فرنسا: علماء يخترقون فيروس نقص المناعة

حقق باحثون في معهد "باستور" بباريس طفرة جديدة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة. وبعد مجموعة من التجارب داخل المختبر تمكن فريق الباحثين من تدمير الخلايا المصابة بالفيروس ومنع انتشاره بالاعتماد على التمثيل الغذائي.
وقال الباحث ساييز سيريون، المشرف على التجربة إنه "بفضل الانزيمات الأيضية يمكن تدمير الخلايا المصابة خارج الجسم. وقد لاحظنا أن إصابة خلايا الجسم تتوقف بفضل مثبطات التمثيل الغذائي"، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "إن فرانكن".
و يتناول المصابون بمرض "الايدز" العديد من الأدوية التي تتحكم نسبيا في انتشار الفيروس وتخفف من حدته. لكن تلك الأدوية لا تستطيع تدمير الفيروس بشكل كامل. فالفيروس يبقى داخل بعض الخلايا الليمفاوية وينتشر عبرها. ويبقى حماية الخلايا للفيروس من الإصابة التحدي الرئيسي الذي يواجه الأطباء.
فخلال العمليات الأيضية يتضاعف الفيروس في الجسم ويستهدف تلك الخلايا بشكل خاص. وعندما ينجح الأطباء في منع تلك العملية سينجحون في وقف انشار الفيروس في الخلايا. وهذا بالضبط ما نجح الباحثون الفرنسيون في تحقيقه في تجاربهم داخل المختبر، يضيف الموقع الإخباري الألماني "إن فرانكن".
غير أن استخدام هذه التقنية الجديدة لدى المصابين بالمرض سيستغرق بعض الوقت. بيد أن نتيجة الأبحاث التي توصل إليها الباحثون الفرنسيون ستكون مبعثا على التفاؤل للمصابين بمرض "الإيدز" في انتظار طرح الدواء مستقبلاً في الأسواق.
ع.ع/ ع.خ
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
قرية الصيادين الصغيرة
في قرية الصيادين الصغيرة كاسينسيرو اكتشفت سنة 1982 أول حالات الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب والذي يختصر اسمه بالإيدز. كاسينسيرو هي قرية صغيرة وفقيرة تقع على ضفاف بحيرة فكتوريا في مقاطعة راكاي غرب أوغندا وبالقرب من المعبر الحدودي مع تنزانيا. في سنة 1982 أصبحت القرية مشهورة بعد موت المئات من سكانها خلال أيام قليلة.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
أول ضحايا مرض الايدز
توماس ميغيرو كان أول ضحايا مرض الايدز في سنة 1982 في القرية. في البداية فقد ميغيرو شهية الطعام ومن ثم فقد بعد ذلك شعره. شقيقه آدي هو اليوم مدير شبكة المعلومات الخاصة بالتوعية ضد مرض الإيدز ووصف معاناة شقيقه بالكبيرة قبل الوفاة. والده رفض الحضور إلى مراسم الدفن واعتقدت العائلة أن المرض جاء بسبب الشعوذة والسحر.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
قرية مهجورة
بعد انتشار المرض في قرية كاسينسيرو ووفاة المئات بسببه غادر أغلب السكان القرية وانتقلوا للعيش في مناطق أخرى وتركوا ورائهم بيوتهم وحقولهم الزراعية ومواشيهم. لغاية اليوم تبدو كاسينسيرو كقرية مهجورة ولم يبقَ فيها إلا الفقراء.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
منطقة حدودية مع بائعات الهوى
يُعتَقد أن فيروس المرض جاء عبر الطريق السريع إلى كاسينسيرو، وذلك لأن سائقي الشاحنات يقضون في الغالب الليل في المنطقة الحدودية في كاسينسيرو مع بائعات الهوى، كالتي تظهر في الصورة والتي رفضت الإفصاح عن وجهها وعن اسمها، وأوضحت بأن سائقي الشاحنات يدفعون أربعة أضعاف السعر الاعتيادي لهن إذا قبلن أن يمارسن الحب معهم دون واقيات ذكرية. لا أحد يهتم بالمرض وبائعة الهوى هذه هي أيضا مصابة بالإيدز.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
مصاب بالإيدز
يوشوا كاتومبا هو أيضا مصاب بالإيدز. يوشوا ذو الثلاثة وعشرين عاما لا يستطيع القراءة والكتابة لأنه لم يزر أي مدرسة في حياته ويعمل صيادا للسمك في ظروف صعبة ولا يحصل على الكثير من المال من عمله، ينفق جزءا كبيرا منه في شرب الكحول. لا توجد ليوشوا أية رؤية لمستقبله، كما مع الكثير من سكان كاسينسيرو. ثلث سكان القرية مصابين بالايدز وهذه النسبة هي نسبة الإصابات الأكبر في العالم.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
مثال في مكافحة الايدز
أوغندا هي أول دولة إفريقية اعترفت بالايدز كمرض، وذلك في سنة 1986. ومن ذلك الحين أصبحت أوغندا مثالا يحتذى به في مكافحة مرض الايدز، ما سهل عمل العلماء والأطباء الذين قدموا إلى أوغندا لدراسة ومعالجة المرض، بالإضافة إلى أن العلاج أصبح يوزع مجانا على المصابين بالمرض.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
اغتصاب ثم إيدز
يوديث ناكاتو مصابة بالمرض منذ خمس سنوات، ويعتقد أن المرض انتقل إليها بعد تعرضها للاغتصاب. يوديث حملت بطفل وأثناء الفحوصات الطبية لها قبيل إجراء عملية الولادة اكتشف الأطباء أنها مصابة بالمرض ونجحوا بذلك في منع انتقال الإيدز إلى طفلها. يوديث تتناول الأدوية المضادة للإيدز منذ خمس سنوات وتمارس حياتها بصورة شبه طبيعية.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
حبوب مضادة لانتشار الإيدز
كانت يوديث في السابق ضعيفة جدا ولا تستطيع القيام بأي شي، ولكن وبعد أن بدأت بتناول الأدوية المضادة للإيدز استطاعت أن تعيش حياتها وأن تعمل من جديد. حبوب (أي أر في) المضادة للمرض تمنع انتشار الإيدز في الجسم وهي توزع بالمجان على المصابين ويقوم مشروع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز بتمويلها. في سنة 2007 هزت فضيحة فساد كبيرة البلد قلت على إثرها المنح الدولية لمكافحة المرض.
-
منبع انطلاق وباء الإيدز.. قرية كاسينسيرو
تراجع عدد المصابين بالإيدز
أعداد المصابين بمرض الإيدز في تراجع كبير وقلت بنسبة 70 في المئة عن أعداد المصابين في تسعينيات القرن الماضي. في مقاطعة راكاي الأوغندية كان 10 بالمئة من السكان في سنة 2004 مصابين بالمرض، وفي عموم البلد كانت نسبتهم 6.4 في المئة، ولكن في السنوات العشرة الأخيرة طرأت زيادة طفيفة على أعداد المصابين وبلغت نسبتهم في العام الماضي 7.3 في المئة من مجموع السكان.
الكاتب: سيمونه شليندفاين / زمن البدري