قتل سليماني .. مجازفة محسوبة من ترامب؟

يتساءل كثيرون عن مغزى قرار الرئيس الأميركي ترامب قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الأمر الذي لم يختره الرؤساء الأميركيون السابقون، بل قرروا تجنب القضاء على الشخصية الرئيسية للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط الذي كان يعرقل السياسة الأميركية في المنطقة.

فأسلاف ترامب كانوا يخشون من أن يتسبب اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري والمكلف بالتخطيط وتنفيذ العمليات الخارجية لإيران، بحرب جديدة في المنطقة في وقت أنّ القوات الأميركية موجودة على الأرض في كل من أفغانستان والعراق.

لكن بعد مناوشات دامت ثلاث سنوات مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة والتي بلغت ذروتها هذا الأسبوع مع هجوم على السفارة الأميركية في بغداد، وكتابة جملة (قائدي سليماني) على جدار السفارة الأميركية في بغداد، اختار ترامب المجازفة.

رئيس أركان الجيش الأميركي مارك ميلي قال أمس الجمعة (الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020) إن لم يتمّ استهداف سليماني "كنا سنُتهم بالإهمال". وأضاف ميلي "كانت في حوزة الولايات المتحدة معلومات مؤكدة مفادها أن سليماني كان يخطط لأعمال عنف أكبر بكثير". وأوضح "خطر عدم التحرك كان أكبر من خطر التحرك". ولم يكشف اي تفصيل عن الهجمات التي كان يخطط لها سليماني، لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع أعلن أنه تمّ تسريع العملية من باب الصدفة. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه إن سليماني "وصل إلى المطار وسنحت لنا الفرصة". وتابع "استغلينا الفرصة استنادا إلى أوامر الرئيس".

جورج دبليو بوش وباراك أوباما، تساءلا عن جدوى اغتيال سليماني.

مجازفة محسوبة العواقب؟

وحذر عدد من النواب والخبراء الأميركيين من أن ما حصل ساهم في تصعيد التوتر مع إيران وقد يدفع بالبلدين إلى حرب مفتوحة. واعتبر الباحث ماكس بوت من مجلس العلاقات الخارجية في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن قتل سليماني كان قرارا خطيرا. وأوضح أن "العملية جعلت منه أكبر قائد عسكري أجنبي تقتله الولايات المتحدة منذ إسقاط الطائرة التي كانت تقل الأميرال إيسوروكو ياماموتو في 1943"، في إشارة إلى الياباني الذي خطّط لهجوم بيرل هاربور في كانون الأول/ديسمبر 1941.

وذكرت النائبة الديموقراطية إليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة في مكتب التحقيقات الفدرالي (سي آي ايه) وخبيرة في الفصائل الشيعية عملت في البنتاغون خلال إدارتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما، أن هذين الرئيسيين تساءلا عن جدوى اغتيال سليماني.

وغردت على موقع "تويتر"، "سؤال واحد منع رئيسين أميركيين أحدهما ديموقراطي والآخر جمهوري من تصفية سليماني"، وهو "هل تستحق غارة جوية عمليات الرد عليها واحتمال زجنا في نزاع؟".

وقالت "خلصت الإدارتان اللتان عملت لحسابهما بأن الغاية لا تبرر الوسيلة. لكن إدارة ترامب قامت بحسابات أخرى".

وأكد نيد برايس الذي كان مستشارا أيضا لأوباما لفرانس برس أن "إدارة أوباما لم تقلل يوما من أهمية دور" سليماني وخصوصا نفوذه الذي يمتد أبعد من الشرق الأوسط. وتابع "نفوذه يمتد أيضا إلى الغرب"، موضحا أن فيلق القدس قادر على التحرك في أوروبا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة حيث اتُهم في 2011 بمحاولة اغتيال السفير السعودي.

واتخذ ترامب موقفا مغايرا لسلفه من خلال الانسحاب في 2018 من الاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي الذي تفاوض بشأنه أوباما، واختار ممارسة "أقصى ضغوط" على نظام طهران من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة.

مشاهدة الفيديو 02:15 شارك مسائية DW إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3VhMa ماذا حدث في الساعات الأخيرة تحضيراً لاغتيال قاسم سليماني؟

وردت طهران بمحاولة وقف الملاحة البحرية في الخليج من خلال إسقاط طائرة مسيرة أميركية فوق مضيق هرمز وقصف منشآت نفطية في السعودية. وعادت سياسة ترامب بالفائدة خصوصا على الأشخاص الأكثر تشددا في النظام الإيراني مثل سليماني، بحسب ما يقول جيل بارندولار من مركز "ديفنس برايوريتيز" للأبحاث لفرانس برس. ويضيف "ساهم ذلك في زيادة نفوذه في إيران". ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية ويل فالتون أنه في الماضي كان خطر قتل سليماني يعتبر مرتفعا جدا. ويضيف "اتسعت رقعة مهامه ونفوذه، وقررت إدارة ترامب أن نفوذ سليماني وقدرته على تحريك الأحداث في المنطقة تحولا الى تهديد خطير جدا يجب معالجته".

ع.خ/ م.م ( ا ف ب)