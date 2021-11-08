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فون دير لاين

أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية وهي اول امرأة تتولى هذا المنصب، قبل ذلك شغلت منصب وزيرة الدفاع الألمانية وأول امرأة تتقلد هذا المنصب في بلدها أيضا. تنمتمي للحزب المسيحي الديمقراطي وهو حزب المستشارة ميركل.

.ولدت فون دير لاين في بروكسل عام 1958، وهي عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني/ CDU. تخصصها الأول كان في الاقتصاد، وفي عام 1991 اختصت في الطب النسوي بعد أن حصلت على شهادته من مدرسة هانوفر للعلوم الطبية. متزوجة من طبيب ارستقراطي أخذت منه لقبها النبيل ولهما سبعة أبناء. شغلت في بلدها مناصب سياسية عالية قبل توليها منصب وزيرة الدفاع. ومن أبرزها منصب وزيرة "العمل والشؤون الاجتماعية"، ومنصب وزيرة "الأسرة والشباب".

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

واشنطن وموسكو تتدخلان.. أزمة اللاجئين على حدود بولندا تتفاقم! 08.11.2021

في ظل تفاقم الأزمة قررت بولندا إغلاق معبر حدودي مع جارتها بيلاروسيا المتهمة بتسهيل عبور اللاجئين انتقاما من أوروبا. وفيما طالبت واشنطن بيلاروسيا بالتوقف عن "التلاعب" باللاجئين دعت فون دير لاين لفرض عقوبات إضافية عليها.
European Commission President Ursula von der Leyen addresses her first State of the European Union speech during a plenary session of the European Parliament as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Brussels, Belgium September 16, 2020. REUTERS/Yves Herman

فون دير لاين وخطاب "حالة الاتحاد".. ماذا يؤرق الأوروبيين؟ 15.09.2021

بدأت المفوضية الأوروبية في تقييم القضايا الرئيسية التي تؤرق مواطني التكتل وسط ترقب لكلمة رئيستها أوروسولا فون دير لاين عن "حالة الاتحاد". ورغم أن قضايا هذا العام ليست جديدة إلا البعض يرى أن الأمر مختلف هذه المرة.

The temporary refugee camp in Kara Tepe is seen from above as migrants wait to depart from Lesbos for mainland Greece, Monday, Sept. 28, 2020. About 700 people will leave later today, twenty days after successive fires that started before dawn on Sept. 9, devastating the Moria refugee camp and making more than 12,000 inhabitants homeless during a COVD-19 lockdown. (AP Photo/Panagiotis Balaskas)

رسالة من لاجئي ليسبوس إلى بروكسل.."حقوقنا أقل من حقوق الحيوان" 25.12.2020

بمناسبة عيد الميلاد وجه نشطاء من لاجئي مخيم كاراتيبي الجديد بجزيرة ليسبوس اليونانية، الذي أقيم لإيواء مهاجري مخيم موريا بعد الحريق الذي أتى عليه، رسالة مؤثرة إلى المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تضمنت مطالب عاجلة.
HANDOUT - 16.10.2020, Großbritannien, London: Das von der Downing Street zur Verfügung gestellte Bildschirmfoto zeigt wie Boris Johnson, Premierminister, eine Erklärung zu den Handelsgesprächen nach Brexit abgibt. Der britische Premierminister Boris Johnson hat sein Land auf einen harten Bruch mit der EU ohne Vertrag zum 1. Januar eingestimmt. Ein Abkommen mit Brüssel sei unwahrscheinlich, teilte er am Freitag in London mit. Foto: Downing Street/PA Wire/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

بريكست- توتر متصاعد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاقيات التجارية 16.10.2020

طالب الاتحاد الأوروبي لندن بتقديم تنازلات بشأن المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد "بريكست" وهو ما رفضه رئيس الوزراء البريطاني مطالبا الأوروبيين بإحداث تغيير جوهري في النهج المتبع في المفاوضات.
European Commission President Ursula von der Leyen addresses her first State of the European Union speech during a plenary session of the European Parliament as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Brussels, Belgium September 16, 2020. REUTERS/Yves Herman

"نافالني" و"دبلن".. تعديلات أوروبية حول الهجرة وحقوق الإنسان 16.09.2020

على غرار "قانون ماغنيتسكي" الأمريكي، ينوي الاتحاد الأوروبي استخدام آلية لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، اقترح البعض تسميتها "نافالني". وسيلغي الاتحاد "إجراء دبلن" ويستبدله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة.

EU Council President Charles Michel (C) and European Commission President Ursula von der Leyen (R) pose with Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) before their meeting at the EU headquarters in Brussels on March 9, 2020. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

بعد لقاء أردوغان.. الاتحاد الأوروبي متمسك باتفاقية اللاجئين 09.03.2020

أجرى قادة الاتحاد الأوروبي محادثات "بناءة" مع الرئيس التركي في بروكسل. وأعلنت المفوضية الأوروبية تمسكها باتفاقية اللاجئين، غير أن ذلك لا يعني أن الاتفاقية قد تم إنقاذها بالفعل، بل سيكون هناك فريق لحل الخلافات مع تركيا.

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توسيع مهام وكالة فرونتيكس لحماية الحدود الأوروبية 07.03.2020

تعتزم وكالة فرونتيكس تقديم عدد من الموظفين وطائرات الهليكوبتر والعربات والتجهيزات لتأمين حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتحتل وكالة حماية الحدود أهمية متزايدة منذ أزمة اللجوء في 2015.
Migrants arrive at the village of Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, after crossing on a dinghy the Aegean sea from Turkey, Sunday, March 1, 2020. Turkey's President Recep Tayyip Erdogan said his country's borders with Europe were open Saturday, making good on a longstanding threat to let refugees into the continent as thousands of migrants gathered at the frontier with Greece. (AP Photo/Michael Varaklas) |

بعد ليلة باردة في العراء - آلاف اللاجئين على أبواب أوروبا المقفلة 01.03.2020

مع توافد آلاف المهاجرين من تركيا أمضى نحو 13 ألف لاجئ ليلة باردة على الحدود بين تركيا واليونان، وفيما أعلنت اليونان منع عشرة آلاف من عبور حدودها، أعربت بروكسل عن قلقها البالغ إزاء الوضع.
10.09.2019+++ European Commission's president-designate Ursula von der Leyen speaks during a news conference at the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium September 10, 2019. REUTERS/Yves Herman

هل تميل فون دير لاين فعلاً إلى المعادين للأجانب؟ 23.09.2019

تواجه الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية انتقادات منذ أن أعلنت عن بعض خططها الجديدة. كانت أكثر تلك الانتقادات متعلقة بالمسمى الوظيفي الجديد في إدارتها، وبشكل خاص ما أطلقت عليها اسم "حماية نمط حياتنا الأوروبي".
(190717) -- BEIJING, July 17, 2019 () -- Ursula von der Leyen attends a press conference after being elected the next president of the European Commission at the headquarters of European Parliament in Strasbourg, France, July 16, 2019. Germany's Ursula von der Leyen was elected to be the next president of the European Commission on Tuesday with a slim majority. (/Zhang Cheng) |

لمسة فون دير لاين - النساء نصف المفوضية الأوروبية الجديدة 11.09.2019

لمسة أورزولا فون دير لاين بدت واضحة في ترشيحات الفريق الجديد للمفوضية الأوروبية الذي شمل 13 امرأة لمنصب مفوضة. وقد اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التشكيلة بأنها "مفوضية ذات توجه عالمي" سترسخ دور أوروبا في العالم
ARCHIV 2017 +++ AT SEA, AT SEA - FEBRUARY 18: Refugees and migrants sit on the deck of the Spanish NGO Proactiva Open Arms rescue vessel Golfo Azzurro after being rescued off Libyan coast north of Sabratha, Libya on February 18, 2017 at Sea. 466 migrants have been rescued in high seas since yesterday evening by the Italian Coast Guard and the Spanish NGO Proactiva Open Arms rescue vessel Golfo Azzurro as they continue to search for more boats. Proactiva Open Arms are a Spanish charity based out of Malta who provide search and rescue assistance to refugees and migrants in distress at sea. They patrol the SAR and Rescue Zone off the coast of Libya running rescue missions for the hundreds of migrants who continue to make the perilous journey across the Mediterranean in the hope of reaching the European mainland. (Photo by David Ramos/Getty Images)

سفينتا إنقاذ تبحثان عن ميناء آمن وتعهد بتخفيف أعباء إيطاليا 02.08.2019

أصدر وزير الداخلية الإيطالي قرارا بمنع سفينتي إنقاذ على متنهما مهاجرين من دخول الموانئ الإيطالية. وتكتظ سفينة إسبانية بالمهاجرين، بينما تحمل سفينة ألمانية العشرات. ومن جهتها تعهدت فون دير لاين بتخفيف الأعباء عن إيطاليا.

(190718) -- BEIJING, July 18, 2019 (Xinhua) -- German Chancellor Angela Merkel (R), outgoing German Defense Minister Ursula von der Leyen (C) and incoming German Defense Minister Annegret Kramp-Karrenbauer attend a ceremony for the appointment of German Defense Minister in Berlin, capital of Germany, July 17, 2019. The leader of the German ruling party Christian Democratic Union (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, was appointed new German Minister for Defense on Wednesday. (Xinhua/Shan Yuqi) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

حقبة ميركل: المرأة كسرت احتكار الرجل لأعلى المناصب 21.07.2019

حدث تاريخي شهدته ألمانيا في عام 2005 مع وصول أنغيلا ميركل إلى كرسي المستشارية. منذ ذلك الحين برزت إلى جانب أول امرأة تتولى هذا المنصب وجوه نسائية تبوأت مناصب كانت حكرا على الرجال. نظرة على أبرز هذه الوجوه في حقبة ميركل.
Incoming German defense minister Annegret Kramp-Karrenbauer and outgoing minister and elected European Commission President Ursula von der Leyen attend a welcoming ceremony for a new minister at the Defense Ministry in Berlin, Germany, July 17, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

من هي كرامب-كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة؟ 18.07.2019

لقد جاء القرار سريعا في برلين: زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي آنيغريت كرامب-كارنباور أصبحت وزيرةً جديدةً للدفاع. لكن من هي هذه السيدة التي تعيش مسيرة مهنية بقدم راسخة وتتولى الآن منصبا آخر مليئا بالمخاطر.
Ursula von der Leyen, gewählte EU-Kommissionspräsidentin im DW-Interview am Tag ihrer Wahl in Straßburg, Europäisches Parlament, aufgenommen am 16.07.2019. Foto: Adriaan De Loore DW

فون دير لاين لـDW: هذه أولوياتي كرئيسة للمفوضية الأوروبية 17.07.2019

فازت وزيرة دفاع ألمانيا السابقة أورزولا فون دير لاين بمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية، أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي. وفي حديث مع DW تتناول فون دير لاين باختصار أهم القضايا، التي تنوي معالجتها والانقسام بين الشرق والغرب.

SCHWIELOWSEE, GERMANY - MAY 21: German Defense Minister Ursula von der Leyen tours a memorial to Bundeswehr soldiers killed in missions abroad with Dutch Defense Minister Ank Bijleveld (not pictured) prior to the arrival of King Willem Alexander of The Netherlands and Queen Maxima of The Netherlands at the Bundeswehr Foreign Operations Command on May 21, 2019 near Berlin in Schwielowsee, Germany. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

الألمانية أورزولا فون دير لاين ـ من برلين إلى بروكسل؟ 03.07.2019

مفاجأة في بروكسل: وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين تم ترشيحها لشغل منصب رئيسة المفوضية الأوروبية. فون دير لاين تُعتبر امرأة متعددة المواهب. فما جذور هذه المرأة القوية؟ وما هي أبرز محطات مسيرتها السياسية؟
02.04.2019, Berlin: Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin, kommt zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

فون دير لاين: مقربة من ميركل ومدافعة عن التجربة الأوروبية 02.07.2019

بعد مناقشات طويلة، توافق القادة الأوروبيون على أن تتولى وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية. وأكثر ما هو معروف عنها قربها من أنغيلا ميركل ودفاعها الشديد عن التجربة الوحدوية الأوروبية.
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