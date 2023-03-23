في ألمانيا أيضا.. الاستخبارات تحذر من مخاطر تيك توك

حذرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق تيك توك.

وقال سينان سيلين نائب رئيس الهيئة اليوم الخميس (23 مارس/آذار 2023) بالعاصمة برلين على هامش فعالية عن التجسس والمخاطر السيبرانية على الاقتصاد الألماني: "عندما تنظر إلى نطاق البيانات وبيانات التعريف والمحتويات على تيك توك من ناحية، وعندما تتفحص نوعية إمكانات التأثير التي تمتلكها هيئات حكومية على مثل هذه الشركات، حينئذ سيثير ذلك المخاوف، وهذا ما أعاني منه".

كانت وكالة الاستخبارات تعقد اجتماعا مع رابطة (تحالف من أجل الأمن في الشركات) بعنوان "عالم في اضطراب- تحديات أمام سلاسل الإمداد والبحث والبنية التحتية الحيوية".

يذكر أن وزيرة داخلية ألمانيا كانت قد صرحت خلال زيارتها الحالية لواشنطن بأنها لا ترى أنه سيتم فرض حظر عام على تطبيق تيك توك بالنسبة لألمانيا، مثلما يتم مناقشة هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها أكدت ضرورة التوضيح بشكل قوي أن تيك توك هي شركة "يمكن أن تنساب منها البيانات".

جدير بالذكر أنه غير مسموح لموظفي الحكومة الاتحادية بألمانيا استخدام التطبيق على هواتف العمل الخاصة بهم.

وفي السياق نفسه، ذكرت الحكومة الألمانية وخبراء أمنيون في برلين اليوم، أن الشركات الألمانية لا بد أن تتحلى بحذر أكبر في مواجهة تهديدات التجسس المتنامية، خاصة من روسيا والصين. وحذر نائب رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية من أن "الأنظمة الاستبدادية تستغل الحريات الليبرالية في نشر نفوذها".

ضعوط متزايدة داخل الولايات المتحدة

ويواجه التطبيق أيضاً ضغوطاً متزايدة داخل الولايات المتحدة. وقال تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية والذي يحظى بشعبية واسعة بين المستخدمين من صغار السن، يوم الثلاثاء إن لديه حالياً 150 مليون مستخدم شهري في الولايات المتحدة.

ويطالب نواب أمريكيون إدارة الرئيس جو بايدن بحظر التطبيق بسبب مخاوف من أن بيانات المستخدمين الأمريكيين قد تقع في يد الحكومة الصينية.

ووفقا لإفادة مكتوبة نشرتها لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي فإن الرئيس التنفيذي لتيك توك يعتزم التأكيد للنواب اليوم الخميس أن الشركة لم ولن تشارك أبداً بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية.

ع.ح./ا.ح. (رويترز، د ب ا)

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