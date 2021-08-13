 في آخر زيارة كمستشارة..ميركل تشدد على مواصلة الحوار مع موسكو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2021

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في آخر زيارة كمستشارة..ميركل تشدد على مواصلة الحوار مع موسكو

لأول مرة منذ عام 2000 تصل المستشارة الألمانية إلى موسكو، في "جولة وداع" قبل نهاية ولايتها التشريعية. أهم رسالة تريد ميركل إرسالها تكمن في "مواصلة الحوار مع روسيا مهما كانت الخلافات عميقة".

باقة ورود يقدمها بوتين لضيفته ميركل

باقة ورود يقدمها بوتين لضيفته ميركل

حثّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من العاصمة الروسية موسكو على مواصلة الحوار بين البلدين رغم التوترات السياسية الهائلة التي شهدتها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وقالت المستشارة اليوم الجمعة (20 أغسطس/ آب 2021) عقب وصولها إلى موسكو، في آخر زيارة رسمية لها كمستشارة: "يسعدني أن نلتقي مرة أخرى هنا في الكرملين، ربما في زيارة وداع، ولكن أيضا زيارة عمل... حتى لو كانت لدينا خلافات عميقة اليوم، فإننا نتحدث مع بعضنا البعض، ويجب أن يستمر ذلك على هذا النحو".

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتصالات مع المستشارة بما فيها الاتصالات الهاتفية، كانت "دائما مكثفة"، مشددا على دور ألمانيا كـ "شريك تجاري مهم" لروسيا.

وحسب تقارير إعلامية ألمانية روسية، فهي الزيارة التاسعة عشرة للمستشارة الألمانية منذ توليها المنصب.

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وبطبيعة الحال لن تغيب أفغانستان عن جدول المباحثات، وذلك إلى جانب قضايا لا تقل حساسية مثل عمل المنظمات غير الحكومية، بعد إعلان روسيا الأخير أن ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية "غير مرغوب فيها".

مختارات

واجهت المستشارة أنغيلا ميركل وحكوماتها خلال فترة حكمها الأزمات الصعبة بنجاح ورباطة جأش. غير أنها فوتت على ألمانيا فرص الريادة في قطاعات مستقبلية عديدة. السؤال المطروح، هل تستطيع الحكومة القادمة مواجهة التحديات القائمة؟

حين أعلن نيته الدخول في المنافسة على منصب المستشار سخر الكثيرون من أولاف شولتس، نائب ميركل ووزير المالية الحالي لأنّ نسبة التأييد لحزبه لم تتجاوز 15% وقتها. بيد أن الوضع أخذ يتغير شيئا فشيئا وباتت نسبة التأييد له تزداد.

وتأتي زيارة ميركل بعد عامٍ بالضبط منذ تعرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني لمحاولة تسميم. ونافالني يقبع حاليا في معسكر اعتقال بروسيا، ويحمّل بوتين مسؤولية محاولة اغتياله في 20 آب/أغسطس 2020.

قضية نافالني واحدة من القضايا الشائكة التي تشوش على العلاقات بين البلدين وعلى رأسها الملف الأوكراني. ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى كييف بعد غد الأحد لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث سيتم التباحث أيضا على موضوع خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل.

وتسعى ألمانيا إلى ضمان استمرار روسيا في توجيه الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا في المستقبل، حتى لا تفقد كييف التي تعاني من أزمة مزمنة دخلها الكبير من العبور.

وينتهي عقد روسيا وأوكرانيا لمرور الغاز إلى أوروبا في عام 2004. ومن المنتظر أن يكتمل مشروع "نورد ستريم 2" هذا الشهر وأن يبدأ تشغيله بحلول نهاية العام.

و.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

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