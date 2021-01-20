قبيل مغادرته.. ترامب يشيد بإدارته ويتمنى التوفيق للإدارة الجديدة

في خطاب الوداع قال الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "نستقبل هذا الأسبوع إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة.. نتقدم بأطيب التمنيات ونرغب في أن يحالفهم الحظ".

وقال ترامب، في تصريحات مسجلة، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021) إن "الخطر الأكبر الذي نواجهه هو فقدان الثقة في أنفسنا وفقدان الثقة في عظمتنا الوطنية".

وكان ترامب قد أطلق حملته الانتخابية بتعهد "بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" لكنه يغادر منصبه وقد توفي أكثر من 400 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد -أكبر عدد من الوفيات في العالم- والذي هون من مخاطره، والاقتصاد يعاني جراء الجائحة والعلاقات متوترة مع حلفاء رئيسيين لأمريكا.

وسعى ترامب في التصريحات المسجلة إلى تسليط الضوء على الجوانب التي يفتخر بها خلال رئاسته. وقال "لقد فعلنا ما جئنا إلى هنا من أجله وأكثر من ذلك بكثير.. خضت معارك صعبة أصعب المعارك وأصعب الخيارات لأن هذا ما اخترتوني للقيام به".

وأشار ترامب إلى اتفاقات السلام التي توسطت فيها إدارته في الشرق الأوسط كما أشاد بأجندة سياسته الخارجية. وقال "لقد أعدنا تنشيط تحالفاتنا وحشدنا دول العالم للوقوف في وجه الصين كما لم يحدث من قبل.. أنا فخور بشكل خاص بأن أكون أول رئيس منذ عقود لم يبدأ حروبا جديدة".

وتطرق ترامب، الذي يغادر وسط انقسامات عميقة بالبلاد بأحداث الشغب في الكونغرس والذي كان رد فعله بطيئا في إدانتها عقب أعمال العنف، وقال "الأمريكيون جميعا أصيبوا بالهلع من الهجوم على الكابيتول. العنف السياسي هو هجوم على كل ما نعتز به كأمريكيين. لا يمكن التسامح بشأنه".

مشاهدة الفيديو 02:48 شارك الولايات المتحدة الأمريكية.. إجراءات أمنية صارمة قبل تنصيب بايدن إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3o6IF الولايات المتحدة الأمريكية.. إجراءات أمنية صارمة قبل تنصيب بايدن

وظل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على مدى أشهر يقول دون دليل إن الانتخابات زورت ضده ومارس ضغوطا على مسؤولي الولايات لإلغاء النتائج. ورفض الجمهوري ترامب الإقرار الكامل بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن الذي فاز بانتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.‭

قرارات بالعفو وتخفيف الأحكام

وقبيل مغادرته البيت الأبيض اصدر ترامب عفوا عن 37 شخصا وخفف الأحكام الصادرة على سبعين شخصا آخرين، حسب بيان للبيت الأبيض. ومن بين شملهم العفو المستشار السابق للبيت الأبيض ستيف بانون، الذي اتُّهم العام الماضي بالاحتيال على أنصار ترامب فيما يتعلق بمسعى لجمع أموال لبناء الجدار الذي وعد به الرئيس على الحدود الأمريكية المكسيكية. ودفع بانون ببراءته.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض لترامب إنه يتعين عليه ألا يصدر عفوا عن نفسه أو عن أفراد أسرته لأن هذا سيضعهم في صورة المذنبين بارتكاب جرائم وذلك حسبما قال مصدر مطلع على الموقف.

ع.ج.م/ع.ش (رويترز، أ ف ب، دب أ)