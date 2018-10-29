فرايبورغ- البحث عن مشتبه بهما آخرين في جريمة الاغتصاب الجماعي

تبحث الشرطة الألمانية عن شخصين آخرين مشتبه في تورطهما في جريمة اغتصاب جماعي لفتاة في مدينة فرايبورغ جنوبي ألمانيا. وقال بيرند بيله من الشرطة الجنائية في المدينة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إن التحقيقات أظهرت آثاراً للحمض النووي لشخصين آخرين، موضحا أن هذه الآثار لا تخص أيا من المشتبه بهم الثمانية، الذين تم القبض عليهم مؤخرا. وأضاف بيله أنه تبين عبر الفحص وجود أثرين آخرين للحمض النووي لا يخصان المشتبه بهم الثمانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 29 عاما.

يذكر أن طالبة (18 عاما) تعرضت في ليلة 14 أكتوبر/ تشرين الأول للاغتصاب الجماعي عقب خروجها من ملهى ليلي في فرايبورغ برفقة أحد المتورطين في الجريمة. ويقبع الثمانية المشتبه بهم في السجن على ذمة التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن سبعة من المشتبه بهم سوريون تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما، أما الثامن فهو ألماني يبلغ من العمر 25 عاما.

يذكر أن المدينة التي يقطنها نحو 230 ألف نسمة كانت محط اهتمام الإعلام عقب مقتل طالبة على يد أحد اللاجئين قبل نحو عامين، والذي أدين قضائيا في آذار/ مارس الماضي. وأثارت هذه الجريمة وجرائم أخرى في فرايبورغ وحولها جدلا حول سياسة اللجوء الألمانية.

ويتجدد هذا الجدل حاليا عقب جريمة الاغتصاب الجماعي، وخرج مساء الإثنين الماضي ما بين 300 إلى 500 شخص في مظاهرة في فرايبورغ، دعا إليها حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي بعد تلك الجريمة، وخرجت في الوقت نفسه مظاهرة ثانية تطالب بعدم استغلال الجريمة لأغراض سياسية.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)