 غوتيريش يدعو العالم إلى حالة ″طوارئ مناخية″ لإنقاذ كوكب الأرض | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2020

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أخبار

غوتيريش يدعو العالم إلى حالة "طوارئ مناخية" لإنقاذ كوكب الأرض

وعد جو بايدن بعودة بلاده لاتفاقية المناخ. وقد صار لزاما على دول العالم إعلان حالة "طوارئ مناخية" لأجل إنقاذ كوكب الأرض من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع ما يمثله ذلك من خطر كبير، حسب نداء الأمين العام للأمم المتحدة.

صورة رمزية للارتفاع الكارثي لدرجة حرارة كوكب الأرض

صورة رمزية للارتفاع الكارثي لدرجة حرارة كوكب الأرض

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة افتتاحية خلال قمة عن المناخ اليوم السبت (12 ديسمبر/ كانون الأول 2020) إن على زعماء العالم إعلان حالة "الطوارئ المناخية" في بلدانهم لدفع الجهود لتجنب ارتفاع كارثي في تحدي  درجة حرارة الأرض.

ويتحدث أكثر من 70 زعيما في القمة الافتراضية التي تستمر يوما واحدا وتستهدف حشد الجهود من أجل تخفيضات أكبر في الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة الحرارة وذلك في الذكرى السنوية الخامسة لإعلان اتفاقية باريس للمناخ.

مختارات

قال تقرير للأمم المتحدة إن من المرجح أن ترتفع درجات حرارة الجو 1.5 درجة مائوية فيما بين عامي 2030 و2052 إذا استمرت ظاهرة الاحتباس الحراري بوتيرتها الحالية وإذا تقاعس العالم عن اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه الزيادة.

تزود الغابات المطيرة في منطقة الأمازون جميع أنحاء أمريكا الجنوبية بـ "الأنهار الطائرة"، وتساهم في استقرار مناخ العالم كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم. اختفاء أشجارها بفعل القطع أو الحرائق له تبعات خطيرة.

وقال غوتيريش في كلمة عبر الاتصال المرئي "هل يمكن لأحد أن ينكر أننا نواجه وضعا طارئا للغاية.. لذلك أدعو اليوم كل الزعماء في أنحاء العالم إلى إعلان حالة طوارئ مناخية في بلدانهم حتى نصل إلى الحياد الكربوني".

وتابع أن حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومات في أعقاب ظهور جائحة فيروس كورونا مثلت فرصة لتسريع التحول إلى مستقبل قليل الكربون، لكنه حذر من أن الجهود لا تتقدم بالسرعة الكافية.

وأضاف "حتى الآن تنفق دول مجموعة العشرين أكثر من 50 بالمئة من حزمها للتحفيز والإنقاذ على قطاعات مرتبطة بإنتاج واستهلاك الوقود الإحفوري، بدلا من الطاقة منخفضة الكربون". ومضى يقول "هذا غير مقبول". 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

وكانت بريطانيا التي تشارك في استضافة القمة أعلنت أمس الجمعة أنها ستتعهد في القمة بإنهاء الدعم الحكومي المباشر لأي مشروعات للوقود الأحفوري في‭‭ ‬‬الخارج على أمل تشجيع غيرها من الدول على اتخاذ خطوات مشابهة لتسريع التحول إلى طاقة أكثر نظافة.

بايدن يعد بالعودة لاتفاقية المناخ

ويراقب دبلوماسيون كلمات المشاركين في القمة بحثا عن أي مؤشرات عن تعهدات كبيرة من الدول خاصة الصين والهند واليابان. وليس هناك ظهور للولايات المتحدة، لكن أمل دعاة المناخ هو أن الأهداف المحددة في لندن ستساعد في الحفاظ على الزخم حتى عام 2021 ، عندما يخطط الرئيس الجديد جو بايدن للانضمام إلى اتفاق باريس وتحديد هدف جديد.

وقد وعد بايدن اليوم السبت بعودة بلاده مرة أخرى إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت في باريس بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لها. وأعلن بايدن في قمة المناخ الرقمية دون مشاركة من الولايات المتحدة فيها أن "الولايات  المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس في اليوم الأول من رئاستي"، على حد قوله. وأكد بايدن على أنه يريد عقد قمة مناخية للقوى الاقتصادية الكبرى خلال المائة يوم الأولى من ولايته. وأوضح بايدن أن إدارته ستؤكد على تحقيق أهداف المناخ للولايات المتحدة وتضع البلاد على مسار يؤدي إلى خفض الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.

ويؤدي بايدن اليمين الدستورية في العشرين من كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث يتولى الحكم بعد الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من من اتفاقية باريس للمناخ.

إ.ع/ص.ش (رويترز، د ب أ)

  • محطة لتوليد الكهرياء من الطاقة الشمسية في شرقي ألمانيا

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    ازدهار الطاقة الشمسية

    يزداد انتشار الألواح الشمسية حول العالم لتوليد الطاقة من حرارة الشمس. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 3 بالمائة من الطاقة في العالم يتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 بالمائة. ومن المتوقع أن تصل نسبة توليد الكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 13 بالمائة حتى عام 2030.

  • محطة للطاقة الشمسية في منطقة لويانع الصينية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    تقدم كبير وسريع في الصين

    تعتبر الصين رائدة في مجال الطاقة الشمسية، فحتى نهاية عام 2019 وصل انتاجها للكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 192 غيغا واط، وهذا يعادل انتاج 380 محطة توليد حرارية تعتمد على الفحم. في حين وصل انتاج ألمانيا إلى 50 غيغا واط. أما الولايات المتحدة فوصل انتاجها حتى نهاية 2018 إلى 62 غيغا واط واليابان إلى 56 غيغا واط.

  • محطة للطاقة الشمسية في الهند

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطاقة الشمسية رخيضة

    وصل إنتاج الهند للكهرياء من الطاقة الشمسية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى 32 غيغا واط، وتخطط الحكومة الهندية لزيادة الانتاج إلى 144 غيغا واط حتى عام 2022. والكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية عادة ما تكون أقل تكلفة وأرخص سعرا حول العالم.

  • لوح شمسي على سطح أحد البيوت في بنغلاديش

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    حل مناسب للدول الفقيرة

    حوالي ملياري شخص حول العالم محرومون من الكهرباء، ويستعملون مصابيح الكيروسين للإنارة. لكن الكيروسين غالي الثمن وهبابه يضر بالمجاري التنفسية. وتعتبر الألواح الشمسية الصغيرة المزودة ببطارية لتخزين الطاقة ومصابيح LED أقل كلفة وحلا مناسبا، ففي بنغلاديش يتم إنارة أكثر من 4 ملايين منزل بهذه الطريقة.

  • تثبيت ألواح شمسية على سطح أحد البيوت في مدينة كولونيا الألمانية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الاستفادة من أسطح المنازل

    يزداد عدد البيوت والشركات التي تتم الاستفادة من أسطحها لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية عليها وتوليد الكهرباء منها. وتكلفة هذه الكهرباء في ألمانيا تساوي فقط ثلث تكلفة الكهرباء التي يتم الحصول عليها من شركات الطاقة. لذا تعتبر الطاقة الشمسية مربحة ماديا وصديقة للبيئة.

  • طائرة سولاء إمبولس وهي تحلق فوق جسر سان فرانسيسكو الشهير غولدن غايت بريدج.

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطيران حول العالم بالطاقة الشمسية

    طائرة "سولار إمبولس" التي تعمل بالطاقة الشمسية حلقت حول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية فقط. وهي طائرة خفيفة الوزن جدا. تعتمد على الخلايا الشمسية والبطاريات لتزويد محركاتها بالطاقة اللازمة. وأراد مصنّعوا هذه الطائرة لفت نظر العالم إلى إمكانيات وقدرات التقنية الحديثة، والترويج للتحول إلى الطاقة الشمسية بدل الأحفورية.

  • غروب الشمس

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    إمكانية كبيرة لحماية البيئة

    الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي حاجة العالم للكهرباء 2850 مرة في حين أن الرياح تغطيها 200 مرة، وطاقة الأمواج مرتين والمياه فيمكن أن تغطي حاجة العالم مرة واحدة. وبهذا تعتبر الطاقة الشمسية هي المصدر الأكبر والأقوى الذي يمكن أن يغطي حاجة العالم للطاقة والتغلب على أزمة المناخ. لذلك فإن انتشارها وازدهارها حول العالم مهم جدا ولكن يجب أن يكون بسرعة أكبر. إعداد: غيرو رويتر/ عارف جابو


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