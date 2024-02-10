ليفركوزن يسقط بايرن ميونيخ بالثلاثة ويخطو بثقة نحو اللقب

رغم أن الوقت مازال مبكرا إلا أن ليفركوزن قدم نفسه مرشحا قويا للفوز بالدوري الألماني لأول مرة بتاريخه، بعد نجاحه في الفوز بنتيجة كبيرة على سيد المسابقة بايرن ميونيخ الذي جاء أداؤه ضعيفا ليتسع الفارق بينهما لخمس نقاط.

خطا باير ليفركوزن خطوة هامة نحو إحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على خصمه المباشر بايرن ميونيخ بطل المواسم الـ11 الماضية 3-0 ضمن المرحلة الحادية والعشرين مساء السبت (10 فبراير/ شباط 2024) على ملعب "باي أرينا" في مدينة ليفركوزن.

وتقدم أصحاب الأرض، في الدقيقة 16 عبر يوسيب ستانيسيتش المعار من بايرن. ولم يسدد الفريق البافاري سوى مرة واحدة فقط على المرمى خلال 90 دقيقة.

وأضاف اللاعب الدولي الإسباني أليخاندرو غريمالدو الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق أخرى على بداية الشوط الثاني قبل أن يحسم الهولندي جيريمي فريمبونغ الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمدد أصحاب الأرض مسيرتهم الخالية من الهزائم إلى 31 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم (31 مباراة - 27 انتصارا و4 تعادلات).

نتيجة المباراة واضحة على وجوه لاعبي بايرن وعلى رأسهم هاري كين وتوماس مولر ويوزوا كيميش صورة من: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي سدد مرتين في إطار المرمى، 55 نقطة بينما يحتل بايرن، الذي يسعى لإحراز لقب الدوري للمرة 12 على التوالي، المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

ومع أنّ البطولة لا تزال طويلة، إلا أنّ فارق المستوى ظهر جليًا لمصلحة فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو ما يرجح كفته لإحراز اللقب. وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في أليانز أرينا انتهى بالتعادل 2-2.

قدم بايرن ميونيخ أداء ضعيفا في مواجهة ليفركوزن، ففارق المستوى ظهر جليًا لمصلحة فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو ما يرجح كفته لإحراز اللقب. صورة من: Hirnschal/osnapix/IMAGO

بقية نتائج مباريات المرحلة 21 بالبوندسليغا

وقد أقيم في إطار المرحلة الحادية والعشرين بالدوري الألماني اليوم السبت أيضا عدد آخر من المباريات، فقد أسدى أوغسبورغ هدية لبوروسيا دورتموند وجرّ لايبزيغ إلى التعادل الإيجابي 2-2 في ظل الصراع المستمر على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبتعادلهما، استفاد دورتموند الفائز الجمعة على ضيفه فرايبورغ 3-0، ليعزّز موقعه في المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الخامس. من جهته، يحتل اوغسبورغ المركز الثاني عشر بـ 23 نقطة. ويقدم لايبزيغ بداية سنة سيئة للغاية حيث فاز في مباراة واحدة من أصل آخر خمس.

وسجّل المصري عمر مرموش هدفا لأينتراخت فرانكفورت (14)، لكنّ فريقه خسر تقدمه ليتعادل أمام ضيفه بوخوم 1-1، بعد هدف للضيوف عن طريق موريتس بروتشينسكي (17). وخسر فرانكفورت فرصة الاقتراب من لايبزيغ الخامس وبقي سادسا برصيد 32 نقطة، أما بوخوم فيحتل المركز الرابع عشر بـ 22 نقطة.

المصري عمر مرموش يواصل تألقه مع فريقه فرانكفورت. (صورة من الأرشيف) صورة من: Gerhard Schultheiß/Jan Huebner/IMAGO

وعاد هايدنهايم بفوز ثمين بعد أربعة تعادلات، على حساب مضيفه فيردر بريمن 2-1. وسجّل هدفي الفائز كل من الأمريكي لينارد مالوني (12) ويان-نيكلاس موديست (18) قبل أن يقلص النمساوي رومانو شميد الفارق لبريمن (19). وتقدم هايدنهايم إلى المركز الثامن بـ 27 نقطة بفارق نقطة عن فيردر بريمن العاشر.

وانتهت مباراة بوروسيا مونشنلادباخ وضيفه دارمشتات من دون أهداف.

وشهدت مباراة أونيون برلين وضيفه فولفسبورغ احتجاجات من قبل بعض المشجعين ضد رابطة الدوري الالماني أدّت إلى إيقاف المباراة لحوالي نصف ساعة. وخرج أونيون برلين فائزا من المباراة بهدف وحيد سجله الهولندي دانيليو دويكي (45+25). وعزّز فريق العاصمة الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي، موقعه خارج منطقة الهبوط برصيد 21 نقطة في المركز الخامس عشر، أما فولفسبورغ فتجمّد رصيده عند 23 نقطة في المركز 12.

وتختم هذه المرحلة غدا الأحد بلقاء شتوتغارت مع ضيفه ماينز، ومواجهة هوفنهايم مع ضيفه كولن.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)