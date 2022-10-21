 قصة ميدان سباق الخيل - مرآة الواقع في بيروت الحزينة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

قصة ميدان سباق الخيل - مرآة الواقع في بيروت الحزينة

في منطقة حرش بيروت بجوار شارع بدارو الحيوي، يقع ميدان سباق الخيل الذي يشهد بشكل أو بآخر على تاريخ مدينة ألفت تغير الحقبات السياسية، وكان نقطة تلاقي شطري العاصمة الشرقي والغربي خلال مرحلة الحرب الأهلية.

جانب من ميدان سباق الخيل في بيروت

جانب من ميدان سباق الخيل في بيروت

هذا الميدان الّذي لم تنهه الحرب اللبنانية، لم يسلم راهناً من تبعات الأزمة الإقتصادية والنقدية التي يعيشها لبنان منذ نهاية عام 2019. فمن يزور الميدان يلحظ تهالك المباني واهتراء الأثاث وقدم المعدات المستخدمة في المكان، ناهيك عن السجلات الورقية لمالكي الخيول المؤسسين للميدان.

لكن هذا المشهد، لا يلغي جمالية المكان ورونقه. ففي ظل طغيان البلوكات الأسمنتية، يعتبر الميدان المساحة الخضراء والمتنفس الطبيعي لأهالي بيروت، حيث يعيش الزائر أجواء هادئة وصحية وكأنه في محمية طبيعية.

مشهدية تشبه كهولة بيروت

جمالية المكان لا تنفي عنه صفة الكهولة، فميدان "بيروت العز" كما يصفه رواده القدامى، أصبح شبيهاً بصرح يعتاش على أمجاد الماضي. إذ يظهر جلياً العدد الخجول للخيول في سباق الأحد، ناهيك عن المراهنين الذين لم يعودوا يدركون أهمية لا بل تراثية المكان، مغلّبين جانب المراهنة وحسابات الربح والخسارة على أي شيء آخر.

واقع الميدان يشرحه مارون شمعون الذي يملك خيلاً منذ عام 1960، فيقول: "واقع السباق في الماضي كان شبيهاً بحالة لبنان المزدهرة، فكانت حفلات الخيل تقام على يومين ( سبت وأحد)، على أن تتضمن الحفلة الواحدة قرابة التسعة أشواط".

كثرة عدد الأشواط هذا بحسب شمعون، هو مؤشر على ارتفاع أعداد الخيول في حينها بعكس الحالة الراهنة التي قل فيها عدد الخيول نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، فمصاريف الخيل أصبحت تفوق مدخوله بأضعاف.

المدرج الرئيسي في ميدان سباق الخيل في بيروت

المدرج الرئيسي في ميدان سباق الخيل على الطراز المعماري العثماني

انحسار عدد الخيول في الشوط الواحد إلى خمسة خيول، بعدما فاق عددها في الماضي 15 خيلا، دلالة إضافية على كآبة الواقع الذي يحزن قلب الفارس "عصام"، الذي يعمل في ميدان سبق الخيل منذ العام 2004. يقول عصام إن كل شيء تغيّر بما في ذلك "عشق المالكين لخيلهم"، مضيفا أنه في السابق كانت المدرجات تعج بالمرتادين الذين كان صراخهم يصدح في المناطق المحيطة بالميدان من شدة حماسهم للسباقات، أما اليوم فيعدون على أصابع اليد.

خطر "الانهيار"

يؤكد رئيس جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي، نبيل دوفريج، "أن الميدان يواجه خطر الإقفال"، فأموال الهبة الفرنسية  التي مكنت الجمعية من استمرار تشغيل الميدان منذ سنتين شارفت على الانتهاء. وبحسب دوفريج ازداد الوضع تأزماً بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية التي سلبت اهتمام الدول المانحة بعيداً عن تربية الخيول في لبنان.

وأكثر من ذلك، يتخوف دوفريج من صعوبة استمرارية هذه المؤسسة العريقة (الميدان) في حال استمر الوضع على حاله في ظل ارتفاع كلفة العناية بالخيل، مما سيؤدي إلى انخفاض عددها وهذا أمر سلبي، "إذ إنه مرتبط بتراثنا من جهة وهو مورد أساسي يعتاش منه المربون والمزارعون"، على حد تعبير دوفريج.

تكاليف إضافية، تحدث عنها دوفريج، لا تقتصر على إطعام الخيول والاهتمام بها، فخيول لبنان مزودة برقاقات إلكترونية تحدد نسلها وهويتها وفئة دمها وذلك لتحسين نسل الخيول وضمان أصالة كل جواد يشارك في السباقات.

ولا يخفي دوفريج أن ما قد يمنع الإقفال النهائي للميدان، هو تمويل جديد أو هبة جديدة أو تبقي أبواب هذا المكان التاريخي مفتوحة، وإلا فإن الإقفال سيكون حتمياً.

جانب من حلبة السباق ـ بيروت

جانب من حلبة السباق ـ بيروت

تاريخ الميدان من تاريخ لبنان

يسرد دوفريج تاريخ قصة سباق الخيل، التي بدأت في عام 1916، عندما أراد والي بيروت عزمي بيك أن ينشئ كازينو وميداناً لسباق الخيل في حرش بيروت، وقد أوكلت الأعمال حينها الى شركة بارك بيروت بعقد مدته 50 سنة (حتى 1966). وجد رئيس الشركة آنذاك، ألفريد سرسق أن الكازينو مربح أكثر من السباق فبدأ بناءه أولاً ومعه بنى المدرجات من الحجر ذاته المستخدم في بناء الكازينو أو ما بات يسمى لاحقا "قصر الصنوبر" (مقر السفير الفرنسي اليوم).

مختارات

ومع سقوط الامبراطورية العثمانية ووصول الحلفاء الى بيروت تم إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920 من على درج قصر الصنوبر  الذي اتخذه الجنرال غورو مقراً للمفوض السامي.

وفي ذلك الوقت، كان الميدان ملتقى اللبنانيين بكل طوائفهم وانتماءاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، كما كان معلماً أساسياً يقصده الملوك ورؤساء الدول وكبار الشخصيات أثناء زياراتهم للبنان.

وفي عام 1966 انتهى العقد، وانتقلت إدارة الميدان لبلدية بيروت. وبحسب رئيس جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي، نبيل دوفريج، لم تكن التجربة ناجحة وقتها، ما حدا بالبلدية للاتصال بمربيي الخيول المعروفين مثل هنري فرعون وموسى دوفريج لطلب المساعدة. فتم إنشاء جمعية ذات منفعة عامة لا تتوخى الربح لإدارة المؤسسة وولدت جمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي في لبنان وهي لا تزال مستمرة حتى اليوم في إدارة المكان.

 

الحرب والميدان.. قصة حياة

لقد ألقت الحرب الأهلية بتبعاتها الثقيلة على ميدان سباق الخيل. ويوم انطلقت شرارتها في 13 نيسان/أبريل 1975 في عين الرمانة، كانت السباقات قائمة في الميدان القريب من مكان الحادثة، ولكنها توقفت، وكان الميدان يعيد فتح أبوابه بشكل متقطع خلال فترات الهدوء.

ومع تولي الرئيس الياس سركيس سدة رئاسة الجمهورية، عام 1976، لعب دوراً أساسياً في إعادة فتح ميدان سباق الخيل الذي كان حينها المكان الوحيد لالتقاء أبناء العاصمة بيروت بعد أن هدمت الحرب أسواقها.

ومع تفاقم جولات القتال بين الفرقاء المتواجهين كان القاسم المشترك الوحيد بينهم هو ميدان الخيل.  وبمعنى آخر فإن البذات العسكرية للمتخاصمين كانت تُخلع خارج ميدان الخيل، الذي أبى تفريق أبناء بيروت خلال الحرب الأهلية الدامية.

ومع الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، تبدل وجه الميدان مع إحكام الجيش الإسرائيلي حصاره على منطقة بيروت الغربية مانعاً أياً كان من دخول الميدان، حينها كان حوالي 350 من الخيول في الحظائر معرضة للموت جوعاً أو عطشاً.

ميدان بيروت المتهالك

ميدان بيروت المتهالك

في ذلك الوقت، يروي دو فريج وقائع لقائه مع الرئيس سركيس بهدف إنقاذ الخيول: "أخبرته بالأمر فسارع بالاتصال بالمبعوث الأميركي فيليب حبيب وطلب منه التفاوض مع الإسرائيليين للسماح بإخراج الخيول لا سيما بعد أن مات منها 11 حصاناً، نتيجة القصف.

سمحت وساطة حبيب حينها بإخراج 350 جواداً وإنقاذ حياتها، لكن مدرجات سباق الخيل الشهيرة ومباني الإدارة دُمرت حينها، لتنتهي بذلك الحقبة الذهبية من تاريخ ميدان سباق الخيل الذي دخل بعدها في مرحلة جديدة.

الميدان انعكاس لصورة بيروت اليوم

ميدان سيق الخيل الذي شهد منذ عام 1990 حتى منتصف الألفية على مرحلة نهضة نتيجة عدّة عوامل، أهمها ما قام به الرئيس الراحل رينيه معوض من إعفاءات ضريبية للميدان، ناهيك عن استقرار اقتصادي نعِم به لبنان حتى عام 2005، تاريخ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.  حاله اليوم كحال بلاد تعتاش على التنفس الاصطناعي. فميدان بيروت الآن ليس سوى انعكاس لمدينة تحاول نفض غبار الانهيار عنها.

بيروت محمد شريتح

  • Libanon Beirut Protest Ausschreitungen Inflation Wirtschaftskrise

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    شرارة الاحتجاجات

    إعلان الحكومة اللبنانية أواخر عام 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب، فجّرغضب لبنانيين لمسوا قبل أسابيع مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، أبرز ملامحها كان انهيار سعر الليرة وأزمة الخبز فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار ورغبتهم في إسقاط النظام. من هنا انطلقت شرارة الإحتجاجات مع توالي الأزمات على اللبنانيين، أسوؤها انفجار مرفأ بيروت.

  • Libanon Saad Hariri

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    استقالة حكومة الحريري

    على الرغم من تراجع حكومة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، استمرت الاحتجاجات الشعبية. وخلال أيام بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد مطالبين برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة. على وقع غضب الشارع، استقالت حكومة سعد الحريري في 2019.

  • Libanon Jahrestag der anti-Regierungsproteste in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة كورونا

    في فبراير/ شباط 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه البلاد. وفي طل غياب الخطط الحكومية للتعامل مع الفيروس وتوالي الأزمات الاقتصادية والسياسية بدأ الوضع الوبائي للبلاد يتخذ منحنى أكثر سوءاً مع تفشي المتحور دلتا.

  • Libanon Gruppenbild Präsident und neues Kabinett

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    فشل حكومة دياب

    في السابع من مارس/ آذار 2020 أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب عن خطة إنعاش اقتصادي في لبنان وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. بعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد عدة جلسات جراء خلافات بين الفرقاء اللبنانيين أنفسهم.

  • Beirut - Explosion im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    انفجار مرفأ بيروت

    في الرابع من أغسطس / آب 2020، دوى انفجار ضخم في بيروت دمر أحياء فيها وقتل أكثر من مئتي شخص. بعد ساعات قليلة على وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت منذ عام 2014. ألحق الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دماراً ضخماً في المرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

  • Libanon nach Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الانفجار يفاقم مآسي لبنان!

    شكل الانفجار صدمة غير مسبوقة لللبنانيين، الذين أنهكتهم الأزمات المتتالية. بدأ سكان بيروت في اليوم التالي يبحثون عن المفقودين ويتفقدون منازلهم وأبنيتهم المتضررة، فيما انهمك عمال الإغاثة بالبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض. ووصف محافظ بيروت مروان عبود وقتها الوقع بأنه "كارثي". وأعلنت حالة الطوارئ وبدأت المساعدة الدولية تتدفق إلى البلاد.

  • Libanon | Emmanuel Macron umarmt eine betroffene der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    ماكرون يمدّ يد الإنقاذ

    في السادس من أغسطس/ آب زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت حيث تفقد المرفأ والأحياء المتضررة وسط حشد من اللبنانيين الغاضبين على طبقة سياسية متهمة بالفساد وسوء الإدارة. في ختام زيارته، دعا إلى "تغيير" في النظام. ثم رعى مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة نحو 300 مليون دولار، على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.

  • Libanon | Explosion in Beirut | Proteste gegen Regierung

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    استقالة حكومة دياب

    في الثامن من أغسطس/ آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية مأساة انفجار مرفأ بيروت. وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي. وأعلن عدة وزراء تباعاً استقالتهم، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس استقالة حكومته.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة تليها أخرى!

    على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 70 في المئة خلال عامين. كما تشهد البلاد منذ أسابيع أزمة وقود وشحاً في الدواء وتقنيناً شديداً في الكهرباء يصل الى 22 ساعة. 

  • Libanon Präsidentenpalast | Michel Aoun, Präsident & Nadschib Miqati, ehemaliger Ministerpräsident

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    إجهاض تشكيل حكومة جديدة

    بعد تسعة اشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة وتم تكليف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة. عادة ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية. لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمراً ملحاً.

  • Libanon Sidon Wirtschaftskrise Schild Geschäft

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الدعم مقابل الاستقرار السياسي

    منذ عام كامل، لم يعلن القضاء اللبناني عن تحقيق أي تقدّم في التحقيق بشأن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت من دون أي إجراءات وقاية. كما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، فيما يشترط المجتمع الدولي تسريع تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

  • Libanon Mahnwache für Opfer der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    لبنان في ذكرى أسوأ أزماته

    في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تسعى باريس من خلال هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل شعب لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية والأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، كما صنفها البنك الدولي. فهل تندمل جراح لبنان قريباً؟ إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


مواضيع ذات صلة

30.01.2019, Libanon, Mardsch: Syrische Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene. Im Libanon leben rund 1,5 Millionen Syrer; die libanesische Regierung hat die Weltmächte aufgefordert, sich stärker um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu bemühen. Foto: Marwan Naamani/dpa | Verwendung weltweit

أزمة بعد أخرى في لبنان ـ تفشي الكوليرا سيما بين اللاجئين السوريين 21.10.2022

أكد وزير الصحة اللبناني أن بلاده في انتظار جرعة أولية من اللقاح المضاد للكوليرا، يأتي ذلك بعد تصاعد أعداد الإصابات بالمرض بين المواطنين وفي مخيمات اللاجئين السوريين، التي تعد "بيئة مثالية معرضة للخطر" حسب منظمة الصحة.

Krankenwagen warten an der syrisch-libanesischen Grenze bei Arida im Nordlibanon auf die Ankunft der libanesischen und palästinensischen Leichen, die ertrunken sind, als ein Boot mit illegalen Einwanderern vor der syrischen Küste sank. Mehr als 80 libanesische, syrische und palästinensische Leichen wurden von den syrischen Behörden geborgen. +++ dpa-Bildfunk +++

لبنان- الفقر في "مدينة المليارديرات" يدفع للهجرة المُهلكة 25.09.2022

تُعرف طرابلس بأنها "مدينة المليارديرات"، فمنها ينحدر أغنى السياسيين في لبنان وفي طليعتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بيد أنّ لهذه المدينة وجها آخر، فقد أصبحت مؤخراً منطلقاً لرحلات بحرية محفوفة بالمخاطر للهروب من الفقر.

7.10.2022**** A sign written in Hebrew, English and Arabic designating a military area, stands overlooking the Mediterranean Sea in Israel's Rosh Hanikra, at the border between Lebanon and Israel, on October 7, 2022. - Israel said on October 6 that it will reject Lebanon's amendments to a US-drafted proposal on resolving a long-running maritime border dispute over gas-rich waters off the countries' Mediterranean coasts. Lebanon and Israel have no diplomatic relations and their land border is patrolled by the United Nations. The two sides are technically still at war. (Photo by JALAA MAREY / AFP) (Photo by JALAA MAREY/AFP via Getty Images)

بعد ترسيم حدوده مع إسرائيل.. هل يصبح لبنان "دولة نفطية"؟ 30.10.2022

بعد إنجاز الترسيم رسميا بين لبنان وإسرائيل، هل أصبحت عائدات الغاز الخاصة بلبنان قريبة، سؤال طرحته DW على خبراء ومسؤولين في لبنان، وكانت آراؤهم متباينة. فهل بات لبنان قاب قوسين من أن يصبح بلدا مصدرا للطاقة؟