الخميس يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار ويدينون تصعيد العنف.

ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 35:11

مسائية DW: التصعيد العسكري بين أرمينيا وأذربيجان.. ما مآلاته؟

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