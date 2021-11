UNESCO-Welterbestätten in Deutschland

Kurpark in Bad Kissingen

Die deutschen Kurstädte Baden Baden, Bad Ems und Bad Kissingen haben es 2021 gemeinsam mit Bädern wie Spa (Belgien) oder Bath (England) als „Great Spas of Europe“ auf die Welterbe-Liste geschafft. In Kurbädern sind die klimatischen Bedingungen besonders gut, und Heilquellen gibt es auch. In der prächtigen Wandelhalle in Bad Kissingen (Bild) flanierten die ersten Kurgäste schon 1911.