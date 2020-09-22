قبل أن تشرع في تعلمها .. حقائق طريفة عن اللغة الألمانية

يشاع كثيرا أنها من اللغات الصعبة على التعلم، كما تشتهر أيضاً بكلماتها الطويلة المركبة والصعبة في النطق. فهل تنطبق هذه الأحكام على اللغة الألمانية فعلاً؟ إليك هذه الحقائق الطريفة عن لغة غوته.
يعد قاموس "دودن" أهم مرجع لمفردات اللغة الألمانية ويجري تحديثه باستمرار لإضافة الكلمات الجديدة إلى محتواه.
"من أصعب اللغات في العالم"، "صعبة النطق والكتابة"، "تحتوي على أطول الكلمات" وغيرها من العبارات والجمل التي قد تتردد كثيراً مسامع المتهمين بتعلم اللغة الألمانية، فهل هي فعلاً كذلك؟
في ما يلي مجموعة من الحقائق حول لغة غوته:
كم يبلغ عدد الأشخاص الناطقين باللغة الألمانية؟
ما لا يقل عن 130 مليون شخص يتحدثون اللغة الألمانية كلغتهم الأم أو لغة ثانية. فقد قدر عالم اللغة الألمانية أولريش آمونز في دراسة عام 2019 عدد الأشخاص الذين تعلموا اللغة الألمانية بأي شكل من الأشكال، بـ 289 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، من بينهم 103 ملايين متحدث للغة الأم. في قائمة اللغات الأكثر انتشاراً حول العام، تحتل اللغة الألمانية المركز الحادي عشر.
كم بلغ عدد الأشخاص الذين يتابعون دروس اللغة الألمانية؟
خلال العام الجاري 2020 وصل عدد الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية إلى 15.4مليون شخص حول العالم، وفقاً لمسح أجرته وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع معهد غوته ومؤسسة دويتشه فيله الإعلامية.
من أين ينحدر معظم المتعلمين للغة الألمانية؟
ينحدر معظم الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية من أوروبا. لكن خلال السنوات الأخيرة التحقت إفريقيا بالركب، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية بالقارة السمراء بنسبة 50 بالمائة، خاصة في مصر وساحل العاج والجزائر. كما يوجد اهتمام متزايد بتعلم اللغة الألمانية في الصين. غير أن الوضع اختلف تماماً في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تقلص عدد المتعلمين للغة الألمانية بنسبة 15 بالمائة.
ما هي أطول كلمة ألمانية؟
تشتهر اللغة الألمانية بكلماتها الطويلة المركبة من عدة كلمات في آن واحد. وتستخدم هذه الكلمات بكثرة في اللغة التقنية والإدارية بشكل خاص. فيما يلي خمس أطول كلمات ألمانية في معجم دودن Duden الألماني:
Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
تتكون هذه الكلمة الألمانية من 63 حرفاً وتعني "قانون نقل مهام الرقابة على ملصقات لحوم البقر".
Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung
لائحة نقل مسؤولية صلاحية الموافقة على حركة العقارات
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstِrung
اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة
Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg
مسار ملاحة السفن الكبيرة في أنهار الدانوب والماين والراين
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
التأمين ضد الغير على السيارات
ما هي الأحرف الأكثر استخداماً في اللغة الألمانية؟
الحرف "e" هو أكثر الحروف استخداماً في اللغة الألمانية. إذا كنت تكتب باللغة الألمانية، فستلاحظ أنك تنقر بشكل متكرر مفتاح الحرف "E" في لوحة مفاتيح الحاسوب. ويعود هذا إلى الخصائص الصوتية للغة الألمانية. ففي العديد من اللغات، يبدو النطق رخيماً، على عكس اللغة الألمانية التي يمتاز نطقها بالضغط على أجزاء من الكلمة وإثقال نبرة الصوت.
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من خلال هذه التدرجات الصوتية اكتسب حرف العلة "e" أهمية متزايدة في اللغة الألمانية الفصحى، بينما اختفت حروف العلة الأخرى في المقاطع المتبقية للكلمة وهو سبب من الأسباب التي تعطي الانطباع بأن الألمانية أكثر حدة وصعوبة مما كانت عليه الألمانية الفصحى القديمة.
ما هي أجمل كلمة ألمانية؟
تم اختيار كلمة "Gemütlichkeit" وتعني بالعربية "الراحة " كأجمل كلمة ألمانية لعام 2019. هذه النتيجة جاءت بعد تصويت أجرته المجلة الشهرية لتعليم اللغة الألمانية "Deutsch Perfekt" بين متعلمي اللغة الألمانية من 48 دولة حول العالم. واحتلت كلمتا Schmetterling و Eichhِrnchen وتعنيان بالعربية "فراشة " و"سنجاب" المركزين الثاني والثالث. في عام 2004 أطلقت لجنة اللغة الألمانية مسابقة "أجمل كلمة ألمانية"، وتم التوصل بأكثر من 22 ألف اقتراح من 111 دولة. في ما يلي الكلمات الفائزة:
1. Habseligkeit
ومعنى هذه الكلمة "متاع" أو "ممتلكات ذات قيمة قليلة"
2. Geborgenheit
وتعني "مأمن" أو "طمأنينة"
3. lieben
ويقابلها في العربية الفعل "أحب" أو "عشق"
4. Augenblick
ومعناها "لحظة" أو "برهة"
5. Rhabarbermarmelade
وتعني في العربية "مربى الراوند"
لكن لجنة التحكيم المكونة من الأطفال صوتت على كلمة "Libelle“ في المركز الأول، وتعني "يعسوب".
كم يبلغ عدد الكلمات في اللغة الألمانية؟
ما لا يعرفه المتعلمون للغة الألمانية أن هناك 18 مليون كلمة في انتظارهم. حوالي عام 1900 كتب يوهان كريستوف أديلونغ أول معجم للغة الألمانية الفصحى وضم هذا المعجم ما يقرب من 60 ألف مصطلح ألماني. كما أدخل الأخوان ياكوب وفيلهلم غريم ما يصل إلى 450 ألف مصطلح آخر في معجمهما الذي شرعوا في كتابته عام 1838وتم إكماله بعد مرور 123 عاماً على وفاتهما.
ويحتوي الإصدار الحالي من معجم دودن على 148 ألف كلمة. مجموعة Dudenkorpus، وهي مجموعة نصية رقمية واسعة النطاق تضم جميع النصوص باللغة الألمانية منذ 1994، ستحتوي على 18 مليون كلمة في ربيع 2020، منها العديد من المصطلحات النادرة، مثل الكلمات المركبة المذكورة أعلاه.
سفين تونيغس/ إ.م