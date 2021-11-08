أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية وهي اول امرأة تتولى هذا المنصب، قبل ذلك شغلت منصب وزيرة الدفاع الألمانية وأول امرأة تتقلد هذا المنصب في بلدها أيضا. تنمتمي للحزب المسيحي الديمقراطي وهو حزب المستشارة ميركل.

.ولدت فون دير لاين في بروكسل عام 1958، وهي عضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني/ CDU. تخصصها الأول كان في الاقتصاد، وفي عام 1991 اختصت في الطب النسوي بعد أن حصلت على شهادته من مدرسة هانوفر للعلوم الطبية. متزوجة من طبيب ارستقراطي أخذت منه لقبها النبيل ولهما سبعة أبناء. شغلت في بلدها مناصب سياسية عالية قبل توليها منصب وزيرة الدفاع. ومن أبرزها منصب وزيرة "العمل والشؤون الاجتماعية"، ومنصب وزيرة "الأسرة والشباب".