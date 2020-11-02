 كاتب أمريكي: الثالث من نوفمبر لن يحسم الانتخابات الأمريكية! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2020

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كاتب أمريكي: الثالث من نوفمبر لن يحسم الانتخابات الأمريكية!

توقع الكاتب الأمريكي دوف زاكهايم أن تشهد الولايات المتحدة حالة من الجمود السياسي لفترة غير قصيرة، سواء فاز الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات أم خسر.

أرشيف: مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن (24 سبتمبر/ أيلول 2019)

أرشيف: مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن (24 سبتمبر/ أيلول 2019)

قال لكاتب دوف زاكهايم، نائب رئيس مركز ناشونال إنتريست الأمريكي، إن الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر ربما يكون يوم الانتخابات، إلا أن الجميع يتفق تقريبا على أنه لن يكون يوما حاسما. وأوضح زاكهايم في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" أن بطاقات الاقتراع التي يتم إرسالها بالبريد في ذلك اليوم يمكن أن تستمر عملية فرزها حتى يوم الجمعة السادس من تشرين الثاني / نوفمبر، وقال إنه هنا ستبدأ ما أسماه "الحماقات الانتخابية". وأشار إلى أنه إذا خسر دونالد ترامب الانتخابات، بحصول منافسه جو بايدن على 375 صوتا على الأقل في المجمع الانتخابي، فإن مستشاريه ربما يقنعونه بمغادرة واشنطن وأن يظل صامدا استعدادا لمعركة أخرى، ربما عن طريق إنشاء محطة تلفزيونية خاصة به، أو ربما من خلال الاستمرار في مخاطبة عقل الجمهور عن طريق إطلاق التغريدات. من ناحية أخرى، فإنه قد يختار الطعن حتى في نتيجة غير متناسبة في المحاكم.

ويقول الكاتب إنه يجب على ترامب أن يشعر بالخوف من إمكانية أن تسعى المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، بتوجيه اتهام إليه وملاحقته قضائيا والسعي لسجنه بناء على اتهامات متنوعة تتعلق بالاحتيال. وأشارت جيمس في أكثر من مرة أنها مستعدة للقيام بذلك بمجرد ترك ترامب منصبه. ولم تكن جيمس الوحيدة التي تعتزم ملاحقة ترامب، حيث يسعى ممثل الادعاء لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، نجل وزير الخارجية الراحل في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وهو ديمقراطي مثل أبيه وكذلك جيمس، للحصول على سجلات ترامب الضريبية. ويحقق فانس في مدفوعات ترامب المزعومة لامرأتين، إحداهما ممثلة إباحية والأخرى عارضة أزياء، مقابل إسكاتهما أثناء حملة انتخابات الرئاسة لعام 2016، بخصوص علاقات مزعومة خارج نطاق الزواج.

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ومن غير المفاجئ أن ينفي ترامبتلك الاتهامات. لكنه بمجرد تركه منصبه سيكون من الصعب عليه عرقلة مضي التحقيق قدما. وبناء على ذلك، ربما يختار ترامب عدم الإذعان لأي نتيجة ما لم تصل إلى المحكمة العليا، حيث يعول على دعم الأشخاص الثلاثة الذين قام بتعيينهم. أما مسألة إصدارهم حكم لصالحه فهو شأن آخر رغم ذلك. وستعتمد القضية بالطبع على التفاصيل، وكيفية تقديم المحامين أدلتهم. ومن المؤكد أن يحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، ولكن تركيبة مجلس الشيوخ لن تتحدد يوم الانتخابات، بسبب تأخر فرز الأصوات. ومع ذلك، فبمجرد أن يتم فرزها، يمكن لمجلس الشيوخ أن ينتقل إلى الديمقراطيين. ومن غير المرجح أن تعود سوزان كولينز من ولاية مين، وكوري جاردنر من كولورادو، ومارثا ماكسالي من ولاية أريزونا إلى مجلس الشيوخ. وهذا يعني أنه في حالة بقاء ترامب في منصبه، فإن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوتين إضافيين للسيطرة على مجلس الشيوخ، أحدهما لتعويض خسارة دوج جونز المحتملة في ألاباما، والثاني لتجنب مجلس مقسم بالتساوي يتيح لمايك بنس فرصة التمتع بالصوت الحاسم.

ويجد كل من جوني إرنست من ولاية أيوا، وديفيد بوردو، وكيلي لوفلر، وكلاهما من جورجيا، وتوم تيليس من نورث كارولينا، أنفسهم جميعا يتنافسون في سباقات صعبة للغاية. ويجب أن يخسر اثنان منهم حتى يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ حتى لو أعيد انتخاب ترامب. أما إذا فاز ترامب واكتسح الديمقراطيون الكونغرس، فبإمكان الأمريكيين أن يتوقعوا أزمة في واشنطن للعامين المقبلين على الأقل. فسيقوم ترامب كعادته بتوقيع الأوامر التنفيذية.

  • Donald Trump mit Familie (picture-alliance/dpa)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    أسرة ترامب - الامبراطورية

    ترامب برفقة زوجته ميلانيا كناوس، وابنتيه ايفانكا وتيفاني، وابنيه إريك ودونالد جونيور وحفيديه كاي ودونالد، وهي العائلة التي كان لها دور كبير في الحملات الانتخابية التي قادها ترامب للوصول إلى البيت الأبيض.

  • USA Donald Trump 1984 (picture-alliance/AP Images/M. Lederhandler)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب عام 1984

    في هذا العام بدأ يظهر ترامب كواحد من المستثمرين. إذ قام بافتتاح كازينو أتلانتيك سيتي، وهو أحد استثمارات عديدة أطلقها ترامب بعد أن ورث الملايين من والده، حيث استطاع أن يؤسس لامبراطورية من الفنادق والكازينوهات.

  • USA Frederick Trump - Vater von Donald Trump (imago/ZUMA Press)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الأب - فريدريك جونيور

    دونالد ترامب هو الرابع من بين الأبناء الخمسة لفريدريك جونيور ترامب، وله أخوان هما فريد جونيور، وروبرت وأختان هما ماريان وأليزابيث. وقد ورث ترامب مع إخوته نحو 400 مليون دولار أمريكي بعد وفاة والدهم عام 1999.

  • USA Trump Tower in New York City (Getty Images/D. Angerer)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    علامة تجارية باسمه

    استثمر ترامب بقوة في العديد من المجالات رغم الإخفاقات التي مني بها قبل أن يحقق النجاح. هنا في الصورة برج ترامب في مدينة نيويورك والذي يظهر ثراء هذا الرجل. فالتقديرات تشير إلى أن ثروته بلغت عشرة مليارات دولار، لكن الخبراء يرون أن الأرقام التي يمكن تأكيدها الآن تتمثل في ثلث هذا المبلغ.

  • USA - The Wharton School, Ex-Universität von Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/B.J. Harpaz)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    "كي تكون جيدا جدا، عليك أن تكون ذكيا"

    هكذا يصف ترامب نفسه. يُذكر أنه درس في جامعة وارتون للنخبة في فيلادلفيا، وقد نال درجة البكالوريوس منها عام 1968.

  • USA Donald Trump - New York Military Academy in Cornwall-on-Hudson (picture-alliance/AP Photo/)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الكابتن ترامب

    في سن الـ 13، قام والده بإرساله إلى مدرسة عسكرية داخلية وذلك لتعلم الانضباط حيث قُلِّد وسام الكابتن. يقول ترامب إنه تمتع كثيراً بتلك المرحلة التعليمية.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    إيفانا.. بداية القصة

    زوجة ترامب الأولى هي التشيكية إيفانا تزيلينيكوفا، وهي رياضية وعارضة أزياء، أنجب منها ترامب ثلاثة أطفال.

  • Donald Trump mit damaliger Ehefrau Marla und Tochter Tiffany (picture alliance/AP Photo/J. Minchillo)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب في رحلة العمر الثانية

    بعد طلاقة بإيفانا، تزوج ترامب مرة ثانية مارلا التي تصغره بـ17 عاما، وأنجب منها طفلة سُميت تيفاني.

  • USA 2007 Donald Trump & Fun Girls (picture-alliance/dpa/K. Lemm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    الجميلات ثم الجميلات

    ترامب لا يتباهي فقط بالظهور في الأماكن العامة مع زوجته، ولكن مع الجميلات وعارضات الأزياء. فقد أصبح المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون.

  • USA Wahlkampf Republikaner Donald Trump - Buch The Art of the Deal (Getty Images/AFP/M. Schwalm)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب: فن عقد الصفقات

    كيفية تجني الملايين؟ "ترامب: فن عقد الصفقات”، هي بعض عناوين الكتب التي كتبها ترامب والتي شرح فيها حياته المهنية والتجربة التي اكتسبها في مجال الأعمال. وقد حققت هذه الكتب مبيعات قياسية.

  • USA Donald Trump Wrestling 2007 (Getty Images/B. Pugliano)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    حينما تخلو الحَلبة لترامب

    يحب ترامب الأضواء. إذ إنه يستمتع حينما تسلط الكاميرات عدساتها نحوه، فهو يقوم باستضافة وإنتاج برنامج “ذي أبرينتيس” لتلفزيون الواقع والذي تبثه قناة "إن بي سي"، وهو البرنامج الذي يكرر فيه مقولته الشهيرة "أنت مطرود".

  • Donald Trump (picture-alliance/dpa/J. Lane)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    ترامب والسياسة

    لم يكن ترامب مولعاً بالسياسة، لكنه أعلن في الـ 16 يونيو/ حزيران 2015 ترشحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري في انتخابات 2016. وقال يومها: "رشحت نفسي رسميا لمنصب رئيس الولايات المتحدة، وسنجعل هذا البلد عظيما مرة أخرى". مؤكدا أن ثروته ستجعل منه رئيسا فعالا.

  • USA Präsidentschaftswahl Donald Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب – هكذا بدأ وهكذا أصبح رئيسا لأمريكا!

    وكل شيء ممكن!!

    كثيرون لا يصدقون ما جرى حتى الآن، لكن الملياردير الأمريكي الشعبوي دونالد ترامب الذي لا يملك أي خبرة سياسية فاز الأربعاء 09 / 11 / 2016 في الانتخابات الرئاسية، في زلزال سياسي غير مسبوق أغرق الولايات المتحدة والعالم في مرحلة غموض قصوى. ي.ب / ع.م


وستعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ أن بيرني ساندرز سيترأس لجنة الموازنة، وبجانب الديمقراطيين اليساريين في مجلس النواب، وخاصة أعضاء كتلة خفض ميزانية الدفاع، سيدفع من أجل جدول أعمال اجتماعي جذري بينما يدعو إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الدفاعي. وبلا شك سيستخدم ترامب الفيتو ضد أي تشريع جذري ولن يكون للديمقراطيين أصوات كافية لتجاوزه. ومن ناحية أخرى، سيكون الديمقراطيون في وضع أفضل كثيرا لعرقلة تعييناته القضائية وغير ذلك من التدابير التي ربما يؤيدها بمجرد سيطرتهم على الكونجرس بمجلسيه. ويختم الكاتب تقريره بالقول: "إن الجمود في هذه الحالة أفضل من الفوضى التي أصبحت سمة مميزة لسياسة واشنطن منذ 20 (كانون ثان) يناير 2017".

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ)

 

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