قبل أن تشرع في تعلمها .. حقائق طريفة عن اللغة الألمانية

"من أصعب اللغات في العالم"، "صعبة النطق والكتابة"، "تحتوي على أطول الكلمات" وغيرها من العبارات والجمل التي قد تتردد كثيراً مسامع المتهمين بتعلم اللغة الألمانية، فهل هي فعلاً كذلك؟

في ما يلي مجموعة من الحقائق حول لغة غوته:

كم يبلغ عدد الأشخاص الناطقين باللغة الألمانية؟

ما لا يقل عن 130 مليون شخص يتحدثون اللغة الألمانية كلغتهم الأم أو لغة ثانية. فقد قدر عالم اللغة الألمانية أولريش آمونز في دراسة عام 2019 عدد الأشخاص الذين تعلموا اللغة الألمانية بأي شكل من الأشكال، بـ 289 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، من بينهم 103 ملايين متحدث للغة الأم. في قائمة اللغات الأكثر انتشاراً حول العام، تحتل اللغة الألمانية المركز الحادي عشر.

خلال السنوات الأخيرة التحقت إفريقيا بركب الإقبال على تعلم اللغة الألمانية

كم بلغ عدد الأشخاص الذين يتابعون دروس اللغة الألمانية؟

خلال العام الجاري 2020 وصل عدد الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية إلى 15.4مليون شخص حول العالم، وفقاً لمسح أجرته وزارة الخارجية الألمانية بالتعاون مع معهد غوته ومؤسسة دويتشه فيله الإعلامية.

من أين ينحدر معظم المتعلمين للغة الألمانية؟

ينحدر معظم الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية من أوروبا. لكن خلال السنوات الأخيرة التحقت إفريقيا بالركب، حيث زاد عدد الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية بالقارة السمراء بنسبة 50 بالمائة، خاصة في مصر وساحل العاج والجزائر. كما يوجد اهتمام متزايد بتعلم اللغة الألمانية في الصين. غير أن الوضع اختلف تماماً في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تقلص عدد المتعلمين للغة الألمانية بنسبة 15 بالمائة.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Tomaten auf den Augen haben تعني هذه العبارة حرفياً " وجود الطماطم على العيون". ويحمل هذا المصطلح الملون في طياته سؤالاً يعبر عن تجاهل كامل لشيء واضح كما لو أردت القول: "هل أنا أعمى أم ماذا؟"، وقد جاء هذا التعبير من صورة شخص لديه عيون حمراء متورمة قد تكون نتيجة النوم الزائد ما أثر على تركيزه.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Viele Köche verderben den Brei تترجم هذه العبارة بشكل حرفي: "كثرة الطباخين تفسد الطبخة"، وهو تعبير يستخدم في اللغة العربية أيضاً.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Ich koche vor Wut يقال في اللغة الألمانية إنني "أُطبخ" من الغضب، كما يقال في اللغة العربية إنني "أغلي" من الغضب، تعبيراً عن الشعور بالغضب العارم.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Das Auge isst mit أحد التعبيرات الطريفة القادمة من المطبخ أيضاً، ويعني حرفياً "العين تأكل معك" وتستخدم عند إعداد الطعام بمعنى أنه يجب أن يكون شكل الطعام شهياً بما يبهج النظر.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Sie kochen auch nur mit Wasser إذا قارنت نفسك كثيراً بأشخاص آخرين في محاولة لتهدئة نفسك، فسيفيدك هذا التعبير:"Sie kochen auch nur mit Wasser" ويترجم حرفياً أن الآخرين "يطبخون" بالمياه الساخنة أيضاً، بمعنى آخر أن لا أحد يخلو من الأخطاء والعيوب.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Meinen Senf dazu geben... حرفياً: "إضافة الخردل الخاص به" إلى الطبق. ويعني التعبير عن رأي الشخص، أو إضافة رأيك حول أمر ما.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird هذه العبارة تترجم بأنه لا يتم تناول الطعام بنفس درجة حرارة طهيه، وبمعنى آخر بعد الاضطرابات ستهدأ الأمور وسيكون كل شيء على ما يرام.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln تعني حرفياً "المزارع الأغبى يحظى بمحصول البطاطا الأفضل". ويعني هذا التعبير أن الأشخاص الأذكياء يميلون أكثر إلى الشك الذاتي والتردد، مما يمنعهم أحياناً من اغتنام بعض الفرص التي قد تؤدي إلى ثروة جيدة. وبمعنى مختصر لا تفكر كثيراً كي تتقدم.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Abwarten und Tee trinken لتحضير الشاي نحتاج للماء المغلي، ومن هنا جاء هذا التعبير الذي يترجم :"انتظر واشرب الشاي" ما يعني انتظر بهدوء وسترى النتيجة.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben الترجمة الحرفية لهذه العبارة : لا تمدح قطعة الكعك أبداً قبل أن تقطعها. بمعنى لا تستبق الأحداث.

"كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام Liebe geht durch den Magen عبارة لا تخلو من الرومانسية وتترجم حرفياً: "الحب يمر من المعدة". الأمر الذي يعني أن الطعام والحب يسيران جنباً إلى جنب، إذ يمكنك كسب شخص ما أو التعبير عن حبك من خلال تحضير وجبة شهية له/ها. وهذا يعني مشاركة الحب والحياة وتعزيزهما من خلال تحضير الطعام والأكل معاً. لويزا شيفر/ ريم ضوا.



ما هي أطول كلمة ألمانية؟

تشتهر اللغة الألمانية بكلماتها الطويلة المركبة من عدة كلمات في آن واحد. وتستخدم هذه الكلمات بكثرة في اللغة التقنية والإدارية بشكل خاص. فيما يلي خمس أطول كلمات ألمانية في معجم دودن Duden الألماني:

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz

تتكون هذه الكلمة الألمانية من 63 حرفاً وتعني "قانون نقل مهام الرقابة على ملصقات لحوم البقر".

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung

لائحة نقل مسؤولية صلاحية الموافقة على حركة العقارات

Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstِrung

اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة

Rhein-Main-Donau-Großschifffahrtsweg

مسار ملاحة السفن الكبيرة في أنهار الدانوب والماين والراين

Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

التأمين ضد الغير على السيارات

ما هي الأحرف الأكثر استخداماً في اللغة الألمانية؟

الحرف "e" هو أكثر الحروف استخداماً في اللغة الألمانية. إذا كنت تكتب باللغة الألمانية، فستلاحظ أنك تنقر بشكل متكرر مفتاح الحرف "E" في لوحة مفاتيح الحاسوب. ويعود هذا إلى الخصائص الصوتية للغة الألمانية. ففي العديد من اللغات، يبدو النطق رخيماً، على عكس اللغة الألمانية التي يمتاز نطقها بالضغط على أجزاء من الكلمة وإثقال نبرة الصوت.

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من خلال هذه التدرجات الصوتية اكتسب حرف العلة "e" أهمية متزايدة في اللغة الألمانية الفصحى، بينما اختفت حروف العلة الأخرى في المقاطع المتبقية للكلمة وهو سبب من الأسباب التي تعطي الانطباع بأن الألمانية أكثر حدة وصعوبة مما كانت عليه الألمانية الفصحى القديمة.

ينحدر معظم الأشخاص الذين يتعلمون اللغة الألمانية من أوروبا

ما هي أجمل كلمة ألمانية؟

تم اختيار كلمة "Gemütlichkeit" وتعني بالعربية "الراحة " كأجمل كلمة ألمانية لعام 2019. هذه النتيجة جاءت بعد تصويت أجرته المجلة الشهرية لتعليم اللغة الألمانية "Deutsch Perfekt" بين متعلمي اللغة الألمانية من 48 دولة حول العالم. واحتلت كلمتا Schmetterling و Eichhِrnchen وتعنيان بالعربية "فراشة " و"سنجاب" المركزين الثاني والثالث. في عام 2004 أطلقت لجنة اللغة الألمانية مسابقة "أجمل كلمة ألمانية"، وتم التوصل بأكثر من 22 ألف اقتراح من 111 دولة. في ما يلي الكلمات الفائزة:

1. Habseligkeit

ومعنى هذه الكلمة "متاع" أو "ممتلكات ذات قيمة قليلة"

2. Geborgenheit

وتعني "مأمن" أو "طمأنينة"

3. lieben

ويقابلها في العربية الفعل "أحب" أو "عشق"

4. Augenblick

ومعناها "لحظة" أو "برهة"

5. Rhabarbermarmelade

وتعني في العربية "مربى الراوند"

لكن لجنة التحكيم المكونة من الأطفال صوتت على كلمة "Libelle“ في المركز الأول، وتعني "يعسوب".

كم يبلغ عدد الكلمات في اللغة الألمانية؟

ما لا يعرفه المتعلمون للغة الألمانية أن هناك 18 مليون كلمة في انتظارهم. حوالي عام 1900 كتب يوهان كريستوف أديلونغ أول معجم للغة الألمانية الفصحى وضم هذا المعجم ما يقرب من 60 ألف مصطلح ألماني. كما أدخل الأخوان ياكوب وفيلهلم غريم ما يصل إلى 450 ألف مصطلح آخر في معجمهما الذي شرعوا في كتابته عام 1838وتم إكماله بعد مرور 123 عاماً على وفاتهما.

ويحتوي الإصدار الحالي من معجم دودن على 148 ألف كلمة. مجموعة Dudenkorpus، وهي مجموعة نصية رقمية واسعة النطاق تضم جميع النصوص باللغة الألمانية منذ 1994، ستحتوي على 18 مليون كلمة في ربيع 2020، منها العديد من المصطلحات النادرة، مثل الكلمات المركبة المذكورة أعلاه.

سفين تونيغس/ إ.م