في صفقة انتقال حر.. مبابي رسميا في ريال مدريد لمدة 5 سنوات

أعلن ريال مدريد تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني لمدة خمس سنوات بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان لينتهي الجدل حول صفقة طال انتظارها لسنوات ويظفر بطل دوري أبطال أوروبا بأحدث نجومه العالميين.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024) توقيع الفرنسي كيليان مبابي،الفائز بلقب كأس العالم، على عقد يربطه بالنادي الملكي لمدة خمسة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن المهاجم الفرنسي سينضم رسميا إلى الفريق صاحب الـ15 لقبا في دوري أبطال أوروبا، في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد يوم واحد من نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وكان مبابي (25 عاما) قد أعلن في وقت سابق عن رحيله عن الفريق الفرنسي هذا الصيف. وجاء في بيان النادي الإسباني: "ريال مدريد وكيليان مبابي توصلا إلى اتفاق لكي يصبح لاعبا للفريق في المواسم الخمس المقبلة".

من جانبه، أبدى مبابي سعادته بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وقال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "حلم تحقق، أنا سعيد وفخور بالانضمام إلى فريق أحلامي ريال مدريد، لن يفهم أحد مدى الحماس الذي أشعر به الآن".

ووجه مبابي رسالة لجماهير فريقه الجديد قال فيها: "لا يمكنني الانتظار لرؤيتكم يا محبي ريال مدريد، وشكرا لكم على دعمكم الكبير".

وينضم مبابي إلى فريق مرصع بالنجوم في مدريد بوجود مرشحين للفوز بالكرة الذهبية مثل فينيسيوس جونيور وجود بلينغهام بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من فوز مبابي بالعديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان، حيث كان يتوج غالبا بالثنائيات والثلاثيات المحلية، فإن دوري أبطال أوروبا استعصى عليه ليظل البطولة الكبرى الوحيدة المتبقية لإكمال سيرته الذاتية الرائعة.

ويغادر مبابي باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات في النادي الذي فاز فيه بستة ألقاب في الدوري الفرنسي وأربعة كؤوس فرنسية. كما أنه الهداف التاريخي لفريق العاصمة برصيد 256 هدفا.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)